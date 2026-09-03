Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde ilk gözaltı: “İhbarı kimin yaptığını bilmiyorum” diyen doktorun 155 kaydı çıktı

Demirkol'un 26 Ağustos 2026'daki beyanına karşın, iki ayrı telefon görüşmesinde kendisini ismiyle tanıttığının belirlenmesi üzerine ifadesi ile 155 kaydı arasındaki çelişki soruşturmanın merkezine alındı.

Görüşme sırasında arka planda bulunan bir kişinin, "Abi, ulaştınız mı?" diye sorduğu, Demirkol'un ise "Ulaştım" dediği tutanağa yansıdı.

İlk görüşmede ölüm nedeninin belli olmadığını ve hâkim ile savcının olayı görmesi gerektiğini söyleyen Demirkol, ihbar kaydının oluşturulmasının ardından operatöre, "Tamam, bekliyoruz efendim" yanıtını verdi.

Böylece Demirkol'un olay gecesi Denizolgun'un ölümünü yalnızca "ani ölüm" olarak değil, doğrudan "şüpheli ölüm" şeklinde bildirdiği de ortaya çıktı.

"Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm."

Operatörün, "Burada şüpheli ölüm konusu mu var?" sorusuna Demirkol şu yanıtı verdi:

Saat 00.33'te başlayan ikinci görüşmede de kendisini açıkça tanıtan Demirkol, "Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı..." dedi.

"DOĞAL ÖLÜM" RAPORUNA BİLİRKİŞİ İTİRAZI

Denizolgun'un 2016 yılında yapılan otopsisinin ardından ölümünün "beyin kanamasına bağlı doğal ölüm" olduğu yönünde rapor hazırlanmıştı. Ancak dosyaya daha sonra giren bilirkişi raporunda, bu sonuca ulaşılmasını sağlayacak yeterli ve objektif verilerin bulunmadığı belirtildi.

Bilirkişi değerlendirmesinde, ölümün boğulma veya zehirlenme ihtimali bakımından araştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Denizolgun'un göğüs bölgesindeki ölüm öncesi ekimozlar ile ağız ve burun çevresindeki bulguların yeniden incelenmesi istendi.

2016'daki toksikolojik incelemelerde Denizolgun'un doku ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallerin tespit edildiği ancak bunların seviyelerinin raporda ayrıntılı biçimde belirtilmediği ortaya çıkmıştı.