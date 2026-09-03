Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde ilk gözaltı: “İhbarı kimin yaptığını bilmiyorum” diyen doktorun 155 kaydı çıktı
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ilk gözaltı gerçekleştirildi. Tanık sıfatıyla verdiği ifadede, 2016’daki acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini söyleyen Doktor Nurettin Demirkol’un, 155’i iki kez bizzat aradığı belirlendi. Demirkol’un görüşmelerde ölümü “beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm” şeklinde bildirdiği ortaya çıktı. İfadesi ile resmî kayıtlar arasındaki çelişkinin ardından Demirkol, “yalan tanıklık” iddiasıyla çalıştığı hastanede gözaltına alındı.
Eski Ulaştırma Bakanı ve kamuoyunda "Süleymancılar" olarak bilinen yapının eski lideri Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Dosyada daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalıştığı Hisar Hastanesi'nde gözaltına alındı.
Demirkol'un soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosuna götürülecek olan Demirkol, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verecek.
Böylece Denizolgun'un yaklaşık 10 yıl önceki ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada ilk gözaltı gerçekleştirilmiş oldu.
"İHBARI KİMİN YAPTIĞINI BİLMİYORUM" DEDİ
Soruşturma kapsamında 26 Ağustos 2026'da tanık olarak ifade veren Demirkol'un, Denizolgun'un hayatını kaybettiği gece acil ihbarı kimin yaptığını bilmediğini adli makamlara beyan ettiği öğrenildi.
Ancak soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 8 Eylül 2016 gecesi gerçekleştirilen ihbarın bizzat Demirkol tarafından yapıldığı belirlendi. İfade ile resmî kayıt arasındaki çelişkinin tespit edilmesi üzerine Demirkol hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
155'İ DÖRT DAKİKA ARAYLA İKİ KEZ ARAMIŞ
Dosyaya giren 155 Acil Çağrı İhbarı Çözüm Tutanağı'na göre ilk telefon görüşmesi saat 00.29'da gerçekleşti. İhbarcı, operatöre kendisini "Ben Doktor Nurettin Demirkol" sözleriyle tanıttı.
Demirkol, görüşmede şunları söyledi:
"Aile hekimi olduğum bir hastam var, ani olarak vefat etmiş. Hükümet tabibinin görmesi gerekiyor. Belki muhtemelen ölüm nedeni belli değil, hâkimin, savcının görmesi gerekiyor."
Operatörün adresi sorması üzerine Demirkol, olay yerinin Beykoz Riva'daki Öğümce Köyü olduğunu ancak açık adresi tam olarak bilmediğini belirtti. Bölgenin jandarmanın sorumluluk alanında olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine kendisinden 156 Jandarma hattını araması istendi.
Demirkol, bu görüşmeden dört dakika sonra 155'i yeniden aradı.
"ŞÜPHELİ, BEKLENMEDİK ANİ BİR ÖLÜM"
Saat 00.33'te başlayan ikinci görüşmede de kendisini açıkça tanıtan Demirkol, "Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı..." dedi.
Jandarmayla görüştüğünü ancak olay yerinin polis sorumluluk bölgesinde olduğunun söylendiğini aktaran Demirkol, yeniden 155'ten yardım istedi.
Operatörün, "Burada şüpheli ölüm konusu mu var?" sorusuna Demirkol şu yanıtı verdi:
"Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm."
Böylece Demirkol'un olay gecesi Denizolgun'un ölümünü yalnızca "ani ölüm" olarak değil, doğrudan "şüpheli ölüm" şeklinde bildirdiği de ortaya çıktı.
"SAVCININ GÖRMESİ GEREKİYOR"
İlk görüşmede ölüm nedeninin belli olmadığını ve hâkim ile savcının olayı görmesi gerektiğini söyleyen Demirkol, ihbar kaydının oluşturulmasının ardından operatöre, "Tamam, bekliyoruz efendim" yanıtını verdi.
Görüşme sırasında arka planda bulunan bir kişinin, "Abi, ulaştınız mı?" diye sorduğu, Demirkol'un ise "Ulaştım" dediği tutanağa yansıdı.
Demirkol'un 26 Ağustos 2026'daki beyanına karşın, iki ayrı telefon görüşmesinde kendisini ismiyle tanıttığının belirlenmesi üzerine ifadesi ile 155 kaydı arasındaki çelişki soruşturmanın merkezine alındı.
"DOĞAL ÖLÜM" RAPORUNA BİLİRKİŞİ İTİRAZI
Denizolgun'un 2016 yılında yapılan otopsisinin ardından ölümünün "beyin kanamasına bağlı doğal ölüm" olduğu yönünde rapor hazırlanmıştı. Ancak dosyaya daha sonra giren bilirkişi raporunda, bu sonuca ulaşılmasını sağlayacak yeterli ve objektif verilerin bulunmadığı belirtildi.
Bilirkişi değerlendirmesinde, ölümün boğulma veya zehirlenme ihtimali bakımından araştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Denizolgun'un göğüs bölgesindeki ölüm öncesi ekimozlar ile ağız ve burun çevresindeki bulguların yeniden incelenmesi istendi.
2016'daki toksikolojik incelemelerde Denizolgun'un doku ve çürüme sıvılarında baryum, arsenik, kadmiyum, cıva ve nikel gibi ağır metallerin tespit edildiği ancak bunların seviyelerinin raporda ayrıntılı biçimde belirtilmediği ortaya çıkmıştı.
KABRİ AÇILDI, YENİ ÖRNEKLER ALINDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Denizolgun'un gerçek ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla feth-i kabir kararı verdi. Karar doğrultusunda Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabir açılarak naaştan ve mezar toprağından örnekler alındı.
Yaklaşık dört saat süren işlemlerin ardından Denizolgun'un naaşı yeniden defnedildi. Alınan örnekler, zehirlenme ve travma ihtimallerinin araştırılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Dosyada daha önce bulunamadığı belirtilen otopsi görüntülerine de yıllar sonra fiziki ve elektronik arşivlerde yapılan taramalarda ulaşıldı. Görüntüler, incelenmek üzere soruşturma dosyasına gönderildi.
ÖLÜMDEN ÖNCEKİ 36 SAAT MERCEK ALTINDA
Takvim'in daha önce gündeme getirdiği dosyada, Denizolgun'un Beykoz'daki çiftliğinde uzun süre görülmemesi, ölüm haberinin geç verilmesi ve olay günü yaşanan telefon trafiği dikkat çekti.
Denizolgun ailesinin 20 Ocak 2026 tarihli suç duyurusunda Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş, Alihan Kuriş, Hilmi Tuna Kuriş ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiler şüpheli olarak gösterildi.
Başvuruda, Denizolgun'un ölümünden önceki 36 saatlik sürecin aydınlatılması, şüphelilerin HTS kayıtlarının incelenmesi, olay günü çiftlikte bulunan kişilerin yeniden dinlenmesi ve önceki raporlarda değişiklik yapılıp yapılmadığının belirlenmesi talep edildi.
İlk otopsi raporunda imzası bulunan doktorlardan Yusuf İslam Duman'ın daha sonra FETÖ soruşturması kapsamında işlem gördüğü, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde "Zafer" kod adını kullandığı belirlenmişti.
ALİHAN KURİŞ SORUŞTURMASIYLA YENİDEN GÜNDEME GELDİ
Denizolgun'un ölümü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Alihan Kuriş suç örgütü" soruşturmasının ardından yeniden gündeme taşındı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Alihan Kuriş'in, dayısı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün hemen ardından genç yaşta yapılanmanın başına geçirilmesi dosyadaki dikkat çekici ayrıntılar arasında yer aldı.
Denizolgun ailesi, yapının yönetiminin Mehmet Beyazıt Denizolgun'a geçmesi gerekirken Alihan Kuriş'in liderliğe getirildiğini ileri sürdü.
Soruşturma kapsamında alınan bazı tanık ifadelerinde de Kuriş'in, dayısının ölümünü olay henüz çevredekiler tarafından öğrenilmeden önce bildiği iddia edildi. Bu iddialarla birlikte ölüm günü ve sonrasındaki görüşmeler ile liderlik değişikliğine ilişkin temaslar incelemeye alındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada yeni Adli Tıp incelemeleri, bilirkişi raporu, otopsi görüntüleri, 155 ihbar kayıtları ve tanık anlatımları birlikte değerlendiriliyor. Doktor Nurettin Demirkol'un gözaltına alınmasıyla soruşturma yeni bir aşamaya taşındı.