Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/153745 sayılı Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/8086 sayılı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan ifadeler, iki dosya arasındaki dikkat çekici kesişimi gözler önüne serdi. Beş ayrı tanık, farklı tarihlerde ve farklı savcılıklar huzurunda verdikleri ifadelerde, FETÖ'nün yapılanmayla temas kurma girişimlerinden Arif Ahmet Denizolgun'un örgüte karşı tavrına, Alihan Kuriş'in liderliğe geliş sürecinden Kuriş-FETÖ ilişkisine yönelik beyanlara kadar bir dizi kritik ayrıntı anlattı.

Denizolgun dosyasında düğüm çözülüyor! Alihan Kuriş-FETÖ izi (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır.)

17-25 ARALIK'TAN ÖNCE GÜLEN'DEN DENİZOLGUN'A MEKTUP

Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Mahmut Kösemusul'dan geldi. Kösemusul, 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Denizolgun ve iş insanı Recep Aşoğlu ile birlikte bulunduğu bir ortamda, Denizolgun'un kendilerine Fethullah Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi.

Kösemusul'un beyanına göre Denizolgun, Fethullah Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini aktararak buna karşı çıkacağını belirtmiş ve "Biz devletimizin yanında dururuz" ifadesini kullanmıştı. Kösemusul, daha sonra yaşanan 17-25 Aralık süreciyle birlikte bu teklifin devlet ve hükümete karşı bir iş birliği arayışı olduğu kanaatine vardığını anlattı.