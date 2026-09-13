Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünde FETÖ izi





"DENİZOLGUN'UN ÖLDÜRÜLMESİNDE FETÖ ALİHAN ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU"



Yunus Koz da savcılıkta "Arif Ahmet Denizolgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.



FETÖ ALİHAN KURİŞ'İ BÖYLE ELE GEÇİRDİ



Öte yandan FETÖ'nün Alihan Kuriş üzerinden Süleymancıları ele geçirme planı 2000'li yılların başında hayata geçirildi. Buna göre FETÖ, yıllar öncesinden başka dini yapıların yalnızca tabanına değil, doğrudan gelecekte o yapıların yönetimini devralabilecek kişilere yöneldi.



Geçmişte FETÖ yapılanmasının içinde bulunan, daha sonra örgütle yollarını ayıran Ümit Akdemir, iblis Gülen'in "Şeyhlerin, tarikat liderlerinin çocuklarını ele geçirin..." talimatı verdiğini anlattı.

FETÖ'nün kara kutusu Ümit Akdemir



TUNAHAN'IN ÇOCUKLARI VE TORUNLARINA ÖZEL İLGİ



Akdemir'in iddiasına göre bu stratejinin hedeflerinden biri de Süleyman Hilmi Tunahan'ın ardından şekillenen Süleymancılar idi.



Akdemir konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:



"Ben bu gerçeği 2004 yılından beri biliyorum. O tarihte özel bir talimat verdi. İlk sıralarda dönemin bazı önemli dini aileleri vardı. Süleyman Hilmi Tunahan'ın çocukları ve torunlarıyla da özellikle ilgilenilmesi isteniyordu."