Talimatı baş iblis Gülen verdi! FETÖ'nün Süleymancıları ele geçirme planı: Alihan Kuriş hususi imama bağlıydı
FETÖ'nün Süleymancıları ele geçirme planı deşifre oldu. Arif Ahmet Denizolgun'un FETÖ eliyle şüpheli ölümü sonrası başa getirilen Alihan Kuriş'in doğrudan Pensilvanya'dan kumanda edildiği tanık beyanlarıyla ortaya çıktı. Bir dönem FETÖ'nün Erzurum yapılanmasının içinde bulunan ve bir üstünün Mustafa Özcan olduğu söylenen Ümit Akdemir, iblis Fetullah Gülen'in 2000'lerin başında "Şeyhlerin, tarikat liderlerinin çocuklarını ele geçirin..." talimatı verdiğini anlattı. Akdemir "Kuriş'in hususi bir imam bağlı olduğunu çok iyi biliyorum" derken FETÖ'cü Mustafa Yeşil'in "Tunahan'ın 6 torununu şakirt yaptık. Alihan Kuriş bizim şakirtlerden daha ileride" dediği ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturması ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyasında alınan tanık ifadeleri, yapılanmanın FETÖ ile ilişkisine yönelik dikkat çeken detayları gün yüzüne çıkardı.
Beş ayrı tanık, farklı tarihlerde ve farklı savcılıklar huzurunda verdikleri ifadelerde, FETÖ'nün yapılanmayla temas kurma girişimlerinden Arif Ahmet Denizolgun'un örgüte karşı tavrına, Alihan Kuriş'in liderliğe geliş sürecinden Kuriş-FETÖ ilişkisine yönelik beyanlara kadar bir dizi kritik ayrıntı anlattı.
FETÖ'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETTİ, ŞÜPHELİ ŞEKİLDE ÖLDÜ
17-25 Aralık öncesinde Fethullah Gülen'den Arif Ahmet Denizolgun'a "birlikte hareket etme" teklifi içeren bir mektubun iletildiği, Denizolgun'un ise "Biz devletimizin yanında dururuz" diyerek bu teklife karşı çıktığı belirtildi.
Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Alihan Kuriş'in FETÖ ile yoğun temas içinde olduğu gözlemlenirken, Kuriş'in FETÖ tarafından desteklendiği bizzat cemaate yakın isimlerde tarafından dile getirildi.
"ALİHAN DOĞRUDAN FETÖ TARAFINDAN YÖNETİLMEKTEYDİ"
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin "Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi" dedi.
Şahin ayrıca Denizolgun'un ölümüne yakın dönemde Alihan Kuriş'in en yoğun temasının FETÖ çevreleriyle olduğunu, FETÖ bağlantılı olduğunu söylediği kişilerin Ümraniye'deki merkezde Kuriş'in yanında bulunduğunu beyan etti.
"DENİZOLGUN'UN ÖLDÜRÜLMESİNDE FETÖ ALİHAN ÜZERİNDE ETKİLİ OLDU"
Yunus Koz da savcılıkta "Arif Ahmet Denizolgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi.
FETÖ ALİHAN KURİŞ'İ BÖYLE ELE GEÇİRDİ
Öte yandan FETÖ'nün Alihan Kuriş üzerinden Süleymancıları ele geçirme planı 2000'li yılların başında hayata geçirildi.
Buna göre FETÖ, yıllar öncesinden başka dini yapıların yalnızca tabanına değil, doğrudan gelecekte o yapıların yönetimini devralabilecek kişilere yöneldi.
Geçmişte FETÖ yapılanmasının içinde bulunan, daha sonra örgütle yollarını ayıran Ümit Akdemir, iblis Gülen'in "Şeyhlerin, tarikat liderlerinin çocuklarını ele geçirin..." talimatı verdiğini anlattı.
TUNAHAN'IN ÇOCUKLARI VE TORUNLARINA ÖZEL İLGİ
Akdemir'in iddiasına göre bu stratejinin hedeflerinden biri de Süleyman Hilmi Tunahan'ın ardından şekillenen Süleymancılar idi.
Akdemir konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Ben bu gerçeği 2004 yılından beri biliyorum. O tarihte özel bir talimat verdi. İlk sıralarda dönemin bazı önemli dini aileleri vardı. Süleyman Hilmi Tunahan'ın çocukları ve torunlarıyla da özellikle ilgilenilmesi isteniyordu."
"ALİHAN KURİŞ HUSİSİ BİR İMAMA BAĞLIYDI"
Ayrıca Alihan Kuriş'in FETÖ'nün hususi bir imamına bağlı olduğu ortaya çıktı.
Ümit Akdemir, FETÖ'nün Kuriş'le üniversite yıllarından beri ilgilendiğini belirtip "Kuriş'in hususi bir imama bağlı olduğunu çok iyi biliyorum" dedi.
FETÖ'CÜ YEŞİL: ALİHAN BİZİM ŞAKİRTLERDEN DAHA İLERİDE
O tarihlerde FETÖ'nün "Cemaatleri ele geçirme" seminerleri düzenlendiğini belirten Akdemir, FETÖ'cü Mustafa Yeşil'in "Tunahan'ın 6 torununu şakirt yaptık. Alihan Kuriş bizim şakirtlerden daha ileride" dediğini aktardı.