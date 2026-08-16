Ve en önemlisi: Ebeveynler, sanal medyadaki içeriklerden zarar gören çocukları için o kökü dışarıda kuruluşlara Türk mahkemelerinde dava açıp tazminat alma hakkına kavuşacaklar.

15 yaş altındakilerin sanal medyaya erişimi yasaklanacak. Yaş kontrolü, yapay zekâ yardımıyla etkin hâle getirilecek. 16-17 yaşın erişebileceği platformlar ise yaşlarına uygun olarak kısıtlanacak.

Eylül ayından itibaren yabancı menşeli dijital platformlar artık diledikleri gibi at koşturamayacak. Çünkü çocukları dijital âlemin zararlı etkilerinden korumak adına devletimiz etkili tedbirleri yürürlüğe sokuyor.

Bunun için o içerikleri ekran görüntüsü kaydıyla belgelemek ve çocuğun hâl, hareket ve tavırlarının o içerikler yüzünden olumsuz yönde değiştiğine dair bir psikiyatri raporu almak yeterli olacak.

İngiltere ve ABD'de Meta gibi kuruluşlara açılan tazminat davalarında patlama yaşanıyor. Bu davalar söz konusu platformların sadece kasalarını boşaltmakla kalmıyor, prestij ve güvenilirliklerini de aşağı çekiyor.

Haydi anne babalar, doğruca yeni açılan bu cepheye...

El mi yaman, bey mi yaman görsünler!

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