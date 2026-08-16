Çocukları hedef alan içeriklere karşı yeni kalkan! Ebeveynler dijital platformları dava edebilecek
Çocuklarımızı dijital âlemin zararlı etkilerinden korumak adına devletimiz önemli tedbirleri yürürlüğe sokuyor. Eylül ayından itibaren 15 yaş altındakilerin sanal medyaya erişimi yasaklanacak. Yaş kontrolü, yapay zekâ yardımıyla etkin hâle getirilecek.
Dijital dünyanın çocuklar ve gençler üzerindeki etkisi, günümüzün en önemli tartışma başlıklarından biri haline geldi. Sosyal medya ve dijital platformlarda yaş sınırlarının yeterince uygulanmaması, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle kolayca karşılaşabilmesi ailelerin endişelerini artırıyor.
Çocukların gelişimini, aile yapısını ve toplumsal değerleri etkileyebilecek içeriklere karşı daha güçlü tedbirler alınması gerektiği uzun süredir gündemde. Takvim.com.tr'nin de defalarca dikkat çektiği bu tartışmayı Sabah yazarı Yüksel Aytuğ köşesine taşıdı.
Aytuğ, çocukların dijital mecralardaki zararlı içeriklerden korunmasına yönelik yeni düzenlemeleri değerlendirirken ebeveynlere de dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
İşte Yüksel Aytuğ'un kaleme aldığı yazısı...
Bir sözde müzik grubu türedi. Trans bireylerden oluşuyormuş. Amaçları eşcinsel çocuklara, trans bireylere örnek olmak, onların sesini duyurmakmış.
Hadi oradan!..
Hadi oradan...
Çocuklarımızı zehirlemenize, onların kafalarını bulandırıp örfünden, âdetinden, ailesinden, milliyetinden, dininden uzaklaştırmanıza göz yummayacağız. İşte o kadar.
Artık "Kimsenin cinsel tercihine, yaşam tarzına karışmam" çizgisinde değilim. Çünkü biz demokratik (!) davrandıkça onlar tepemize çıktılar. Kendi sapkın düşüncelerini çocuklarımıza, gençlerimize dayatmaya başladılar.
Adeta "Tahrip Özel Timi" gibi bu toplumun temellerine patlayıcı döşüyorlar. Allah'ın verdiği cinsiyeti reddedip şirk koşuyorsanız, buyurun gidin Hollanda'ya, Fransa'ya...
Aramızda dolaşıp daha fazla zehir saçmayın.
Bir de kendilerine layık gördükleri isimlerini öne çıkarıp, "Çakma'ya hazır olun" buyurmuşlar.
Vallahi hazırız.
Bu millet size ve sizin gibilerin suratına her daim "Çakma"ya hazırdır. Hiç merak etmeyin...
Yettiniz artık!
Ne demiş?
Bir WhatsApp yazışması:
Baba: Oğlum, seni yürekten kutluyorum. Bugünü hayatının en mutlu günü olarak hatırlayacaksın.
Oğul: Baba, düğün yarın.
Baba: Biliyorum.
HAYDİ EBEVEYNLER CEPHEYE!
Eylül ayından itibaren yabancı menşeli dijital platformlar artık diledikleri gibi at koşturamayacak. Çünkü çocukları dijital âlemin zararlı etkilerinden korumak adına devletimiz etkili tedbirleri yürürlüğe sokuyor.
15 yaş altındakilerin sanal medyaya erişimi yasaklanacak. Yaş kontrolü, yapay zekâ yardımıyla etkin hâle getirilecek. 16-17 yaşın erişebileceği platformlar ise yaşlarına uygun olarak kısıtlanacak.
Ve en önemlisi: Ebeveynler, sanal medyadaki içeriklerden zarar gören çocukları için o kökü dışarıda kuruluşlara Türk mahkemelerinde dava açıp tazminat alma hakkına kavuşacaklar.
Bunun için o içerikleri ekran görüntüsü kaydıyla belgelemek ve çocuğun hâl, hareket ve tavırlarının o içerikler yüzünden olumsuz yönde değiştiğine dair bir psikiyatri raporu almak yeterli olacak.
İngiltere ve ABD'de Meta gibi kuruluşlara açılan tazminat davalarında patlama yaşanıyor. Bu davalar söz konusu platformların sadece kasalarını boşaltmakla kalmıyor, prestij ve güvenilirliklerini de aşağı çekiyor.
Haydi anne babalar, doğruca yeni açılan bu cepheye...
El mi yaman, bey mi yaman görsünler!