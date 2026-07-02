Özgür Özel Silivri'ye icazet turu öncesi günah çıkardı! "İmamoğlu-ABP" planı | Mansur Yavaş'a "yeni parti" daveti

Özgür Özel Silivri ziyareti öncesi ʺEkrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümemʺ diyerek günah çıkardı ÖZGÜR ÖZEL GÜNAH ÇIKARDI CHP'yi bölecek senaryolar konuşulurken yeni partiye geçiş konusunda ayrışma yaşayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Silivri'de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Özel, Silivri'ye gitmeden deyim yerindeyse günah çıkardı. NEFES yazarı Aytunç Erkin'in kendisine yönelttiği "İmamoğlu ile aranızda ayrılık var mı?" sorusuna " Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" yanıtı verdi.

Mansur Yavaş hem Özgür Özel'in koluna giriyor hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile uzlaşı zemini arıyor





MANSUR YAVAŞ BU İŞE NE DİYECEK?



Özgür Özel her ne kadar "Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" dese de Yavaş, yeni parti süreci için "Ortada fol yok yumurta yok, ilgilenmiyorum" diyor.



Dahası Kılıçdaroğlu yönetimi, Mansur Yavaş'a "Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş başımızın tacı" mesajı gönderdi.



Bu mesajı gören Özel, pozisyon arayışında olan Mansur Yavaş'ı "Sen olmadan yol yürümem" diyerek yeni partiye davet etti.