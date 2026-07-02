Özgür Özel Silivri'ye icazet turu öncesi günah çıkardı! "İmamoğlu-ABP" planı | Mansur Yavaş'a "yeni parti" daveti
CHP'yi bölmek isteyenler kendi içlerinde ayrıştı. Bir süredir Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında çatışmalar yaşanıyor. İmamoğlu "derhal yeni parti" derken Özel, süreci ağırdan alıyor. İkilinin Silivri'deki görüşmesi öncesi Özgür Özel, günah çıkardı. Özel, "İmamoğlu’nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan yol yürümem" dedi. Bu sözler siyaset kulislerinde "planlı bir senaryonun parçası" olarak değerlendiriliyor. Özel'in yeni partiye kendi ekibini geçirip ABP'yi de 'Ekremci'lere bırakmak istediği söyleniyor. "Mansur'suz yol yürümem" sözü ise pozisyon arayışı içerisinde olan Yavaş'a yapılan "yeni parti daveti" olarak görülüyor.
CHP'de mutlak butlan sonrası "bölünme" planı yapanlar, kendi içlerinde bölünmüş vaziyette.
Ekrem İmamoğlu Silivri'den "yeni parti" için bastırırken, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmaylarının önceliği tüm hukuki yolları tüketmek. "CHP'de son ana kadar mücadele edeceğiz" diyen Özel, 20 Temmuz'a kadar yargı süreçlerinin nihayete ermesini bekliyor. Bu tarihten sonra harekete geçmeyi planlıyor.
BİR YENİ PARTİ BİR YEDEK PARTİ
CHP'yi bölecek yeni parti için kamuoyuna yansıyan isimlerden ziyade bir de "yedek parti" formülü masada.
Baskın seçim ihtimaline karşın Anadolu Birliği Partisi yedekte tutuluyor. Özel'in kurmayları sol tandanslı yeni partiye geçme planları içerisinde. İmamoğlu'na yakın vekillerin ise ABP'ye geçeceği konuşuluyor.
Yeni kurulacak partiye kaç milletvekilinin geçeceği de ayrı bir tartışma konusu.
MASADAKİ SENARYOLAR
Özgür Özel'e yakın bir grup, az sayıda vekilin yeni partiye geçmesini, kalanların CHP'de mücadele etmesini önerdi. Bir başka grup ise toplu bir ayrılış öneriyor ve yeni partinin ana muhalefet olarak Meclis'te yer alması gerektiğini söylüyor.
Masada ABP'ye geçiş yapıp, bu partiyi ana muhalefet yapma konusu da tartışılıyor.
ÖZGÜR ÖZEL GÜNAH ÇIKARDI
CHP'yi bölecek senaryolar konuşulurken yeni partiye geçiş konusunda ayrışma yaşayan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Silivri'de bir araya gelmeye hazırlanıyor.
Özel, Silivri'ye gitmeden deyim yerindeyse günah çıkardı. NEFES yazarı Aytunç Erkin'in kendisine yönelttiği "İmamoğlu ile aranızda ayrılık var mı?" sorusuna "Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye'nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" yanıtı verdi.
MANSUR YAVAŞ BU İŞE NE DİYECEK?
Özgür Özel her ne kadar "Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" dese de Yavaş, yeni parti süreci için "Ortada fol yok yumurta yok, ilgilenmiyorum" diyor.
Dahası Kılıçdaroğlu yönetimi, Mansur Yavaş'a "Ayrıştırmanın bir parçası haline gelmeyen Mansur Yavaş başımızın tacı" mesajı gönderdi.
Bu mesajı gören Özel, pozisyon arayışında olan Mansur Yavaş'ı "Sen olmadan yol yürümem" diyerek yeni partiye davet etti.
Peki, Yavaş bu işe ne diyecek?
ABB Başkanı, yeni partiye geçiş sürecindeki Silivri tandanslı dayatmalardan bir hayli rahatsız. Bu kapsamda 20 Temmuz'dan sonra CHP'de çok başlı tartışmaların yaşanacağı öngörülüyor.