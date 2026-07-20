DEM'den Diyarbakır'da istifa... Doğan Hatun "yetersizim" dedi bıraktı

"Bu konferansta, yeni dönemin ve yeniden yapılanmanın yeterince anlaşılmadığı, zihniyet ve pratik olarak eski alışkanlıklarda ısrar edildiği, üstlenilen görev ve sorumlulukların hakkının verilmediği yönünde ortak değerlendirmeler ortaya çıkmıştır. Bu değerlendirmeler, hepimiz açısından kendimizi daha cesur, daha samimi ve daha derinlikli bir biçimde sorgulamayı gerekli kılmıştır."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi "Eşbaşkanı" Doğan Hatun , sağlık sorunlarını ve özeleştiri sürecini gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini duyurdu. 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana yürüttüğü görevini bırakan Hatun, halkın beklentilerini karşılama noktasında yetersiz kaldığını söyledi.

DİYARBAKIR'A "AMED" DEDİ

Görev sürecindeki performansına dair özeleştiri veren Hatun şunları kaydetti:

"Ben de bu düşünceden hareketle, iki yılı aşkın süredir Amed (Diyarbakır) Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı olarak yürüttüğüm görev kapsamında partimizin ve halkımızın benden beklediği temel sorumluluklara istenilen düzeyde cevap olamadığımı; hizmet üretme noktasında yeterli üretkenliği gösteremediğimi; üstlendiğim rol ve misyonu istediğim düzeyde yerine getiremediğimi; öncülük görevini beklentiler doğrultusunda hayata geçiremediğimi açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Süreç içerisinde halkımızın yapıcı eleştirileri olmuş ve hepsi benim açımdan yol gösterici olmuştur."

Üç kez anjiyo ameliyatı geçirdiğini ve fizikİ olarak yıprandığını belirten Hatun, Yerel Yönetimler Konferansı’nda alınan “Geri Çekilme İlkesi” uyarınca partisine sunduğu ayrılma talebinin kabul edildiğini söyledi. (Fotoğraf: X ekran görüntüsü)

DEM KABUL ETTİ

Hayat kalitesini ve çalışma temposunu etkileyen fiziksel zorlukları dile getiren Hatun, "Bunun yanı sıra, bu süreçte yaşamaya başladığım sağlık sorunlarının beni ciddi biçimde olumsuz etkilediğini ve çalışmalara etkin katılımımın önünde önemli bir engele dönüştüğünü belirtmek isterim. Görev sürecimde üç kez anjiyo olmam, fiziksel olarak beni yıpratmış; çalışmalara beklenen düzeyde katılım sağlamamın önünde engel oluşturmuştur." sözlerini sarf etti.

Hatun istifa talebini DEM Parti'nin yerinde gördüğünü söyledi. Hatun, "Bugün, eksik ve yetersiz kaldığımı düşündüğüm bu görevden çekilirken, mücadelemi başka alanlarda daha güçlü bir biçimde sürdüreceğime ve halkımıza daha fazla katkı sunacağıma yürekten inanıyorum." dedi.