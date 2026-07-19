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CHP'de bölünme sancısı: Özel'in vekil hesabı Ekrem'e dolandı… Bay Kemal’e rağmen baba ocağı

Özgür Özel ve kurmaylarının Cumhuriyet Halk Partisi meclis grubunu bölerek yeni parti kurma çabaları Ekrem İmamoğlu çatlağına takıldı. Kulislerden yansıyan bilgilere göre çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı İmamoğlu gölgesinde kalmaktan rahatsızlık duyuyor. CHP’yi bölecek partinin ideoloji belirsizliği vekil hesaplarını baltalıyor. Yeni partinin “ana muhalefet” vasfı kazanması için en az 80 milletvekiliyle yola çıkması hedeflenirken şu ana kadar beklenen 60 sayısına dahi ulaşılamadığı kaydediliyor. Yaşanan kırılmaların yeni partinin resmi ilanını geciktirdiği ve milletvekillerinin Kılıçdaroğlu yönetimine rağmen CHP’de kalma eğilimi gösterdiği bildirildi.

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CHP'de bölünme sancısı: Özel'in vekil hesabı Ekrem'e dolandı… Bay Kemal’e rağmen baba ocağı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde taht ve baht kavgalarını şiddetlendiren şaibeli kurultay davasından çıkan mutlak butlan kararı cepheleşmeyi netleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açan Manisa Milletvekili Özgür Özel'in, yolsuzluk ve casusluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun güdümünde kuracağı "CHP'yi bölme partisi"nin yol haritası belirginleşiyor.

CHP bünyesinde yaşanan kurultay tartışmaları sonrası Özgür Özel liderliğinde Ekrem İmamoğlu destekli yeni parti kurma hazırlıkları milletvekili transferlerinde yaşanan krizler sebebiyle sekteye uğradı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)CHP bünyesinde yaşanan kurultay tartışmaları sonrası Özgür Özel liderliğinde Ekrem İmamoğlu destekli yeni parti kurma hazırlıkları milletvekili transferlerinde yaşanan krizler sebebiyle sekteye uğradı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

'SONRADAN GELEN 60 VEKİL'

Önümüzdeki hafta yeni partisini resmen ilan etmesi beklenen Özgür Özel ve kurmaylarının, meclis grubunu oluşturmak için milletvekili transferi konusunda yoğun mesai harcadığı bildirildi.

Parti içi kulislerde hareketlilik artarken, Özgür Özel'in yanında konumlanan birçok vekille temas kurulduğu ve ayrılma niyetlerinin olmadığını Kılıçdaroğlu cephesine bildirdikleri kaydedildi.

CHP'yi bölecek partiye "en fazla 60 vekilin" geçeceği değerlendiriliyor.

Söz konusu 60 milletvekilinin önemli kısmının CHP'ye sonradan katılan isimler olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Ana muhalefet partisi statüsü elde etmek için gereken 68 milletvekili sayısına ulaşılamaması kuruluş sürecini geciktirdi. Ana muhalefet partisi statüsü elde etmek için gereken 68 milletvekili sayısına ulaşılamaması kuruluş sürecini geciktirdi.

'CHP'Yİ GEÇECEK KADAR GELECEK'

Yeni partinin ana muhalefet pozisyonunda kalabilmesine büyük önem verdiklerini anlatan Özgür Özel cephesi, CHP'yi geride bırakacak milletvekili sayısında hesap yapıyor.

Buna göre Özel ve İmamoğlu cephesinin CHP'yi bölecek partinin en az 80 vekille kurulmasını planladığı ifade ediliyor.

Kurulacak partinin ana muhalefet statüsü kazanabilmesi için CHP'den en az 68 milletvekilini yanına çekmesi gerektiği belirtiliyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde CHP'nin vekil sayısının 67'ye düşeceği ve Meclis'teki sandalye dağılımında üçüncü sıraya gerileyeceği ifade ediliyor.

Partili kaynaklar, Özgür Özel'in bu sayıya henüz ulaşamadığı için yeni partinin kuruluşunu bekletmek zorunda kaldığını savunuyor.

Özellikle İmamoğlu gölgesinde siyaset yapmak istemeyen vekillerin ve yerel yönetimlerin yeni oluşuma mesafeli yaklaştığı, ideolojik belirsizlikler nedeniyle Kılıçdaroğlu muhaliflerinin bile mevcut partilerinden ayrılmama kararı aldığı ortaya çıktı.Özellikle İmamoğlu gölgesinde siyaset yapmak istemeyen vekillerin ve yerel yönetimlerin yeni oluşuma mesafeli yaklaştığı, ideolojik belirsizlikler nedeniyle Kılıçdaroğlu muhaliflerinin bile mevcut partilerinden ayrılmama kararı aldığı ortaya çıktı.

HAYIR DİYENLER İMAMOĞLU GÖLGESİNİ İSTEMİYOR

Kulislerde konuşulan bir diğer önemli konunun ise yolsuzluk ve casusluk tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sürece etkisi olduğu öğrenildi. Özgür Özel'in yeni partisine hem vekiller hem de yerel yönetimler bazında şüpheyle bakılmasının temelinde İmamoğlu faktörünün yattığı belirtiliyor.

Çoğu CHP'li ismin, İmamoğlu'nun güdümündeki bir yapıda siyaset yapmak istemediğini belirten kaynaklar, "Özel ve İmamoğlu arasındaki güçlü bağın yeni partinin ideolojisini hangi yöne savuracağı konusunda şüphe doğurduğuna" dikkat çekiyor.

Ekrem İmamoğlu ile Özel arasındaki yakın ilişkinin ideolojik savrulmalara yol açacağından endişe eden partililer transfer tekliflerini geri çeviriyor. Ekrem İmamoğlu ile Özel arasındaki yakın ilişkinin ideolojik savrulmalara yol açacağından endişe eden partililer transfer tekliflerini geri çeviriyor.

BAY KEMAL'E RAĞMEN CHP

Bu belirsizliği göz önünde bulunduran yerel yönetimler ve parlamentodaki birçok partilinin Kılıçdaroğlu yönetimine muhalif pozisyonda dahi olsalar CHP'de kalma eğiliminde olduğu kaydedildi.

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