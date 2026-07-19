CHP'de bölünme sancısı: Özel'in vekil hesabı Ekrem'e dolandı… Bay Kemal’e rağmen baba ocağı

Özellikle İmamoğlu gölgesinde siyaset yapmak istemeyen vekillerin ve yerel yönetimlerin yeni oluşuma mesafeli yaklaştığı, ideolojik belirsizlikler nedeniyle Kılıçdaroğlu muhaliflerinin bile mevcut partilerinden ayrılmama kararı aldığı ortaya çıktı.

HAYIR DİYENLER İMAMOĞLU GÖLGESİNİ İSTEMİYOR

Kulislerde konuşulan bir diğer önemli konunun ise yolsuzluk ve casusluk tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun sürece etkisi olduğu öğrenildi. Özgür Özel'in yeni partisine hem vekiller hem de yerel yönetimler bazında şüpheyle bakılmasının temelinde İmamoğlu faktörünün yattığı belirtiliyor.

Çoğu CHP'li ismin, İmamoğlu'nun güdümündeki bir yapıda siyaset yapmak istemediğini belirten kaynaklar, "Özel ve İmamoğlu arasındaki güçlü bağın yeni partinin ideolojisini hangi yöne savuracağı konusunda şüphe doğurduğuna" dikkat çekiyor.