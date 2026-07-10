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'Söylemez Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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'Söylemez Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen ve liderliğini M.F.S.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Video Oynatma İkonu ‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

ARABULUCULUK ADI ALTINDA TEHDİT

Örgütün ticari işletmeleri ve mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek meselelerinde arabuluculuk görüntüsü altında mağdurlarla irtibat kurduğu, taleplerinin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı ve iş yeri kurşunlama yöntemlerine başvurarak mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi.

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Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.Soruşturma kapsamında 8 kişi gözaltına alındı.

4 FİRARİ ARANIYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İstanbul, Ankara ve İzmir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 176 tabanca fişeği, 1 balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 lira, 39 bin 200 avro, 26 bin 900 dolar, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin cezaevinde bulunduğu, firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

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'Söylemez Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı-4 'Söylemez Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı-5 'Söylemez Kardeşler' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı-6
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