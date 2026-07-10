İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen ve liderliğini M.F.S.'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. ‘Söylemez Kardeşler’ suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı

Söylemez Kardeşler suç örgütüne operasyon düzenlendi. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.) ARABULUCULUK ADI ALTINDA TEHDİT Örgütün ticari işletmeleri ve mal varlığı bulunan kişileri hedef aldığı, alacak verecek meselelerinde arabuluculuk görüntüsü altında mağdurlarla irtibat kurduğu, taleplerinin karşılanmaması halinde ise tehdit, cebir, baskı ve iş yeri kurşunlama yöntemlerine başvurarak mağdurları para ödemeye zorladığı belirlendi. Takvim Kaynak Tercihleri