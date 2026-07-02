Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel temizliği: Fonuna kadar kaldırdı

Kemal Kılıçdaroğlu, dış politika anlayışlarının merkezinde Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını inşa edecek stratejik vizyonun olduğunu dile getirerek, Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir güç değil, stratejik merkez ülke olarak gördüklerini belirtti.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, hiçbir küresel rekabetin edilgen unsuru, hiçbir gücün ileri karakolu, hiçbir ülkenin stratejik taşeronu olmayacağını belirterek, tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle yolunu çizeceğini ifade etti.

Türkiye'nin görevinin, cepheleşmenin parçası olmamak, denge kurmak, güven üretmek ve istikrarın taşıyıcısı olmak olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, "Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ni de işte bu anlayışla değerlendiriyoruz. Çünkü mesele yalnızca bir zirve meselesi değildir. Mesele Türkiye'nin yeni dünya düzeninde nasıl bir vizyon ortaya koyacağıdır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin, NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefiki olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türkiye bu masaya kimseden onay almak için değil, tarihinden, coğrafyasından, devlet aklından, millet iradesinden ve Cumhuriyet'in bağımsızlık anlayışından aldığı güçle oturmaktadır. CHP olarak bakışımız açıktır: Türkiye NATO üyesidir ama NATO'nun ileri karakolu değildir. Avrupa güvenliğinin bir parçasıdır fakat Avrupa'nın çevresinde bekletilecek bir ülke değildir. ABD ile kurumsal müttefiklik ilişkisi yürütür fakat hiçbir büyük gücün stratejik taşeronu olmaz. Türkiye, Rusya ile de Çin ile de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez."