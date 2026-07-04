CHP'de gammazlama savaşları: Sevinç üzerinden Kılıçdaroğlu'na lüks ve içki algısı
Yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu adına hareket ettiği bilinen gazeteci Şaban Sevinç, Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerine yönelik yıpratma operasyonunun düğmesine bastı. Kılıçdaroğlu cephesinin yolsuzluk dosyalarıyla adını andığı İmamoğlu kanadı, karşılığı “lüks ve içki” söylemleri üzerinden verdi. Sevinç, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki parti kurmaylarının lüks bir restoranda içkili yemek yediğini iddia etti.
CHP'de tarafların birbirini gammazlama süreci devam ediyor.
Bir yanda şaibeli kurultay davasında istinaf mahkemesinin verdiği mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığından düşen Özgür Özel ile yolsuzluk tutuklusu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer yanda yeniden liderlik koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları.
"Arınma" mottosuyla hareket ederek ismi adli vakalara karışan isimleri birer birer partiden uzaklaştıran Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Özel/İmamoğlu cephesi ise "CHP'yi bölecek yeni parti" kozuyla hareket ediyor.
Tarafların birbirlerine karşı şantaj olarak adlandırılabilecek hamleleri ise kamuoyu önünde yaşanıyor.
HEM İÇKİ HEM İSRAF ALGISIYLA VURDU
İmamoğlu cephesinin "yolsuzlukları adliyelere taşımakla" itham ettiği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı operasyon başlatılırken, "Silivri bülbülü" olarak bilinen gazeteci Şaban Sevinç, Bay Kemal'i köşeye sıkıştıracak iddiayı ortaya attı.
"İmamoğlu'nun sesi" Sevinç, Kılıçdaroğlu'nun 3 Temmuz'da sözde komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nden ayrılıp "İstanbul'un en pahalı alkollü mekanlarından" Ataşehir Develi Restorana gittiğini söyledi.
Sevinç, "içkili kebap keyfi" olarak lanse ettiği yemekli buluşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi ve eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin eşlik ettiğini öne sürdü.
Sevinç paylaşımında "en pahalı içkili mekan" olarak işaret ettiği restoranın giriş bölümünden çekilmiş fotoğrafına da yer verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Şaban Sevinç şu ifadeleri kullandı:
"Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ardından adliyeden ayrılıp İstanbul'un en pahalı alkollü mekanlarından Ataşehir Develi Restorana gitti. Burada kendisini bekleyen 40 kişilik butlancı ekibiyle buluşup kebap keyfi yaptı. Battal ve Gamze Akkuş İlgezdi'nin ev sahipliğindeki yemeğe, kayyum Gürsel Tekin ile butlancı ekibin önde gelen isimleri katıldı."
Kılıçdaroğlu'nu hem içki, hem israf üzerinden vurmaya çalışan Sevinç, CHP'deki taht ve baht kavgalarına bir halka daha ekledi.