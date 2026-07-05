İçerik üreticisi Fergül Abay hakkında savcılığa ve CİMER'e suç başvurusu

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle gündeme gelen içerik üreticisi Fergül Abay hakkında, toplum yapısını, aile kurumunu ve toplumsal değer yargılarını zedelediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

Aynı içerikler nedeniyle CİMER'e de başvuru yapılırken, süreç sosyal medya platformlarının içerik denetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İÇERİKLERİ YARGIYA TAŞINDI

Sosyal medyada içerik üreticisi olarak faaliyet gösteren Fergül Abay, "yaşlı eşini gençlerle aldatan kadının hayatı", "zengin ve yaşlı sponsorundan ayrılan kadının zorlu süreci" ile "evli adamlar ile ilişki yaşamanın zorluğu" gibi konularda içerikler üreterek paylaşımlar yaptı.

İddiaya göre söz konusu paylaşımları gören iş insanı Ferhat B., içeriklerin toplum ahlakını bozduğunu belirterek Abay hakkında şikayette bulunacağını söyledi.

Bunun üzerine Ferhat B., Abay tarafından hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.