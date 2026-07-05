İçerik üreticisi Fergül Abay hakkında savcılığa ve CİMER'e suç başvurusu
Sosyal medyada paylaştığı tartışmalı içeriklerle tepki çeken içerik üreticisi Fergül Abay hakkında, toplum yapısını ve aile kurumunu zedelediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Şikayetçi Ferhat B., içeriklere tepki göstermesinin ardından hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını öne sürerken, Abay'ın hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşma ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarını işlediğini iddia etti. Aynı içeriklerle ilgili CİMER'e de başvuru yapılırken, başvuruda paylaşımların toplumsal değerleri ve kamu ahlakını zedelediği öne sürüldü. Süreçle birlikte sosyal medya platformunun söz konusu içeriklere ilişkin nasıl bir adım atacağı da merak konusu oldu.
Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle gündeme gelen içerik üreticisi Fergül Abay hakkında, toplum yapısını, aile kurumunu ve toplumsal değer yargılarını zedelediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
Aynı içerikler nedeniyle CİMER'e de başvuru yapılırken, süreç sosyal medya platformlarının içerik denetimine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
İÇERİKLERİ YARGIYA TAŞINDI
Sosyal medyada içerik üreticisi olarak faaliyet gösteren Fergül Abay, "yaşlı eşini gençlerle aldatan kadının hayatı", "zengin ve yaşlı sponsorundan ayrılan kadının zorlu süreci" ile "evli adamlar ile ilişki yaşamanın zorluğu" gibi konularda içerikler üreterek paylaşımlar yaptı.
İddiaya göre söz konusu paylaşımları gören iş insanı Ferhat B., içeriklerin toplum ahlakını bozduğunu belirterek Abay hakkında şikayette bulunacağını söyledi.
Bunun üzerine Ferhat B., Abay tarafından hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlara maruz kaldığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
"MİZAH DEĞİL, HEDEF GÖSTERME"
Savcılığa sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Abay'ın sosyal medya üzerinden Ferhat B.'ye hakaret ettiği, tehditte bulunduğu, kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaştığı ve özel hayatın gizliliğini ihlal ederek huzurunu bozduğu iddia edildi.
Sabah'tan Sema Demir'in haberine göre, dilekçede, söz konusu paylaşımların mizah ya da ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin paylaşımlarının mizah veya ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir çünkü paylaşım içerikleri doğrudan belirli bir kişiyi hedef almakta, özel mesajları ifşa etmekte, hakaret ve tehdit içermektedir. Müvekkil iki kız çocuğu babası olup; aile çevresi, sosyal yaşamı ve iş hayatı bakımından söz konusu ithamlar nedeniyle ciddi manevi yıkıma uğramıştır."
ŞİKAYET CİMER'E DE TAŞINDI
Ferhat B., aynı içeriklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) de başvuruda bulundu.
Başvuruda, Abay'ın sosyal medya üzerinden toplum yapısını, aile kurumunu, insan onurunu ve toplumsal değer yargılarını zedeleyen içerikler paylaştığı öne sürüldü.
"TOPLUMSAL DEĞERLERİ ZEDELEYEN İÇERİKLER"
CİMER'e sunulan başvuruda şu ifadelere yer verildi:
İlgili hesapta insanların fiziksel özellikleriyle alay edilmekte, yaşlı bireyler aşağılanmakta, ekonomik durumu zayıf kişiler küçümsenmekte, 'zengin erkeklerden para koparma' anlayışı olağanlaştırılmakta, emek vererek çalışan insanların değersiz olduğu algısı oluşturulmakta, genç kadınlara maddi çıkar ilişkileri üzerinden yaşam kurmanın normal olduğu yönünde içerikler sunulmaktadır. İlgili sosyal medya hesabı hakkında gerekli incelemelerin yapılmasını, toplum düzeni ve kamu ahlakı bakımından değerlendirme gerçekleştirilmesini, gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara bildirim yapılmasını saygılarımla arz ederim.
GÖZLER PLATFORMUN ATACAĞI ADIMDA
Instagram, birçok konuda ifade özgürlüğünü kısıtladığı yönündeki eleştirilerin odağında yer alırken, bu içeriklere ilişkin herhangi bir adım atmamasıyla da tartışma konusu oldu.