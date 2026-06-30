Nihat Hatipoğlu’ndan Deniz Göktaş tepkisi: Bu bir Ebu Cehil mesleği
Sözde stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alaycı ifadeleri nedeniyle hakkında “dini değerleri alenen aşağılama” suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş’a tepkiler büyüyor. A Haber ekranlarında konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kutsalları hedef alan sözlere sert tepki göstererek, “Bu bir Ebu Cehil mesleği” dedi.
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- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, stand-up gösterisinde Kur'an-ı Kerim'i hedef aldığı gerekçesiyle Deniz Göktaş hakkında dini değerleri alenen aşağılama suçundan soruşturma başlattı.
- Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu A Haber'de yaptığı açıklamada, son dönemde reyting ve kazanç için Allah, Kur'an-ı Kerim ve namaz gibi kutsalların hedef alındığını belirtti.
- Hatipoğlu, kutsallara hakaret edenlerin sessiz kalındıkça birbirlerinden cesaret bulduğunu ve tepki gösterilmesi gerektiğini ifade etti.
- Hatipoğlu, din, bayrak, namus ve özgürlük gibi değerlerin mizah konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.
- Hatipoğlu, İslam'ın dünya genelinde yükselen tek din olduğunu belirterek, saldırıların Müslümanların Kur'an'a bağlılığını artıracağını söyledi.
Sözde stand-up gösterisinde İslamiyet'in mukaddes kitabı Kur'an-ı Kerim'i alaycı ifadelerle hedef aldığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan soruşturma başlatılan Deniz Göktaş'a yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor.
Milli ve manevi değerleri hedef alan sözde mizah gösterileri yeniden tartışma konusu olurken, konu A Haber ekranlarında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na soruldu.
"DİN, KUTSALLAR, ALLAH, KUR'AN-I KERİM HEDEF ALINIYOR"
A Haber yayınında konuşan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, son dönemde reyting, kazanç ya da farklı niyetlerle dini değerlerin hedef alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Tabii maalesef son zamanlarda reyting veya kazanç veya başka diller, başka niyetler gözetilerek din, kutsallar, Allah, Kur'an-ı Kerim, namaz gibi kutsallarımızla ilgili seviyesiz konuşmalar yapılıyor; maalesef bunları biz de dehşet içinde, endişe içinde izliyoruz."
Hatipoğlu, kutsallara yönelik hakaretlerin yeni olmadığını belirterek, bu tavrın Kur'an-ı Kerim'de de yer alan bir zihniyetin devamı olduğunu söyledi.
"BU BİR EBU CEHİL MESLEĞİ"
Nihat Hatipoğlu, Allah'a, Peygamber Efendimiz'e ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri sert sözlerle eleştirdi:
"Aslında çok da şaşırmamak gerekir. Bizde olması bizi üzüyor sadece. Şundan dolayı şaşırmamak gerekiyor: Bu bir Ebu Cehil mesleği. Yani Allah'a, Hazreti Muhammed'e (Aleyhisselatu Vesselam), diğer peygamberlere, kutsallara hakaret etmek bir Ebu Cehil mesleği."
Hatipoğlu, Kur'an-ı Kerim'in bu tür alaycı tavırlara dikkat çektiğini ifade ederek, kutsallarla alay edenlerin Kur'an'da "akılsızlar" ve "cahiller" olarak nitelendirildiğini vurguladı.
"MİZAH KONUSU OLACAK BAŞKA BİR ŞEY KALMADI MI?"
Hatipoğlu, din, bayrak, namus, iffet ve özgürlük gibi değerlerin mizah konusu yapılmaması gerektiğini belirtti.
"Şimdi düşünün; yaratan seni de, seni de yaratan, sana dil veren, akıl veren, ağız veren, göz veren büyük sahibini görmezden geliyorsun ve onun emirlerini sana ileten peygamberini mizah konusu ediyorsun. Mizah konusu olacak başka bir şey kalmadı mı? Yani bayrak, namus, iffet, özgürlük, din, kutsallar bunlar mizah konusu edilmemeli."
Hatipoğlu, dini konuların elbette konuşulabileceğini ancak alay, dalga geçme ve eğlenme amacıyla ele alınmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
"SUSKUN KALDIKÇA CESARET BULUYORLAR"
Nihat Hatipoğlu, bu tür söylemlere karşı tepki gösterilmesi gerektiğini belirterek, sessiz kalınmasının benzer çıkışları artırdığını ifade etti:
"Biz bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Elbette ki tepkimizi göstereceğiz. Çünkü biri yapıyor, öteki ondan bir iki adım daha ötesine taşıyor. Suskun kaldıkça bunlar birbirlerinden cesaret buluyorlar."
Hatipoğlu, kutsallarla alay eden kişilerin kendilerine zarar verdiğini belirterek, "Allah bir şey kaybetmez, peygamber bir şey kaybetmez, namaz bir şey kaybetmez, bayrak bir şey kaybetmez, ezan bir şey kaybetmez" dedi.
"REYTİNG İÇİN YAPIYORSANIZ LANET OLSUN O REYTİNGE"
Yayında söz konusu gösterilere katılanlara da tepki gösterilmesi gerektiğini ifade eden Hatipoğlu, reyting uğruna kutsal değerlerin hedef alınmasını şu sözlerle eleştirdi:
"Reyting kaygısıyla yapıyorlarsa bunu, yok olsun o reyting. İnkarla, alayla peygamberleri -ki dünyanın, evrenin en nazik, en temiz, en şerefli, en asil, en iffetli insanlarıdır- onları dışlamaya çalışmak, alay etmek; hidayet rehberi olan, insanlığı kurtaracak olan Kur'an-ı Kerim'i yani milyarlarca Müslümanın öperek eline aldığı, öperek kaldırdığı o kitabı istihza konusu yapmak, onunla ilgili bayağı esprilerde bulunmak reyting niyetiyle olsa, lanet olsun o reytinge."
Hatipoğlu, bu tür ifadeleri kullananlara "dilinizi tutun" çağrısında bulundu.
"PARA İÇİN YAPIYORSANIZ O PARA SİZE UĞUR GETİRMEZ"
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, dini değerlere yönelik hakaretlerin para, tanınmışlık veya ideolojik amaçla yapılmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.
"O tür insanlara hitap ediyorum: Sizi ne adına yapıyorsunuz bunu, ne için yapıyorsunuz? Eğer Müslümansanız babanızın, atanızın, dedenizin dinine saygı duyun; yaşamıyorsanız bile en azından dilinizi tutun. Müslüman değilseniz benim dinime karışmayın en azından. Reyting için yapıyorsanız olmaz olsun; kalitenizi, iffetinizi, namusunuzu daha güzel şeylerde gösterin derim. Eğer para için yapıyorsanız o para size uğur getirmez, felaket getirir. Tanınmışlık için yapıyorsanız bu tanınmışlık kahredici, utandırıcı bir tanınmışlık."
Hatipoğlu, bu tür söylemleri "şiddetle takbih ettiklerini" belirtti.
"İSLAM ALAYI VE AŞAĞILAMAYI YASAKLAR"
Hatipoğlu, İslam'ın yalnızca dini değerlere değil, herhangi bir insana yönelik alay ve aşağılamayı da yasakladığını söyledi.
"Bunları biz şiddetle takbih ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hümeze suresi var. Sadece dine ve kutsallarına değil, sıradan bir kardeşimize, bir insanımıza -inancı ne olursa olsun- alay etmek, onu aşağılamak yasaklanmıştır. Hümeze suresinde 'Veyl olsun bütün el kol hareketiyle insanları ayıplayana, aşağılamaya çalışanlara' denir."
Hatipoğlu, Hucurat Suresi'nin 11. ayetine de dikkat çekerek, insanların aşağılanmasının, lakap takılmasının ve küçük görülmesinin yasaklandığını hatırlattı.
"TEPKİLER MAKUL ÖLÇÜYLE GÖSTERİLMELİ"
Nihat Hatipoğlu, Müslümanların dini değerlere yönelik saldırılar karşısında tepkisini makul ölçüler içinde göstermesi gerektiğini belirtti.
"Peki elbette ki biz de kendi dinimizle ilgili böyle bir hassasiyet... Hem karikatürlerle başlayan o iğrenç sayfalar hem de şu anda uygulanmakta olan bu hadiseler bizi son derece rahatsız ediyor. İnsanlarımız tepkilerini makul ölçüyle mutlaka göstermeliler."
Hatipoğlu, kutsal değerlere saldıranlara tövbe çağrısında da bulundu.
"Netice itibariyle bu tür insanlar, bu oyunların içinde olan veya sırf tarafgirlik ya da ideolojik niyetle yapanlar, tövbe etmelerini tavsiye ediyorum. Vazgeçin böyle şeylerden. İnsanlara katkıda bulunacak, bize rehabilite edecek şeyler konuşun."
"SİZ SALDIRDIKÇA KUR'AN'A BAĞLILIĞIMIZ ARTACAK"
Yayında İslam'a yönelik ilginin dünyada arttığına dikkat çekilmesi üzerine Hatipoğlu, dini değerlere saldırıların Müslümanların inancını zayıflatamayacağını söyledi.
"Bu zihniyeti taşıyan herkese şunu söyleyeyim: Toplumu çok iyi tanıyan biri olarak söylüyorum, size gülümseyenler %10'sa, kutsallara küfredenleri nefretle ananlar %90'dır. Onlardan ancak beddua duyarsınız."
Hatipoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ve sizin de büyükleriniz olan Ebu Cehillerin, Nemrutların ne İbrahim'e, ne Musa'ya, ne Yusuf'a, ne Yunus'a, ne de Muhammed'e (Aleyhisselatu Vesselam) gücü yetti. Boşuna çabalıyorsunuz. İnanınız ki bu din kıyamete hazırlayacak İslam'dır ve sahibi Allah'tır. Siz saldırdıkça bizim Muhammed'e, Kur'an'a olan sevgimiz, bağlılığımız günden güne artacak."
"İSLAM YÜKSELEN TEK DİNDİR"
Hatipoğlu, İslam'ın dünya genelinde ilgi görmeye devam ettiğini belirterek, dini değerlere yönelik saldırıların bu ilgiyi durduramayacağını söyledi.
"Hiçbir Müslümanın gönlünden, kalbinden, şuurundan Kur'an-ı Kerim'i, Hazreti Muhammed'i siz yok edemezsiniz. Elbette ki korkuyorlar. Bu işin esas mimarları korkuyorlar çünkü İslam günden güne, misyonersiz yükselen ve yücelen tek dindir."
Hatipoğlu, açıklamasının sonunda tepkilerin süreceğini vurgulayarak, "Güneş batıdan da doğudan da doğacak. Yeniden daha da güçlü doğacak. Rahat olun ama tepkimizi göstermeye devam edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.