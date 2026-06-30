Nihat Hatipoğlu’ndan Deniz Göktaş tepkisi: Bu bir Ebu Cehil mesleği

Hatipoğlu, kutsallarla alay eden kişilerin kendilerine zarar verdiğini belirterek, "Allah bir şey kaybetmez, peygamber bir şey kaybetmez, namaz bir şey kaybetmez, bayrak bir şey kaybetmez, ezan bir şey kaybetmez" dedi.

"Biz bunu üzüntüyle karşılıyoruz. Elbette ki tepkimizi göstereceğiz. Çünkü biri yapıyor, öteki ondan bir iki adım daha ötesine taşıyor. Suskun kaldıkça bunlar birbirlerinden cesaret buluyorlar."

"O tür insanlara hitap ediyorum: Sizi ne adına yapıyorsunuz bunu, ne için yapıyorsunuz? Eğer Müslümansanız babanızın, atanızın, dedenizin dinine saygı duyun; yaşamıyorsanız bile en azından dilinizi tutun. Müslüman değilseniz benim dinime karışmayın en azından. Reyting için yapıyorsanız olmaz olsun; kalitenizi, iffetinizi, namusunuzu daha güzel şeylerde gösterin derim. Eğer para için yapıyorsanız o para size uğur getirmez, felaket getirir. Tanınmışlık için yapıyorsanız bu tanınmışlık kahredici, utandırıcı bir tanınmışlık."

"Reyting kaygısıyla yapıyorlarsa bunu, yok olsun o reyting. İnkarla, alayla peygamberleri -ki dünyanın, evrenin en nazik, en temiz, en şerefli, en asil, en iffetli insanlarıdır- onları dışlamaya çalışmak, alay etmek; hidayet rehberi olan, insanlığı kurtaracak olan Kur'an-ı Kerim'i yani milyarlarca Müslümanın öperek eline aldığı, öperek kaldırdığı o kitabı istihza konusu yapmak, onunla ilgili bayağı esprilerde bulunmak reyting niyetiyle olsa, lanet olsun o reytinge."

"İSLAM ALAYI VE AŞAĞILAMAYI YASAKLAR"

Hatipoğlu, İslam'ın yalnızca dini değerlere değil, herhangi bir insana yönelik alay ve aşağılamayı da yasakladığını söyledi.

"Bunları biz şiddetle takbih ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Hümeze suresi var. Sadece dine ve kutsallarına değil, sıradan bir kardeşimize, bir insanımıza -inancı ne olursa olsun- alay etmek, onu aşağılamak yasaklanmıştır. Hümeze suresinde 'Veyl olsun bütün el kol hareketiyle insanları ayıplayana, aşağılamaya çalışanlara' denir."

Hatipoğlu, Hucurat Suresi'nin 11. ayetine de dikkat çekerek, insanların aşağılanmasının, lakap takılmasının ve küçük görülmesinin yasaklandığını hatırlattı.

"TEPKİLER MAKUL ÖLÇÜYLE GÖSTERİLMELİ"

Nihat Hatipoğlu, Müslümanların dini değerlere yönelik saldırılar karşısında tepkisini makul ölçüler içinde göstermesi gerektiğini belirtti.

"Peki elbette ki biz de kendi dinimizle ilgili böyle bir hassasiyet... Hem karikatürlerle başlayan o iğrenç sayfalar hem de şu anda uygulanmakta olan bu hadiseler bizi son derece rahatsız ediyor. İnsanlarımız tepkilerini makul ölçüyle mutlaka göstermeliler."

Hatipoğlu, kutsal değerlere saldıranlara tövbe çağrısında da bulundu.