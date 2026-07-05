Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde,

"Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."

Operasyonda; şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi.

10 MİLYAR 166 MİLYON TL İŞLEM HAREKETLİLİĞİ

Operasyon kapsamında 228 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyon sonucunda, şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

'MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'

Açıklamada ayrıca "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel