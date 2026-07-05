16 ilde 22 organize suç örgütüne dev operasyon! 10 milyar para trafiği: 228 gözaltı
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Şüphelilerin yatırım danışmanlığı adı altında dolandırıcılık yaptığı, uyuşturucu ticaretini organize ettiği, yasa dışı bahis ağı kurduğu, tefecilik yaptığı ve kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edildi. MASAK incelemelerinde şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL'lik işlem hareketliliği belirlenirken, yaklaşık 818 milyon TL değerindeki mal varlığına tedbir kararı uygulandı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Jandarma, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 228 şüpheli yakalanırken, suç örgütlerinin milyarlarca liralık para trafiği de deşifre edildi.
SUÇ AĞLARININ FAALİYETLERİ DEŞİFRE EDİLDİ
Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin;
- Sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları,
- Uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri,
- İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri,
- Baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat sağlamaya çalıştıkları,
- Kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri,
- Tefecilik faaliyetlerinde bulundukları tespit edildi.
10 MİLYAR 166 MİLYON TL'LİK PARA HAREKETİ
Operasyon kapsamında 228 şüpheli yakalandı.
MASAK tarafından yapılan mali incelemelerde şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi.
818 MİLYON TL'LİK MAL VARLIĞINA TEDBİR
Operasyon sonucunda şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı.
Adreslerde yapılan aramalarda ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, çeşitli dokümanlar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
"MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ"
İçişleri Bakanlığı açıklamasında organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz."
İçişleri Bakanlığı, 16 ilde 22 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 228 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde,
- Ankara
- Antalya
- Afyonkarahisar
- Aydın
- Diyarbakır
- Edirne
- Gaziantep
- Iğdır
- Kilis
- Kırklareli
- Kocaeli
- Malatya
- Manisa
- Ordu
- Şırnak
- Tekirdağ'da 22 ayrı organize suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda; şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla vatandaşları dolandırdıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, baskı, darp ve tehdit yoluyla işletmelerden haksız maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları, kamu kurum ve kuruluşları zararına zimmet suçunu işledikleri ve tefecilik yaptıkları tespit edildi.
10 MİLYAR 166 MİLYON TL İŞLEM HAREKETLİLİĞİ
Operasyon kapsamında 228 şüpheli yakalandı. MASAK tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 10 milyar 166 milyon TL işlem hareketliliği bulunduğu belirlendi. Operasyon sonucunda, şüphelilere ait yaklaşık 818 milyon TL değerindeki 6 şirkete, 28 taşınmaza, 40 taşınıra ve 891 banka hesabına tedbir kararı uygulandı. Ayrıca çok sayıda dijital materyal, muhtelif miktarda nakit para, doküman ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
'MÜCADELEMİZİ TAVİZSİZ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜYORUZ'
Açıklamada ayrıca "Şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.