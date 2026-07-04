Kur'an'a dil uzatan sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı | Pişkin savunma kurtaramadı
Sözde stand-up gösterisinde Kur’an-ı Kerim’e yönelik alaycı ifadeleri ve Başkan Erdoğan’a hakaretleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Göktaş ifadesinde Kur'an-ı Kerim'i hedef aldığı gösterisini "Mizah amaçlı" diyerek savunmaya kalktı. Başkan Erdoğan’a yönelik “diktatör” hakaretine ise “Siyasal tespit” kılıfını uydurdu. Göktaş davasını takip etmek üzere CHP'de koltuk kavgası veren cephelerin adliyede boy göstermesi dikkat çekti. Adliyeyi karıştıran Özel ve İmamoğlu destekçileri, Kılıçdaroğlu aleyhine slogan attı.
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sözde komedyen Deniz Göktaş tutuklandı.
KUR'AN'A HAKARETE AF YOK
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Göktaş'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Göktaş, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
SÖZDE KOMEDYEN TUTUKLANDI
Savcılıkta ifade veren Göktaş, "halkı kim ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlik, Deniz Göktaş hakkında tutuklama kararı verdi.
Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılıkça, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alaycı ifadeler kullanan Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Göktaş, dün İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.Deniz Göktaş gözaltına alındı
EMNİYET İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İmran Deniz Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Komedyen olduğunu ve "yüksek gelirli" olduğunu belirten Göktaş, soruşturmaya konu olan YouTube kanalının kendisine ait olduğunu, videonun da 1 Haziran 2026 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdiği stand-up gösterisinin kaydı olduğunu söyledi.
"METNİ BEN HAZIRLADIM"
Gösteride kullandığı ifadelerin önceden hazırlanmış olup olmadığı yönündeki soruya yanıt veren Göktaş, "Bu stand-up gösterisindeki konuşmaların metni daha öncesinde benim tarafımdan hazırlanmış bir metne aittir" dedi.
KUR'AN-I KERİM'İ HEDEF ALDI "MİZAH AMAÇLI" DEDİ
Gösterisinde Kur'an-ı Kerim'e ilişkin kullandığı ifadeler sorulan Göktaş, sözlerinin mizah amacı taşıdığını savunarak, "Halkın belli bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama kastım kesinlikle yoktur. Bu gösteri 3 yıldır Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapmış olduğum gösteriye aittir. 100 bin üzerinde seyirci izlemiştir. Gösterim boyunca birçok konuda konuşuyorum. Burada da kötü bir şey demiyorum. Favori kitabım diyorum. Çeviride sorun var cümlesi de yıllardır duyduğum meal tartışmalarına atıf olarak söylenmiştir. İnançlı bir insanı kırmak gibi bir amacım kesinlikle yoktur" iddiasında bulundu.
Başkan Erdoğan, hakkında kullandığı ifadeler de sorulan Göktaş, suçlamaları reddetti.
SAVCILIK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Göktaş savcılık ifadesinde ise, psikoloji mezunu olduğunu Cumhurbaşkanı'nın stresli bir görev yaptığını düşündüğünü ve bu sebeple kendisinin terapisti olabileceğine yönelik bir mizahi paylaşım yaptığını iddia etti.
CHP DESTEĞE KOŞTU
Mukaddesat düşmanlığını komedi sosuyla topluma zerk eden Deniz Göktaş'a CHP'de koltuk kavgası veren ekipler desteğe koştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş davasını takip etmek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de eşlik etti.
YİNE BİRBİRLERİNİ YEDİLER
Adliyedeki bazı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu destekçilerinin Kılıçdaroğlu'nu protesto ettiği kaydedildi.
Kılıçdaroğlu aleyhine slogan atan Özel ve İmamoğlu fanatiklerinin "Hain Kemal" sloganı attığı belirlendi.
NE OLMUŞTU
Sosyal medyada yayımladığı videolarda suç unsuru tespit edilmesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan Deniz Göktaş, havalimanında gözaltına alınmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan ülkeye giriş yaptığı sırada gözaltına alınmıştı.
TERS KELEPÇE İLE GÖTÜRÜLDÜ
Başsavcılıkça, Göktaş'ın sosyal medya platformlarında yayımladığı videonun içeriğinde suç unsuru tespit edilmesi üzerine 3 gün önce hakkında soruşturma başlatılmıştı. Göktaş'ın emniyetteki işlemlerinin ardından ters kelepçeyle götürüldüğü görüntüler de dikkat çekti.
CİMER'E ŞİKAYET YAĞDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden 185 adet CİMER başvurusu, aynı konuya ilişkin olması nedeniyle toplu olarak değerlendirilmiş; ilgili şahıs hakkında 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2026/117973 sayılı dosya üzerinden yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İmran Deniz Göktaş, 2 Temmuz tarihinde İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştır. Şüphelinin, soruşturmayı yürüten kolluk birimi olan İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınmasına yönelik işlemler yürütülmektedir. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verdi.
3 BOXER İLE GİTTİ YARIM ŞORTLA YAKALANDI!
Yurt dışında olduğu ortaya çıkan ve "3 tişört 3 boxerla tatile geldim" diye pişkin bir açıklama yapan Göktaş, İstanbul Havalimanı'ndan yarım şortla yakalandı.
Deniz Göktaş, Harbiye'deki "Ölü Deniz" isimli sahnesinde mukaddes kitabımız Kur'an-ı Kerim'i şu sözlerle hedef almıştı:
"İlk üç kitap iyiydi, dördüncüde çeviri zayıf. Dört kitap arasında en iyisi o bence, bir kere iddialı bir çıkış 600'lü yıllarda. Yazan için de çok zor, aklına yeni bir fikir gelse 'son kitap' dedik."
Sözde komedyenin rezil sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti.
'EBU CEHİL MESLEĞİ'
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Allah'a, Peygamber Efendimiz'e ve kutsal değerlere yönelik hakaretleri sert sözlerle eleştirdi.
Hatipoğlu, "Aslında çok da şaşırmamak gerekir. Bizde olması bizi üzüyor sadece. Şundan dolayı şaşırmamak gerekiyor: Bu bir Ebu Cehil mesleği. Yani Allah'a, Hazreti Muhammed'e (Aleyhisselatu Vesselam), diğer peygamberlere, kutsallara hakaret etmek bir Ebu Cehil mesleği." demişti.
ERBAŞ: DÜPEDÜZ SOYTARILIK
Sözde komedyen Göktaş'ın stand-up gösterilerinde Kur'an-ı Kerim'i ve ilahi kelamı alaya alan yaklaşımlarına bir tepki de eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan geldi.
Ali Erbaş, "Bilimsel metot, nesnesini kendi tabiatına uygun araçlarla inceler. Kutsal metinler, pozitivist tarih felsefesi veya edebi eleştiri yöntemleriyle incelenirken bile belirli bir metodolojiye tabi tutulur. Bir sözde komedyenin sergilediği tutum ise ne bilimsel bir eleştiriye ne de sanatsal bir derinliğe dayanmaktadır. Düpedüz soytarılıktır. Milyarlarca insanın hayatı anlama ve anlamlandırma biçimini şekillendiren, bilgi ve varlık zeminini oluşturan, metinsel orijinalliği bilimsel olarak tescilli ve edebi olarak taklit edilemez olan Kur'an-ı Kerim'i popüler kültürün tüketim diliyle karikatürize etmek, entelektüel bir sığlığın ve mantık hatasının ötesine geçemez." dedi.
İLKEL YANILGI
Sahnede dile getirilen ifadelerin inanç dünyasını incittiğini aktaran Erbaş, "Sahnede dile getirilen 'Aklına yeni bir fikir gelse son kitap dedik' cümlesi, Allah'ı zamana bağlı, unutmaya veya fikir değiştirmeye açık beşeri bir figür gibi tasavvur eden, O'nun zamandan ve mekandan münezzeh olduğundan habersiz ilkel bir antropomorfizm yanılgısıdır. Halbuki İslam kelamında ve Dinler Tarihinde Kur'an, Hz. Muhammed'in şahsi düşüncelerinin veya tarihsel birikiminin bir ürünü değil; zamandan ve mekandan münezzeh mutlak ilim sahibi Allah'ın peygamber efendimize vahyidir." ifadelerini kullandı.
MÜŞRİKLER BİLE YAPMADI
Kur'an-ı Kerim'in edebi kalitesine ve eşsiz üslubuna dikkat çeken Erbaş, "Tarihsel süreçte hiçbir edebi deha, şair veya dilbilimci bu çağrıya nazire yapamamış, Kur'an'ın eşsiz üslup, ses estetiği ve anlamsal bütünlük kombinasyonunu yakalayamamıştır. Dolayısıyla, benzeri yapılamayan bir mucizeyi 'serinin son kitabı' gibi sıradanlaştırmaya çalışmak büyük bir cehalettir, ahlaksızlıktır. Bunu Mekke'nin müşrikleri bile yapmamışlardır. İnanmasalar da en azından 'bu insan sözü olamaz' demişlerdir." sözlerini sarf etti.