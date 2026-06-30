CHP'li Şile Belediyesi'ne üçüncü dalga yolsuzluk operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı

Sağ tarafta yer alan şahıs Berkant Acil

Soruşturma devam ederken edinilen bilgiye göre, operasyonda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

İSİM İSİM ŞÜPHELİLER

Takvim.com.tr operasyonun perde arkasına ulaşarak şüphelilerin isimlerini listeledi

Listedeki isimler ve ne iş yaptıkları şu şekilde;

NE OLMUŞTU?

CHP'li Şile Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk soruşturması, adli sürecin ötesine geçerek "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" iddialarıyla daha da derinleşmişti. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından ortaya çıkan denetim raporları, belediyede tartışmalı bir maaş ve mesai düzenini gözler önüne sererken Meclis Denetim Komisyonu kayıtlarına göre, Başkanvekili CHP'li Sacit Terzi'nin damadı Onur Tarhan'ın 2025 yılı boyunca 766 personeli geride bırakarak en yüksek mesai ücretini aldığı, aylık 86 bin TL maaşına ek olarak yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai üzerinden yaklaşık 180 bin TL ek ödeme aldığı belirlenmişti.