CHP'li Şile Belediyesi'ne üçüncü dalga yolsuzluk operasyonu: 13 şüpheli tutuklandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında üçüncü dalga operasyonun adli süreci tamamlandı. Şile Belediye Başkanı CHP'li Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık beyanları, HTS kayıtları, telefon incelemeleri, hesap hareketleri ve ele geçirilen belgeler doğrultusunda İstanbul ve İzmir'de 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil de yer aldı.
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- İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyon düzenledi.
- Soruşturma kapsamında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma suçlamaları bulunuyor.
- Gözaltına alınan şüpheliler arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, Şile Belediye Başkan Yardımcısı Berna Avcı ve Belediye Özel Kalem Şoförü Sercan Taşkaya bulunuyor.
- Savcılık işlemlerinin ardından 13 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyon düzenledi.Şile Belediyesi'nde üçüncü dalga operasyonu!
Şile Belediye Başkanı CHP'li Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, etkin pişmanlık beyanları, HTS kayıtları, telefon incelemeleri, hesap hareketleri ve ele geçirilen belgeler doğrultusunda İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik üçüncü dalga operasyon düzenledi.
SUÇ ÖRGÜTÜ SORUŞTURMASI DERİNLEŞTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025/115381 soruşturma numaralı dosya kapsamında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmanın, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın yöneticiliğini yaptığı değerlendirilen çıkar amaçlı suç örgütünün deşifresine yönelik sürdürüldüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen birinci ve ikinci dalga operasyonların ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda dosyanın derinleştirildiği öğrenildi.
USULSÜZLÜK VE RÜŞVET
Soruşturma kapsamında, CHP'li Şile Belediyesi'nde doğrudan temin, imar, ruhsat ve iskan işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, rüşvet alınarak haksız menfaat sağlandığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan etkin pişmanlık beyanları, bilgi sahibi ifadeleri, soruşturma kapsamında ele geçirilen ve rüşvete ilişkin olduğu değerlendirilen belgeler, şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucu hazırlanan raporlar, HTS kayıtları ve hesap hareketleri birlikte değerlendirildi.
Yapılan incelemeler neticesinde 6 farklı eylem yönünden soruşturmaya konu suçların işlendiğine dair makul suç şüphesine ulaşıldığı belirtildi.
İSTANBUL VE İZMİR'DE EŞ ZAMANLI BASKIN
Soruşturma kapsamında 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul ve İzmir'de toplam 21 adrese eş zamanlı arama, yakalama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
16 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen çalışma kapsamında İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında gözaltı kararı bulunan 18 şüpheliden 16'sı yakalanarak gözaltına alındı.
SORUŞTURMA KARARLILIKLA SÜRÜYOR
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm suç türlerinde olduğu gibi kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmaların titizlikle ve kararlılıkla devam ettiğini bildirdi.
Soruşturma devam ederken edinilen bilgiye göre, operasyonda Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de gözaltına alındığı öğrenildi.
İSİM İSİM ŞÜPHELİLER
Takvim.com.tr operasyonun perde arkasına ulaşarak şüphelilerin isimlerini listeledi
Listedeki isimler ve ne iş yaptıkları şu şekilde;
|Sıra
|Ad Soyad
|Görev/Unvan
|1
|Altuğ Erim
|Ramada Otel Sahibi
|2
|Arif Sevik
|Koşan Adam Firması Çalışanı
|3
|Berk Ulu
|İş insanı
|4
|Berkant Acil
|Koşan Adam Firması Sahibi (Haluk Levent'in Kardeşi)
|5
|Berna Avcı
|Şile Belediye Başkan Yardımcısı
|6
|Engin Şenyurt
|Belediye İştiraki Mercan Köşk A.Ş.'den Doğrudan Teminle İş Alan Firma Sahibi
|7
|Ferhat Domurcuk
|Eski Şile Belediye Çalışanı
|8
|İlkay Çiftçi
|Belediye İştiraki Mercan Köşk A.Ş. Çalışanı
|9
|Mehmet Sait Köse
|Sur Müzik Organizasyon Sahibi
|10
|Mert Ulu
|İş insanı
|11
|Murat Delen
|Şile'de Müteahhit
|12
|Murat Özdemir
|Şile'de Müteahhit
|13
|Nazif Gönen
|Gönen Otel'in Sahibi
|14
|Sercan Taşkaya
|Şile Belediyesi Özel Kalem Şoförü
|15
|Yavuz Urkun
|Mimar (Urkun Mimarlık Sahibi)
|16
|Yeliz Kaya
|Koşan Adam Firması Muhasebecisi
|17
|Yılmaz Urkun
|Mimar (Urkun Mimarlık Sahibi)
NE OLMUŞTU?
CHP'li Şile Belediyesi'nde patlak veren yolsuzluk soruşturması, adli sürecin ötesine geçerek "akraba kayırmacılığı" ve "haksız kazanç" iddialarıyla daha da derinleşmişti. Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanmasının ardından ortaya çıkan denetim raporları, belediyede tartışmalı bir maaş ve mesai düzenini gözler önüne sererken Meclis Denetim Komisyonu kayıtlarına göre, Başkanvekili CHP'li Sacit Terzi'nin damadı Onur Tarhan'ın 2025 yılı boyunca 766 personeli geride bırakarak en yüksek mesai ücretini aldığı, aylık 86 bin TL maaşına ek olarak yasal üst sınır olan 270 saatlik mesai üzerinden yaklaşık 180 bin TL ek ödeme aldığı belirlenmişti.
13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlıların 13'ü tutuklandı.
Hakimlik, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Tutuklanan şüphelilerin arasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de bulunduğu öğrenildi.