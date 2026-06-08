Faik Öztrak sert vurdu! Özgür Özel'e "paralel genel merkez" tepkisi: "CHP Ekrem'in babasının dükkanı değil"

"KENDİNİ MAHKEME KARARIYLA GÖREVDEN ALDIRMAYI DA BECERDİ"



Özel'in partiyi kötü yönettiğini ve kırılgan hale getirdiğinin altını çizen Öztrak, "Bu yönetim sonunda kendini mahkeme kararıyla görevden aldırmayı da becerdi. Mazisi asrı aşan bir partinin laf oyunlarıyla değil, şeffaflıkla hesap vererek ve gerektiğinde, 'İddia budur, cevabım budur, belgesi de budur' denerek yönetileceğini unuttu. Bunu yapmamanın sonuçlarını Manavgat'ta, Uşak'ta gördük. Belediye başkanlarına önce sahip çıkıldı sonra da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.