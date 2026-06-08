Faik Öztrak sert vurdu! Özgür Özel'e "paralel genel merkez" tepkisi: "CHP Ekrem'in babasının dükkanı değil"
CHP'nin ağır toplarından olan Faik Öztrak, partideki "grup"laşmada Kılıçdaroğlu'ndan yana saf tuttu. Özgür Özel'in Meclis'te "paralel genel merkez" oluşturduğunu söyledi. Manavgat ve Uşak'taki skandalları örnek gösterip "butlan" yönetimin şeffaf olmadığını belirtti. Öztrak, CHP'nin Özgür Özel döneminde tek gündeminin "Ekrem İmamoğlu" olmasını da eleştirip "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba evidir ama hiçbirimizin babasının dükkanı değildir" şeklinde konuştu.
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- CHP'de 'mutlak butlan' kararı sonrası sular durulmuyuyor.
- Faik Öztrak, CHP'nin sorunlarının Özgür Özel yönetiminin hatalarından kaynaklandığını belirtti.
- Öztrak, Özgür Özel'in parti içindeki kutuplaşmayı artırdığını ve partiyi kötü yönettiğini ifade etti.
- Öztrak, Özgür Özel'in TBMM'de paralel bir genel merkez oluşturarak CHP'yi tahrip ettiğini söyledi.
CHP'de "mutlak butlan" kararı sonrası büyük bir ayrışma baş gösterdi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de çalışmalarını sürdürürken, Manisa Milletvekili Özgür Özel Meclis'i "üs" olarak belirledi.
CHP'nin salı günleri düzenlenen haftalık grup toplantısına Özgür Özel'in mi yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun mu başkanlık edeceği çokça tartışıldı.
Önceki hafta kürsüye Özgür Özel çıktı, toplantıda Kılıçdaroğlu'na "hain" sloganları atıldı. Kılıçdaroğlu cephesi, Genel Merkez'in onayı dışında yapılan toplantıyı "korsan" olarak niteledi.
"GRUP" KAVGASI
Özgür Özel'in grup başkanlığının düşmesi için başvuru yapılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki (8 Haziran 2026) grup toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi.
19 kişilik MYK'sını oluşturan Kılıçdaroğlu'nun 11 Haziran'da da Parti Meclisi'ni toplaması bekleniyor.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken, Kılıçdaroğlu'na açıktan destek veren vekiller zümresindeki bir isimden ses getirecek bir çıkış geldi.
AĞIR TOP AĞIR VURDU!
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP'nin yaşadığı sorunların Özgür Özel yönetiminin 2024 yılı sonrasında yaptığı hatalardan kaynaklandığını ifade etti.
Baklava kutularındaki rüşvet görüntülerinden girdi, Uşak'taki skandaldan çıktı.
"ÖZGÜR ÖZEL PARTİYİ KUTUPLAŞTIRDI"
Öztrak, şaibeli kurultay sonrası CHP'deki kutuplaşma iklimini "Parti yönetimi; tüm partilileri kucaklamak yerine, 'Kurultayda bana oy verenler, oy vermeyenler' diye bölmeyi kutuplaştırmayı tercih etti. Milletvekili grubumuz hep dışlandı" sözleriyle anlattı.
"KENDİNİ MAHKEME KARARIYLA GÖREVDEN ALDIRMAYI DA BECERDİ"
Özel'in partiyi kötü yönettiğini ve kırılgan hale getirdiğinin altını çizen Öztrak, "Bu yönetim sonunda kendini mahkeme kararıyla görevden aldırmayı da becerdi. Mazisi asrı aşan bir partinin laf oyunlarıyla değil, şeffaflıkla hesap vererek ve gerektiğinde, 'İddia budur, cevabım budur, belgesi de budur' denerek yönetileceğini unuttu. Bunu yapmamanın sonuçlarını Manavgat'ta, Uşak'ta gördük. Belediye başkanlarına önce sahip çıkıldı sonra da kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.
ÖZEL'E "İMAMOĞLU" TEPKİSİ: CHP KİMSENİN BABASININ DÜKKANI DEĞİL!
CHP'nin Özgür Özel döneminde tek gündeminin Ekrem İmamoğlu ve Silivri olduğunu belirten Öztrak, "Cumhuriyet Halk Partisi hepimizin baba evidir ama hiçbirimizin babasının dükkanı değildir. Dönemin genel merkez yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla ilgili iddiaları reddetmeyi partimizin yegane gündemi haline getirdi" ifadelerini kullandı.
"TBMM'DE PARALEL GENEL MERKEZ OLUŞTURARAK PARTİYİ TAHRİP ETTİ"
Kurultay ile ilgili iddiaların doğru biçimde ele alınmadığını ifade eden Öztrak, "Özgür Özel TBMM'de paralel genel merkez oluşturarak partiyi tahrip etti. Özel'in mutlak butlan kararının ardından kapalı grup toplantısıyla Grup Başkanı seçilmesi kararı tanımak anlamına gelir" şeklinde konuştu.