CHP'de kurultay takvimi belli oldu

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 14:52

A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, parti kulislerini hareketlendiren bu sıcak gelişmenin perde arkasını ve tarafların stratejilerini aktardı.

Kılıçdaroğlu'nun Yeni Sloganı: "Şaibesiz Kurultay"

A Haber ekranlarında süreci değerlendiren Tülay Ağaoğlu, olağanüstü kurultay taleplerini reddeden genel merkezin, eylül ayında mahalle, belde, ilçe ve il delegeliklerinden başlayarak tabandan tavana bir değişim takvimi işleteceğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreçte muhalefetin sesini kesmek adına yeni bir strateji izleyeceğini belirten Ağaoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Kılıçdaroğlu bu süreçte önemli mesajlar verecek. Sık sık 'Şaibesiz Kurultay' sloganı kullanılacak. Temiz, tartışmasız ve şaibesiz bir kurultay vaadinde bulunulacak."

Özgür Özel Cephesine "Gitmeyin" Çağrısı ve 26 Temmuz Resti

Genel merkezin, değişim isteyen Özgür Özel liderliğindeki muhalif kanada "Gitmeyin, kalın. Mücadelenizi bu kurultaylarda sürdürün" mesajı gönderdiğini belirten Ağaoğlu, muhaliflerin ise bu çağrıya mesafeli yaklaştığını ifade etti. İl başkanlarının tek tek görevden alınması nedeniyle adil bir mücadele zemini kalmadığını düşünen Özgür Özel cephesinin hamlesini de aktaran Ağaoğlu: "Özel cephesinin 26 Temmuz'u son tarih olarak gördüğü söyleniyor. 26 Temmuz'dan sonra yeni parti senaryoları dahil daha büyük adımların geleceği ifade ediliyor" diyerek kulislerdeki en kritik tarihi işaret etti.