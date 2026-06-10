Özgür Özel'in "geri dönülmez" eşiği! CHP'yi 26 Temmuz'dan sonra bölecekler | Yeni parti için Ekremcilerle "tabela" kavgası

Yeni parti için EK-İM, İSTİKLAL ve Cumhuriyet gibi isimler zikrediliyor

YENİ PARTİ, 3 İSİM!



Böyle bir ortamda CHP çatısı altında varlık sürdüremeyeceğini düşünen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi, yeni parti hazırlıklarını hız verdi.



İmamoğlu'nun "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür." sözleriyle sinyalini verdiği kopuş senaryosunda CHP'yi bölecek parti için EKİM, İSTİKLAL ve Cumhuriyet gibi isimler zikrediliyor.

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin yeni partinin ismi konusunda uzlaşamadığı kulislerde kounşuluyor



ÖZELCİLER VE EKREMCİLER ARASINDA "TABELA" KAVGASI: "İSTİKLAL" OLMASIN



Ancak daha tabelası belli olmayan parti, ilk krizini yaşadı. Gündeme gelen "İstiklal" ismine Ekrem İmamoğlu tarafgirleri karşı çıktı. Sebebi ise oldukça enteresan... "İstiklal"in "Özgür" anlamına geldiği "Özgür'ün partisi" gibi bir çağrışım uyandırdığını belirten Ekremci grup, bu isme sıcak bakmıyor.



Tarafların "Cumhuriyet Partisi" üzerinde durduğu kulislerde konuşuluyor.