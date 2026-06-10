Özgür Özel'in "geri dönülmez" eşiği! CHP'yi 26 Temmuz'dan sonra bölecekler | Yeni parti için Ekremcilerle "tabela" kavgası
Meclis'teki "grup" savaşı ve partililer arasındaki "Hain" kavgası CHP için milat oldu. Manisa Milletvekili Özgür Özel "Geri dönülmez eşikteyiz" diyerek 6 Ok'tan kopuşun altyapısını hazırladı. 26 Temmuz sonrasını işaret eden Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun masasında iki seçenek var: Ya yeni parti ya da "baskın seçim" ihtimaline karşın seçime girmeye elverişli bir parti. CHP'yi bölme planında EK-İM, İstiklal ve Cumhuriyet gibi isimler zikredilirken "tabela" kavgası patlak verdi. İmamoğlu cephesi İstiklal Partisi'ne bakın neden karşı çıktı...
Hızlı Özet Göster
- Özgür Özel, CHP'den ayrılmanın işaretlerini vererek kurultay çağrısında bulundu.
- Özel ve İmamoğlu'nun ekipleri yeni parti hazırlıklarına hız verdi ancak isim tartışmaları yaşandı.
- Özgür Özel, yeni parti için DSP ve Genç Parti ile görüşmeler yaptı, ancak olumlu yanıt alamadı.
CHP'nin dünkü grup savaşı, mutlak bir ayrışmanın fitilini ateşledi.
Manisa Milletvekili Özgür Özel, Meclis'teki grup salonunda Genel Merkez'in onayı dışında grup toplantısı düzenledi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da aynı saatte aynı salonda toplantı düzenleyecekti ancak Meclis önünde partililerin birbirine girmesiyle beraber ortaya çıkan tablo sonrası Genel Merkez'de toplantı yapma kararı aldı.
Meclis önündeki kavgada Özgür Özel destekçileri Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaretler saydırdı. "Hain Kemal" sloganlarına destek veren Özgür Özel "Öfkenizi anlıyorum, benzerlerini hissediyorum" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL KOPUYOR: TARİHİ BİR EŞİKTEYİZ
Özel daha sonra Meclis grubunda "Tarihi bir eşikteyiz. Artık bu eşik geri dönülemez bir noktaya gelmiştir" diyerek CHP'den mutlak ayrılışın işaret fişeğini attı.
26 Temmuz'a kadar kurultay yapılmasını isteyen Özel'in bu süre zarfında CHP'den ihraç edilmek için tüm yolları deneyeceği söyleniyor. Parti çevreleri önceki gün Meclis'te ortaya çıkan "bölünmüş CHP" tablosunun bu durumun yansıması olarak değerlendiriyor.
YENİ PARTİ, 3 İSİM!
Böyle bir ortamda CHP çatısı altında varlık sürdüremeyeceğini düşünen Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesi, yeni parti hazırlıklarını hız verdi.
İmamoğlu'nun "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız. Delegelerimizin ve milletin iradesi yok sayılırsa bize her yol meşrudur ve güçlüdür." sözleriyle sinyalini verdiği kopuş senaryosunda CHP'yi bölecek parti için EKİM, İSTİKLAL ve Cumhuriyet gibi isimler zikrediliyor.
ÖZELCİLER VE EKREMCİLER ARASINDA "TABELA" KAVGASI: "İSTİKLAL" OLMASIN
Ancak daha tabelası belli olmayan parti, ilk krizini yaşadı. Gündeme gelen "İstiklal" ismine Ekrem İmamoğlu tarafgirleri karşı çıktı. Sebebi ise oldukça enteresan... "İstiklal"in "Özgür" anlamına geldiği "Özgür'ün partisi" gibi bir çağrışım uyandırdığını belirten Ekremci grup, bu isme sıcak bakmıyor.
Tarafların "Cumhuriyet Partisi" üzerinde durduğu kulislerde konuşuluyor.
ÖNCE DSP SONRA GENÇ PARTİ!
Bir yandan da "baskın seçim" ihtimali göz ardı edilmiyor. Özgür Özel deyim yerindeyse "Askıda vekil" kampanyasına çıktı.
Bu bağlamda ilk olarak Demokratik Sol Parti'nin kapısı çalındı. DSP'ye "Yıl sonuna kadar kongre kararı alın, mevcut DSP'li kadrolara milletvekilliği karşılığı partiyi bize teslim edin" teklifi yapıldı. Takvim'in gündeme getirdiği skandalı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da doğruladı. Aksakal, "Şaibelileri içimize alır mıyız?" diyerek Özgür Özel'e kapıları kapattı.
Özgür Özel ve ekibi DSP'ye çökemeyince rotayı Genç Parti'ye kırdı.
Genç Parti kurmayları, partilerini devralmak isteyen Özel cephesine "CHP yaşadığı sorunları bir an önce Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde çözmeli. Arınmalısınız" yanıtı verdi. DSP ve Genç'ten umduğu cevabı alamayan CHP'lilere ise İYİ Parti "gel gel" yapıyor.