Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 otomobil, 8 milyon 329 bin 500 buzdolabı ve dondurucu üretildi.

İmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre düşük ve orta-düşük teknoloji ürünleri yüzde 67,5 pay alırken yüksek teknoloji ürünleri yüzde 3,6 ile sınırlı kaldı.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) istatistiklerine göre girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2024'te 18,8 trilyon TL, 2023'te ise 13,3 trilyon TL seviyesindeydi. Veriler sanayi üretiminde güçlü bir artış eğilimine işaret etti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti.(Fotoğraf:TÜİK)

GIDA SANAYİ İLK SIRADA

2025 yılında üretimden yapılan satışların sektörlere göre dağılımında gıda sanayi ürünleri %15,5 ile ilk sırayı aldı. Bunu %10,2 ile ana metal sanayi, %9,7 ile motorlu kara taşıtı imalatı ve %6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.