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TÜİK raporladı | Sanayide rekor üretim: Satış hacmi 24 trilyon TL’yi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) verilerine göre girişimlerin ürettikleri ürünlerden elde ettiği satış değeri 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL’ye ulaştı. Sanayi üretiminde dikkat çekici artışın görüldüğü veriler hem sektörlerin dağılımını hem de teknoloji seviyelerine göre üretim yapısını ortaya koydu. Gıda ve ana metal sanayi ise öne çıkan alanlar arasında yer aldı.

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TÜİK raporladı | Sanayide rekor üretim: Satış hacmi 24 trilyon TL’yi aştı
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  • TÜİK verilerine göre Türkiye'de girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti.
  • 2025 yılında üretimden yapılan satışlarda gıda sanayi ürünleri yüzde 15,5 ile ilk sırada yer aldı.
  • İmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre düşük ve orta-düşük teknoloji ürünleri yüzde 67,5 pay alırken yüksek teknoloji ürünleri yüzde 3,6 ile sınırlı kaldı.
  • Türkiye'de 2025 yılında 1 milyon 216 bin 140 otomobil, 8 milyon 329 bin 500 buzdolabı ve dondurucu üretildi.
  • Motorlu kara taşıtı üretiminde satışların yüzde 83,1'i Kocaeli, Bursa, Sakarya, Aksaray ve İzmir illerinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) istatistiklerine göre girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam 2024'te 18,8 trilyon TL, 2023'te ise 13,3 trilyon TL seviyesindeydi. Veriler sanayi üretiminde güçlü bir artış eğilimine işaret etti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti.(Fotoğraf:TÜİK)TÜİK verilerine göre Türkiye'de girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri 2025 yılında 24 trilyon 28 milyar 700 milyon TL olarak gerçekleşti.(Fotoğraf:TÜİK)

GIDA SANAYİ İLK SIRADA

2025 yılında üretimden yapılan satışların sektörlere göre dağılımında gıda sanayi ürünleri %15,5 ile ilk sırayı aldı. Bunu %10,2 ile ana metal sanayi, %9,7 ile motorlu kara taşıtı imalatı ve %6,1 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı izledi.

Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.Fotoğraf AA'dan servis edilmiştir.

Alt sektör dağılımı, sanayide gıda ve temel üretim alanlarının ekonomideki ağırlığını koruduğunu ortaya koydu.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

TEKNOLOJİ SEVİYESİNDE DÜŞÜK-ORTA GRUP AĞIRLIKTA

İmalat sanayinde teknoloji düzeyine göre yapılan sınıflamada, 2025 yılında:

  • Düşük ve orta-düşük teknoloji ürünleri: %67,5
  • Orta-yüksek teknoloji ürünleri: %28,8
  • Yüksek teknoloji ürünleri: %3,6

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır.

Bu tablo, sanayide yüksek teknoloji payının sınırlı kaldığını gösterirken üretimin büyük bölümünün orta ve düşük teknoloji yoğunluklu alanlarda toplandığını ortaya koydu.

TÜİK raporladı | Sanayide rekor üretim: Satış hacmi 24 trilyon TL’yi aştı-5

Ana sanayi gruplarına göre dağılımda ara mallar %43,8 ile ilk sırada yer aldı. Bunu dayanıksız tüketim malları (%23,7) ve sermaye malları (%21,8) takip etti.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

OTOMOTİV VE BEYAZ EŞYA ÜRETİMİ DİKKAT ÇEKTİ

2025 yılında Türkiye'de öne çıkan bazı üretim kalemleri şöyle oldu:

  • 1 milyon 216 bin 140 otomobil
  • 8 milyon 329 bin 500 ev tipi buzdolabı ve dondurucu
  • 334 milyon ton hazır beton
  • 1 milyon 266 bin kombi
  • 9,5 milyon ton deterjan ve yıkama ürünleri
  • 774 bin 970 motosiklet

Bu ürünler sanayi üretiminde hem iç piyasa hem de ihracat odaklı kapasitenin yüksekliğini gösterdi.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

OTOMOTİV ÜRETİMİNDE BÖLGESEL YOĞUNLAŞMA

Motorlu kara taşıtı üretiminde satışların %83,1'i yalnızca beş ilde gerçekleşti.

  • Kocaeli: %34,0
  • Bursa: %29,8
  • Sakarya: %11,8
  • Aksaray: %3,9
  • İzmir: %3,6

Bu dağılım, otomotiv sanayinin belirli üretim merkezlerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

FASON ÜRETİMDE GİYİM SEKTÖRÜ ÖNDE

İmalat sanayinde fason üretimin en yüksek payı %32,3 ile giyim eşyaları imalatında gerçekleşti. Bunu tekstil (%17,6) ve fabrikasyon metal ürünleri (%9,3) izledi.

Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.Fotoğraf TÜİK'ten servis edilmiştir.

TÜRKİYE SANAYİSİ GÜÇLÜ ÜRETİM KAPASİTESİNİ KORUYOR

2025 PRODCOM verileri, Türkiye sanayisinin güçlü üretim kapasitesini koruduğunu gösterirken üretimin büyük bölümünün gıda, metal ve otomotiv gibi temel sektörlerde yoğunlaştığını ortaya koydu.

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