Bakan Gürlek'ten faili meçhul açıklaması: 16 dosyada 19 cinayet aydınlatıldı! "Adalet, er ya da geç mutlaka tecelli edecektir"

Soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı ve yurt dışından iade işlemleri gerçekleştirildi.

Çözülen vakalarda HTS, baz istasyonu kayıtları, kamera görüntüleri, DNA eşleşmesi, balistik analizler ve tanık beyanları gibi teknik deliller kullanılarak şüpheliler tespit edildi.

Aydınlatılan cinayetler arasında Abdullah Uslu, Fatma ve İbrahim Teryaki, Kübra Yapıcı, Kadriye Tetik, Havva Yıldırım, Sevda Atalay, Galip Öztürker, Zeynep Aydın, Aynur Kanbur, Şeref Kocabıyık, Erkan Erkara, Dorukhan Büyükışık, Mehmet Şirin Çelik ve çöpte bulunan bebek cinayetleri bulunuyor.

Başkanlık koordinasyonunda 75 ilde 638 dosya yeniden değerlendiriliyor, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya inceleniyor ve 47 maktulün yer aldığı 44 dosyada özel çalışma ekipleri görev yapıyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adaletin sağlanması ve toplumun huzurunun korunması için kararlılıkla çalıştıklarını belirten Gürlek, faili meçhul cinayetler ile kayıp şahıs vakalarının çözülmesini öncelikli hedeflerden biri olarak gördüklerini ifade etti.



19 FALİLİ MEÇHUL CİNAYET AYDINLATILDI



Bu kapsamda, Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından geçmişe dönük dosyaların tek tek incelendiğini aktaran Gürlek, daire başkanlığının faaliyete geçmesinden bu yana yürütülen çalışmalar sonucunda 16 dosyada yer alan 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı.

Bakan Gürlek'in paylaşımı (Görseller sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)

Elde edilen sonucun, devlet kurumları arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin ürünü olduğunu belirten Gürlek, başta İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi olmak üzere süreçte görev alan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

52 İLDE 147 MAKTULÜN BULUNDUĞU 141 DOSYA İNCELENDİ



Gürlek, halen başkanlığın koordinasyonunda 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini, 52 ilde 147 maktulün bulunduğu 141 dosyanın incelendiğini bildirdi. Ayrıca 47 maktulün yer aldığı 44 dosyada Cumhuriyet başsavcılıkları ile kolluk birimlerince oluşturulan özel çalışma ekiplerinin görev yaptığını kaydetti.



ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDECEK

Cumhuriyet başsavcılıklarına, emniyet ve jandarma teşkilatlarına ile süreçte görev alan tüm kamu personeline teşekkür eden Gürlek, hiçbir faili meçhul olayın karanlıkta kalmayacağını ve adaletin er ya da geç tecelli edeceğini vurguladı.



Faili meçhul olaylara ilişkin genel bilgilendirme ve çözülen cinayetlerin listesi ortaya çıktı.