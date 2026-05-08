Burdur'da silahla öldürüldükten sonra gömülen, daha sonra ise cesedi yakılan Kübra Yapıcı cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Şüphelilerin Yapıcı'nın çok parasının olduğunu öğrenmesi üzerine yaklaşık 1 ay olayı planladıkları ve Yapıcı'yı öldürdükten sonra telefonunu açmak için İstanbul'a gittikleri ortaya çıktı.
"Yaşıyor" süsü vermek için şeytani plan: Kübra'nın telefonuyla yakınlarını kandırdılar
Antalya'da yaşayan ve 30 Nisan'dan beri haber alınamayan Kübra Yapıcı'nın cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesi dün gece yakılmış halde bulunmuştu. İncelemede Yapıcı'nın silahla öldürülerek gömüldüğü, cesedinin ardından gömüldüğü yerden çıkarılarak yakıldığı ortaya çıkmıştı. İlyas Umur Dalğar olayı itiraf ederken, gece saatlerinde yapılan operasyonla Ata Berk Sezen de ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.
İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada cinayetin işlendiği silah Burdur'un Ağlasun ilçesinde, Yapıcı'nın cesedinin bir bölümü ise Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki barajda bulundu. Şüpheli İlyas Umut Dalğar ile Ata Berk Sezen, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mahkemede suçlamaları ilk olarak kabul etmeyen şüpheliler daha sonrasında suçu birbirleri üzerine attı.
YÜKLÜ PARA TRANSFERLERİNİ GÖRÜNCE KÜBRA'YI ÖLDÜRMEK İÇİN PLAN YAPTILAR
Şüphelilerin ifadelerinde kan donduran detaylar ortaya çıktı. Kübra Yapıcı, İlyas Umut Dalğar ve Ata Berk Sezen'in daha öncesinde 1 hafta aynı evde yaşadıkları, bu esnada Yapıcı'nın banka hesaplarında bloke olduğundan dolayı işleri için şüphelilerin hesaplarını kullandığı öğrenildi. Bu süre zarfında Yapıcı'nın hesabına yüklü miktarda para transferinin olduğunu fark eden şüpheliler daha sonrasında ise Yapıcı'yı öldürmek için uzun süre plan yaptı.
İLK OLARAK DALĞAR ATEŞ ETMEYE ÇALIŞTI
Olay günü ise Yapıcı ile buluşan ve Bucak ilçesine gelen şüphelilerden ilk olarak İlyas Umut Dalğar, Yapıcı'yı öldürmek için tabanca ile ateş açtı. Bu sırada silahın tutukluk yapması üzerine Ata Berk Sezen ateş ederek Yapıcı'yı öldürdü. Yapıcı'nın cesedinin 2 metrelik kazdıkları çukura gömen şüpheliler daha sonrasında cesedin ilerleyen günlerde kokabileceğini düşünerek üzerine beton döktü. Suç aleti silahı ise Bucak ilçesinden bulunan bir eczaneden aldıkları amonyak ile temizleyen şüpheliler daha sonrasında Ağlasun ilçesine gömdü. 1 gün sonrasın tekrardan olay yerine gelen şüpheliler bu sefer de cesedi çıkarak yaktı, parçaları ise Korkuteli Barajı'na attı.
TELEFONU AÇMAK İÇİN İSTANBUL'A GİTTİLER
Yapıcı'nın telefonunu açmaya çalışan şüpheliler başarısız olunca İstanbul'a giderek burada tanıdıkları bir telefoncunun yardımı ile uzun süre telefonun kilidini açmaya çalıştı. Telefonu uzun uğraşlar sonucu açan şüpheliler bu sefer de mobil bankacılık hesabının şifresini bilmedikleri için hesaba erişim sağlayamadı. Daha sonrasında da ise şüphelilerden İlyas Umut Dalğar, kan donduran cinayeti Antalya'da evinin yakında bulunan polis karakoluna giderek itiraf etti.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ GÖRÜNCÜ YAŞIYOR DİYE SEVİNDİK
Tutuklanan zanlıların cinayet sonrası Kübra'nın sosyal medya hesabına giriş yapıp beğeni atarak kızlarının yaşadığı süsünü verdiğini söyleyen Baba Yapıcı, "Bunu yaptıysa hayatta dedik, sabahında ölüm haberini aldık" dedi.
ANNE VE BABA DNA ÖRNEĞİ VERDİ
Yapıcı ailesi, 7 Mayıs günü öğle saatlerinde kızlarının cenazesini alabilmek için Antalya Adli Tıp Kurumu'na geldi. Vücut bütünlüğü bozulan kızlarının kimlik tespiti için DNA örneği veren anne ve babanın son derece üzgün olduğu görüldü. Örneğin alınmasının ardından Kübra Yapıcı'nın babası ile annesi ifade için emniyete götürüldü. Adli tıp morgundaki işlemler sürerken baba Yunus Yapıcı, İHA kameralarına özel açıklamalarda bulundu.
"EN YÜKSEK CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"
Yüreğinin yandığını belirten Yapıcı, kadın ve çocuk cinayetlerine verilen cezaların artırılmasını talep etti. Yapıcı, "Bu tip canilerin ortada gezmemesi gerek. Kimsenin çocuğunun canı bu kadar ucuz olmamalı. Bir daha gün yüzü görmemeli. En azından kadın ve çocuk katillerine idam çıkmasını istiyorum. Planlı yapılan bir cinayetin etkin pişmanlığı olmasın. Bu işe dahil olanlar her kimse en yüksek cezayı almasını istiyorum" dedi.
HERKES EMPATİ YAPSIN ONA GÖRE KARAR VERİLSİN
Tüm Türkiye halkına ve yetkililere teşekkür eden baba Yapıcı, "Ben bakamıyorum haberlere ama anlatıyorlar. Türkiye halkına ve yetkililerimize desteklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bundan sonra da unutturmayıp bu desteklerinin devamını istiyorum. Çünkü bu şekilde gitmez, gitmeyecek. Buna bir çözüm bulunması lazım. Bu acıyı yaşayan biliyor. Herkes empati yapsın ona göre karar verilsin. Ben onun çocukluğunda sabahlara kadar uyku uyumadım, nöbet tuttum. Üşümesin diye üstünü örtüp büyüttüm. Onun için mi büyüttüm. Bunu yaşayan bilir. Herkes kendi çocuğunu gözünün önüne alsın ve ona göre karar versin. Benim tek ricam, en ufak dahil olana bile en az ağırlaştırılmış müebbet verilsin" diye konuştu.
KATİL NEDEN TABANCAYI KOYDUĞU YERİ İŞARETLEDİ?
Olaydaki Suç aleti tabancanın saklandığı yerin işaretlenmiş olmasını da değerlendiren Yapıcı, "Silahın yerini niye belirlemiş gömdüğü yerde? Unutunca oradan çıkaracak ki işaret koymuş. Demek ki ikinciye bir daha niyetin var. Yazık herkes evladını bunlar için büyütmüyor. Bu insanın ciğerini parçalıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Kafamız yerinden gitti. Bugün bana yarın sana. Buna hep birlikte dur dememiz lazım. Tüm Türkiye sağ olsun, hepsinden Allah razı olsun. Halk ile devlet el ele bunu bitirmeli." dedi.
"INSTAGRAM'INDAN BEĞENİ YAPMIŞLAR, YAŞIYOR SANDIK"
Haberi aldıkları gün Instagram hesabına giriş ve beğeni gördüklerini bu yüzden kızlarının yaşadığını düşünerek sevindiklerini belirten Yapıcı cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini dile getirdi. Baba Yapıcı, "Oysa kendileri girmiş ve onlar atmış. Sosyal medya hesabına girdiyse hayatta dedik, sabahında ölüm haberini aldık. Çocuğumun telefonunun şifresini açmak için 60'ın üstünde deneme yapmışlar. Bir de diyorlar borcu var. Çocuk parasız değil ki sizden para alsın. Siz çocuğun IBAN'ını boşaltmak için bunu yaptınız. Parayı aldılar mı almadılar mı onu bilmiyorum ama uğraştıklarını ve yapamadıklarını duydum" ifadelerini kullandı.
"KOLUNDA 80 BİN LİRALIK SAATİ VARDI"
Kızının geçen yıl 80 bin liraya saat aldığını ve bunun da ortada olmadığını da söyleyen Yapıcı, "Kolunda geçen sene 80 bin liraya aldığı saat vardı, o yok. Onu da almışlar demek ki. Çantası vardı o da yok, belki de içinde para vardı o yüzden onu da aldılar" dedi.
"ADALET BEKLİYORUM"
Son olarak kızının çok yufka yürekli olduğunu dile getiren Yunus Yapıcı, "Markette bir çocuk görürdü ona bir şeyler alırdı. Yaşlı görse de aynısını yapardı. Ona bu layık değildi, bu ona yapılmazdı. Düşündükçe kendimden geçiyorum. Devletimizden ve tüm Türkiye'den adalet bekliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.