Sümela Manastırı ziyarete açıldı: Dev kayalar temizlendi yollar yenilendi

Manastır çevresindeki yürüyüş yolları ve avlu zeminindeki kayrak taşlarda oluşan kırık ve deformasyonlar giderildi.

Uzman dağcı ekipler tarafından dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda 1.225 metrekarelik alanda kaya yüzeyi temizliği yapılarak olası tehlikeler önlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasıyla Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı.

Uzman ekiplerin bilimsel raporlar ve koruma kurullarının kararları doğrultusunda sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, manastır çevresindeki risk oluşturan alanlar güvenli hale getirildi. Kültürel mirasın korunması ile ziyaret deneyiminin iyileştirilmesini hedefleyen uygulamaların belirlenen takvim çerçevesinde devam edeceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasıyla Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı.

SÜMELA MANASTIRI YENİDEN ZİYARETE AÇILDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen bakım, onarım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte Sümela Manastırı yeniden ziyaretçi kabul etmeye başladı. Çalışmaların temel amacı, hem ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak hem de tarihi yapının korunmasına katkıda bulunmak oldu.

Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında kaya yüzeylerinde temizlik çalışmaları yapıldı, koruyucu önlemler artırıldı ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirildi. Restorasyon faaliyetlerinin ise planlanan program çerçevesinde devam edeceği açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon faaliyetlerinin planlanan program çerçevesinde devam edeceğini açıkladı.

Bakan Ersoy'dan Sümela Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmaların önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Sümela Manastırı'nı, ziyaretçilerimizin güvenliği ve kültürel mirasımızın korunması amacıyla yürüttüğümüz bakım ve güvenlik çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak yeniden ziyaretçilerimizle buluşturduk. Bilimsel veriler, uzman görüşleri ve ilgili koruma kurullarının kararları doğrultusunda yamaçlarda gerçekleştirilen kaya yüzey temizliği, koruyucu uygulamalar ve çevre düzenlemeleriyle bu eşsiz miras alanını daha güvenli hale getirdik. Koruma ve ziyaret dengesini esas alan anlayışımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalar sayesinde, Sümela Manastırı'nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. Doğanın ve tarihin iç içe geçtiği bu benzersiz mirasta, ziyaretçilerimizi en güvenli şartlarda ağırlamaya ve kültürel mirasımızı aynı hassasiyetle korumaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Uzman dağcı ekipler tarafından dış avluda 6 bin 350 metrekare, iç avluda 1.225 metrekarelik alanda kaya yüzeyi temizliği yapılarak olası tehlikeler önlendi.

ZORLU YAMAÇLARDA DAĞCI EKİPLER GÖREV ALDI

Çalışmaların en dikkat çekici bölümünü, manastırın iç ve dış avlularını çevreleyen sarp yamaçlarda gerçekleştirilen kaya temizliği oluşturdu. Uzman dağcı ekipler tarafından yürütülen operasyon kapsamında dış avluda 6 bin 350 metrekarelik, iç avluda ise 1.225 metrekarelik alandaki kaya yüzeyleri temizlenerek olası tehlikelerin önüne geçildi.

Özellikle erişimi son derece güç bölgelerde gerçekleştirilen çalışmaların, ziyaretçilerin güvenliği açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

İç avluda ters tavan özelliği taşıyan bölümde kaya düşmelerine karşı 935 metrekarelik alana ikinci kat ince tel sistemi uygulandı.

KORUYUCU ÖNLEMLER GÜÇLENDİRİLDİ

İç avluda bulunan ve ters tavan özelliği taşıyan bölümde meydana gelebilecek küçük ölçekli kaya düşmelerine karşı ek güvenlik önlemleri alındı. Bu kapsamda 935 metrekarelik alana ikinci kat ince tel sistemi uygulandı.

Gerçekleştirilen bu koruyucu çalışma sayesinde ziyaretçilerin güvenliğinin daha üst seviyeye çıkarılması hedeflendi.

Manastır çevresindeki yürüyüş yolları ve avlu zeminindeki kayrak taşlarda oluşan kırık ve deformasyonlar giderildi.

YÜRÜYÜŞ GÜZERGAHLARI VE GİRİŞ BÖLÜMÜ YENİLENDİ

Bakım çalışmaları yalnızca kaya yüzeyleriyle sınırlı kalmadı. Manastır çevresindeki yürüyüş yollarında ve avlu zemininde bulunan kayrak taşlarında oluşan kırık ve deformasyonlar giderildi.

Öte yandan giriş bölümünde yer alan gişe binasının çatı kiremitleri de yenilenerek hem yapısal güvenlik artırıldı hem de tarihi alanın estetik görünümünün korunması sağlandı.

"SÜMELA MANASTIRI'NI GELECEĞE TAŞIMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gerçekleştirilen çalışmaların yalnızca bugünü değil gelecek nesilleri de ilgilendirdiğini belirterek, "Sümela Manastırı'nı hem doğal dokusunu hem de tarihi değerini muhafaza ederek geleceğe taşımayı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel