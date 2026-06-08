Konya Beyşehir Başsavcısıyken Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı olarak 2022'de Gümüşhane Başsavcısı olarak atanan Tuba Ersöz Ünver, oradaki görevinin ardından geçtiğimiz yaz kararnamesi ile Karaman Başsavcılığı görevine getirildi.

İFADELER SONUÇSUZ KALDI

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, yapılan incelemelerde Erkara'nın kesici-delici alet yaralanması muhtemelen de makasla vücudunun farlı bölgelerine vurularak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem birçok kişinin ifadesine başvurulmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

Tuba Ersöz Ünver göreve başladıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmalarını hızlandırdı.

372 SAATLİK MOBESE GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

O döneme ait görüntüler incelemeye alındı. 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Yapılan HTS ve baz kayıtların incelemesinde Erkara'nın en son berber arkadaşı 40 yaşındaki M.E.K. ile birlikte olduğu tespit edildi.

O döneme ait en önemli tespit ise Erkara'nın kaybolduktan saatler sonra aracının bir akaryakıt istasyonuna girip, yakıt alması oldu. Görüntülerde araçtan inen kapüşonlu kişinin bir süre yürüyüp, ardından araca binerek ayrılması yer aldı.