Karaman'da 18 yıllık faili meçhul dosyada düğüm çözüldü: Cinayeti cep telefonu sinyali ele verdi
Karaman’da 2008 yılında kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan terzi Erkan Erkara’ya ilişkin faili meçhul cinayet dosyası yıllar sonra çözüldü. Başsavcı Tuba Ersöz Ünver’in göreve gelmesinin ardından yeniden ele alınan soruşturmada, 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları ile HTS ve baz verileri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde M.E.K.’nin cep telefonunun cinayetin ardından cesedin bulunduğu bölgede sinyal verdiği tespit edildi. Teknik analizler ve deliller doğrultusunda gözaltına alınan M.E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hızlı Özet Göster
- Karaman'da 2008 yılında kaybolan terzi Erkan Erkara'nın 2009'da Gödet Barajı civarında battaniye sarılı cesedi bulunmuş, 18 yıl sonra cinayet aydınlatıldı.
- Karaman Başsavcısı Tuba Ersöz Ünver'in talimatıyla kurulan özel ekip 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.
- Maktulün berber arkadaşı 40 yaşındaki M.E.K., İTÜ'de yapılan görüntü analizinde yüzde 80-85 oranında şüpheli olarak belirlendi.
- M.E.K.'nin cep telefonu sinyalinin cesedin bulunduğu yerde baz verdiği ve cinayet sonrası hattını değiştirdiği tespit edildi.
- Şüpheli M.E.K. gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Türkiye genelinde yıllardır çözülemeyen faili meçhul dosyalar tek tek aydınlatılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in adli soruşturmaların etkin şekilde yürütülmesine yönelik kararlı yaklaşımıyla birlikte raflarda bekleyen cinayet dosyaları yeniden açılırken, Karaman'da 18 yıldır sır perdesi aralanamayan bir cinayet de çözüldü.
DOSYA DİDİK DİDİK İNCELENDİ
Konya Beyşehir Başsavcısıyken Türkiye'nin ilk başörtülü il başsavcısı olarak 2022'de Gümüşhane Başsavcısı olarak atanan Tuba Ersöz Ünver, oradaki görevinin ardından geçtiğimiz yaz kararnamesi ile Karaman Başsavcılığı görevine getirildi.
MAKTÜLÜN CANSIZ BEDENİ BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU
Ünver göreve gelir gelmez faili meçhul cinayetler üzerinde çalışmaya başladı. Kentte terzilik yapan Erkan Erkara, 27 Aralık 2008'de kayboldu. Yapılan araştırmalar sonucunda 4 Ocak 2009'ta Erkara'nın cansız bedeni Gödet Barajı civarında avcılar tarafından battaniye sarılı halde bulundu.
İFADELER SONUÇSUZ KALDI
Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, yapılan incelemelerde Erkara'nın kesici-delici alet yaralanması muhtemelen de makasla vücudunun farlı bölgelerine vurularak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem birçok kişinin ifadesine başvurulmasına rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.
Tuba Ersöz Ünver göreve başladıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekibin çalışmalarını hızlandırdı.
372 SAATLİK MOBESE GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
O döneme ait görüntüler incelemeye alındı. 372 saatlik MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelendi. Yapılan HTS ve baz kayıtların incelemesinde Erkara'nın en son berber arkadaşı 40 yaşındaki M.E.K. ile birlikte olduğu tespit edildi.
O döneme ait en önemli tespit ise Erkara'nın kaybolduktan saatler sonra aracının bir akaryakıt istasyonuna girip, yakıt alması oldu. Görüntülerde araçtan inen kapüşonlu kişinin bir süre yürüyüp, ardından araca binerek ayrılması yer aldı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kişinin M.E.K. olabileceğinin değerlendirilmesi üzerine M.E.K. ile ilgili başka kurumlardan alınan görüntülerle karşılaştırma yapılmak ve çözünürlüğün artırılması için İTÜ'ye gönderildi.
Görüntüler üzerinde yapılan karşılaştırılmalı incelemelerde görüntüdeki kişinin yüzde 80-85 oranında M.E.K. olduğu raporlandı. Bunun üzerine M.E.K. gözaltına alındı.
M.E.K'nın Erkara kaybolduktan sonra da ifadesine başvurulmuş. M.E.K. o dönemki ifadesinde yakın arkadaşı ile bir mekanda alkol aldıktan sonra Erkara'nın yanından ayrıldığını ileri sürmüş.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilen M.E.K'nın Erkara ile alkol aldıktan sonra aralarında para konusu nedeniyle çıkan tartışma nedeniyle arkadaşını öldürdüğü, ardından cesedi baraja atarak cesetten kurtulduğu değerlendiriliyor.
CEP TELEFONU SİNYALİ CİNAYETİ ELE VERDİ
Yapılan çalışmalarda Erkara'nın kayıp aracının da kaybolduktan kısa süre sonra M.E.K. babasının evinin yakınında bulunduğu kayıtlara geçti.
M.E.K'nin gözünün önünde olması için aracı oraya bıraktığı ileri sürülüyor. Ayrıca ifadesine başvurulan bir tanığın verdiği eşkalde M.E.K'nin eşkali ile uyuştuğu tespit edildi.
M.E.K'nın yakın arkadaşını kaybolduktan sonrada hiç aramadığı belirtildi. M.E.K'nın cep telefonunun cinayetten sonra cesedin bulunduğu yerde baz verdiği, şüphelinin cesedi attığı yere bakmaya gittiği belirtildi.
M.E.K'nın ayrıca ceset bulunduktan sonra da hattını değiştirdiği öğrenildi. M.E.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.