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Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü: Bina mühürlendi

Beyoğlu’nda 5 katlı bir binanın bodrum katındaki dairenin mutfak duvarı çöktü. Büyük paniğe neden olan olayda yaralanan olmazken, bina tedbir amacıyla tahliye edilerek mühürlendi.

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Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü: Bina mühürlendi
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  • Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5 katlı binanın bodrum katındaki dairenin mutfak duvarı gece saatlerinde çöktü.
  • Saat 23.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası bina sakinleri tahliye edildi ve herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
  • Olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi.
  • Yapılan teknik inceleme sonrası 5 katlı bina tedbir amacıyla mühürlendi.
  • Duvarın çökme nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme sürüyor.

Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Bilgin Sokak'ta gece saatlerinde 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan dairenin mutfak duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

GÜRÜLTÜ MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Saat 23.00 sıralarında meydana gelen çökme sırasında yükselen gürültü mahallede paniğe neden oldu. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve teknik ekipler binada detaylı inceleme yaptı.

Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü: Bina mühürlendi-3

BİNA MÜHÜRLENDİ

Yapılan incelemelerin ardından binanın güvenliği açısından risk değerlendirmesi gerçekleştirildi. Tedbir amacıyla 5 katlı bina tahliye edilerek mühürlendi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, duvarın çökme nedeninin belirlenmesi için teknik incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü: Bina mühürlendi-5 Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü: Bina mühürlendi-6 Beyoğlu'nda 5 katlı binanın bodrum katında duvar çöktü: Bina mühürlendi-7

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