Nesim Bayram dosyasında şüpheli Mehrinaz Yılmaz ile Bayram arasında ilişki iddiası, asitli su olayı ve telefon kayıtları delil olarak değerlendirildi.

Batman'da 2025 yılında kaybolan Evindar Tığrak soruşturmasında teknik takip ve kriminal incelemeler sonucu Nezir Yüksel ve Yakup Direk gözaltına alındı.

Ağrı'da 2013 yılında kaybolan Nesim Bayram soruşturmasında HTS ve baz kayıtları yeniden incelenerek Mehrinaz Yılmaz ve Zihni Yılmaz dahil 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Ağrı'da Nesim Bayram ve Batman'da Evindar Tığrak dosyalarında gelişme sağlandığını ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıkladığı faili meçhul dosyalar kapsamında yeniden açılan soruşturmalardan biri olan Nesim Bayram dosyasında önemli gelişmeler yaşandı.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek şu ifadelere yer verdi; "Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaları tek tek yeniden ele alıyor; adaletin tecellisi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.

Bu kapsamda, Ağrı'da 2013 yılından bu yana soruşturması devam eden Nesim Bayram dosyası ile 2025 yılında Batman'da kayıp olarak aranan Evindar Tığrak dosyasında önemli gelişmeler sağlanmış; her iki soruşturmada elde edilen yeni deliller doğrultusunda şüpheliler hakkında adli işlemler tesis edilmiştir.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen çalışmalarda; HTS ve baz kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelenmiş, yeni tanık beyanları ve elde edilen deliller doğrultusunda, yaklaşık 13 yıldır aydınlatılamayan olayla ilgili şüpheliler gözaltına alınmıştır.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen Evindar Tığrak dosyasında ise HTS, PTS, kriminal inceleme bulguları, araç üzerindeki biyolojik izler, tanık beyanları ve teknik veriler birlikte değerlendirilmiş; sorumluların adalet önüne çıkarılması amacıyla adli işlemler başlatılmıştır.

Bu vesileyle soruşturmaları hassasiyetle yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Batman Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonları titizlikle gerçekleştiren Ağrı ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerimize, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımıza ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Annelerin, babaların, evlatların ve ailelerin yüreğinde yıllardır kanayan yaraları dindirmek; hakikati ortaya çıkarmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."

BAYRAM ORTADAN KAYBOLDU

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde yaşayan Nesim Bayram, 30 Ekim 2013 tarihinde "Ağrı merkeze gidiyorum" diyerek evden ayrıldıktan sonra ortadan kayboldu.

İlk olarak kayıp şahıs olarak değerlendirilen olay, Bayram'ın öldürülmüş olabileceğine yönelik şüpheler üzerine kasten öldürme soruşturmasına dönüştürüldü. Ancak geçen yıllara rağmen Bayram'a ait canlı ya da cansız herhangi bir iz bulunamadı.

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DOSYA YENİDEN AÇILDI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından dosya yeniden incelendi. 1 Mayıs 2026 itibarıyla özel ekip oluşturularak soruşturma baştan ele alındı. Yapılan çalışmalarda, Bayram ile şüpheli Mehrinaz Yılmaz arasında uzun yıllara dayanan bir ilişki iddiası ve bu nedenle oluşan husumet mercek altına alındı. Yeni tanık ifadelerinde Bayram'ın kaybolmadan önce Mehrinaz Yılmaz ile irtibatının sürdüğü ve taraflar arasında geçmişe dayanan olayların bulunduğu öne sürüldü.

HTS VE KGYS KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturmada HTS ve baz kayıtları yeniden analiz edildi. İncelemelerde Bayram'ın kaybolmadan iki gün önce ve olay günü Mehrinaz Yılmaz'ın kullandığı değerlendirilen telefon hattıyla görüştüğü belirlendi. Ayrıca olay gününe ait KGYS görüntülerinde, Mehrinaz Yılmaz ile eşi Zihni Yılmaz'ın birlikte araçla Ağrı merkezde bulundukları tespit edildi. Bu görüntülerin, şüphelilerin yıllar önce verdikleri ifadelerle çeliştiği kaydedildi.

SANAYİ SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Şüpheli Zihni Yılmaz'ın olay günü aracını tamir ettirmek için sanayiye gittiği yönündeki savunması da yeniden araştırıldı. Yapılan incelemelerde, ifadesinde adını verdiği ustaya ve iş yerine ulaşılamadığı, bölgedeki esnafın da böyle bir kişiyi tanımadığı belirlendi. Soruşturma birimleri, bu nedenle söz konusu savunmanın gerçeği yansıtmadığı değerlendirmesinde bulundu.

YENİ DELİLLER OPERASYONU GETİRDİ

Dosyada elde edilen yeni tanık beyanları, teknik veriler, baz kayıtları, GSM hattı incelemeleri ve kamera görüntüleri doğrultusunda olayın tasarlayarak kasten öldürme kapsamında işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe oluştuğu belirtildi. Bunun üzerine 22 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda Serkan Kahraman, Selman Kahraman, Hakan Kahraman, Mehrinaz Yılmaz ve Dilaver Bayazıt gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

Takvim.com.tr soruşturmanın detaylarına ulaştı.

ŞÜPHELİ İLİŞKİ VE HUSUMET

Soruşturma dosyasına göre, şüpheli Zihni Yılmaz'ın eşi Mehrinaz Yılmaz ile kayıp Nesim Bayram arasında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü. Dosyada yer alan ifadelerde, Mehrinaz Yılmaz'ın eşinin evde olmadığı dönemlerde Bayram ile görüştüğü iddia edilirken, yıllar önce yaşandığı belirtilen bazı olayların taraflar arasında husumete neden olduğu değerlendirildi.

ASİTLİ SU İDDİASI DOSYADA

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan tanık Halis Çilka, Nesim Bayram'ın kaybolmasından önce yüzünde yanıklar oluştuğunu gördüğünü anlattı. Tanık, Bayram'ın daha sonra kendisine, Mehrinaz Yılmaz'ın yüzüne asitli su döktüğünü söylediğini öne sürdü. Dosyada, bu olayın taraflar arasındaki gerilimin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildiği belirtildi.

GİZEMLİ TELEFON HATTI DETAYI

Yeniden açılan soruşturmada teknik incelemeler de derinleştirildi. Dosyaya göre, olayda kullanıldığı değerlendirilen 0531 ile başlayan GSM hattının Gürcistan uyruklu bir kişi adına açıldığı, ancak söz konusu kişinin hattın açıldığı dönemde Türkiye'ye giriş yapmadığı tespit edildi. Pasaport bilgilerinin usulsüz kullanıldığı değerlendirilen hattın, soruşturmanın en kritik delillerinden biri olduğu kaydedildi.

"KENDİSİNİ TUZAĞA ÇEKTİLER"

HTS kayıtlarına göre Nesim Bayram'ın kaybolmadan iki gün önce ve olay günü Mehrinaz Yılmaz'ın kullandığı değerlendirilen telefon hattıyla görüştüğü belirlendi. Savcılık değerlendirmesinde, Bayram'ın telefon görüşmeleriyle adım adım olayın içerisine çekildiği ve buluşmanın önceden planlanmış olabileceği yönünde tespitlere yer verildi.

KAMERA KAYITLARI İFADELERLE ÇELİŞTİ

Soruşturmada yeniden incelenen KGYS görüntülerinde, Mehrinaz Yılmaz ile eşi Zihni Yılmaz'ın olay günü birlikte araçla Ağrı merkezde oldukları tespit edildi. Bu görüntülerin, her iki şüphelinin yıllar önce verdikleri ifadelerle çeliştiği belirtildi. Savcılık, kamera kayıtları ile baz istasyonu verilerinin birbirini doğruladığını kaydetti.

"SANAYİYE GİTTİM" SAVUNMASI ÇÖKTÜ

Şüpheli Zihni Yılmaz'ın olay günü aracını tamir ettirmek için sanayiye gittiği yönündeki savunması da yeniden araştırıldı. Yapılan incelemelerde, ifadesinde adını verdiği ustaya ve iş yerine ulaşılamadığı, bölgedeki esnafın da böyle bir kişiyi tanımadığı tespit edildi. Bu nedenle söz konusu savunmanın gerçeği yansıtmadığı değerlendirildi.

5 KEZ KASTEN ÖLDÜRMEDEN MAHKUM OLMUŞ

Dosyada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise gözaltına alınan şüphelilerden Serkan Kahraman'a ilişkin oldu. Soruşturma evrakına göre Kahraman'ın, İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 ayrı kasten öldürme suçundan mahkum edildiği ve kararın kesinleştiği belirtildi.

Bir kaybolma vakası da Batman'dan gelmişti.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Evindar Tiğrak'ın 2013 yılında amcasının oğlu Emrah Tiğrak ile evlendiği, çiftin iki çocuk sahibi olduğu ve 2022 yılında boşandıkları tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda Tiğrak'ın farklı illerde "Esma" kod adını kullanarak çalıştığı, kaybolmadan önce ise Nezir Yüksel ile ilişki yaşadığı belirlendi. Ayrıca Tiğrak'ın, 26 Nisan 2025 tarihinde Nezir Yüksel hakkında "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan şikayette bulunduğu ortaya çıktı.

FAILİ MEÇHUL EKİBİ DOSYAYI YENİDEN AÇTI

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın devreye girmesinin ardından Nezir Yüksel ve Emrah Tiğrak hakkında teknik takip kararı alındı.

HTS kayıtlarının incelenmesinde Evindar Tiğrak ile Nezir Yüksel arasında yoğun iletişim trafiği bulunduğu tespit edilirken, diğer aile bireyleriyle kayda değer bir görüşme olmadığı belirlendi.

PTS KAYITLARI İFADELERİ ÇÜRÜTTÜ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, Nezir Yüksel'in daha önce verdiği ifadelerin aksine Evindar Tiğrak ile 26 Nisan 2025 tarihinden sonra da görüşmeye devam ettiği ortaya çıktı.

PTS kayıtlarına göre ikilinin farklı tarihlerde birlikte yolculuk yaptıkları belirlendi. Ayrıca 6 Haziran 2025 tarihinde yoğun mesajlaşma ve görüşmeler gerçekleştirdikleri, ertesi gün Batman'da buluştukları tespit edildi.

SON GÖRÜŞMEDE KAYBOLDU

Dosyadaki tespitlere göre Nezir Yüksel, 7 Haziran 2025 tarihinde Diyarbakır'ın Bismil ilçesinden Batman'a gelerek otelde kalan Evindar Tiğrak'ı aldı.

İkilinin buluşmasının ardından Evindar Tiğrak'ın telefonu kapandı ve bir daha açılmadı. Teknik veriler, çiftin daha sonra Batman-Gerçüş, Bismil ve Savur üçgenindeki kırsal bölgeye gittiklerini ortaya koydu. Aynı gün Nezir Yüksel'in telefonu da kapandı.

Yaklaşık 27 saat sonra telefonunu yeniden açan Yüksel'in, kullandığı araçla tek başına seyahat ettiği ve aracın bagaj kapağının açık olduğu tespit edildi.

ARAÇTA KRİTİK İNCELEME

Kayıp kadının son görüldüğü araç üzerinde yapılan kriminal incelemelerde dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında araçta biyolojik izlere rastlandı.

Yapılan laboratuvar incelemelerinde araç içerisinde 3 farklı erkeğe ait kan örneği, 1 erkeğe ait meni ve 1 kadına ait kan örneği tespit edildi. Ancak bulunan kadın DNA'sının Evindar Tiğrak'ın annesinden alınan örneklerle uyuşmadığı belirlendi.

ARACI YIKATTIĞI İDDİA EDİLDİ

Soruşturmada ifadelerine başvurulan tanıklar, Nezir Yüksel'in kullandığı aracı olaydan sonra tamamen temizlettiğini öne sürdü. Tanık beyanlarına göre aracın koltuk döşemeleri ve bagaj kısmındaki eşyalar sökülmüş haldeydi.

Aracı yıkayan oto yıkamacı ise aracın arka koltuğunda yoğun kan lekesi bulunduğunu ve iç kısmının tamamen çamur içinde olduğunu anlattı.

OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Soruşturmada elde edilen HTS, PTS, kriminal inceleme raporları, tanık beyanları ve teknik veriler doğrultusunda Evindar Tiğrak'ın öldürülmüş olabileceği değerlendirilirken, cesedin bulunmasına yönelik çalışmalar da başlatıldı. Soruşturmanın ana şüphelisi olarak değerlendirilen Nezir Yüksel ile dosyada adı geçen Yakup Direk hakkında 23 Haziran 2026 tarihinde operasyon düzenlenerek gözaltı kararı uygulandı.

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