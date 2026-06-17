CHP'deki kavga İZBETON yolsuzluğu duruşmasına yansıdı: Kurultayda Kemalciydik | Cemil bizi yaktı

CHP İÇİNDEKİ BÖLÜNME İFADEYE DE YANSIDI: BİZ KEMALCİYİZ, CEMİL ÖZELCİ Duruşmada savunma için söz alan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, hakkındaki ağır yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı. İnşaatların yürümemesi için kasten hareket edildiğini öne süren Kaya, parti içindeki siyasi çekişmeleri mahkeme salonuna taşıyarak, "İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi." dedi. İZBETON vurgununda aile düzeni! Cemil Tugayın şikayeti ile başladı CHP Genel Merkezine dayandı: Deniz Yücel eşi için kimleri yaktı?

TUGAY'IN DENETÇİLERİYLE BAŞLADI Heval Savaş Kaya, "Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON'a denetçi göndermek oldu. Suç bulamayınca FETÖ'cü gibi suç uydurmaya başladılar." diye konuştu. Takvim.com.tr Cemil Tugay'ın şikayetiyle İZBETON soruşturmasının başlatıldığını belgelemiş, bu durum CHP içinde büyük krize yol açmıştı Cemil Tugaydan Tunç Soyer itirafı! İZBETONda yolsuzluklar vardı ben niye sorumluluğu alayım