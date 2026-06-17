CHP'deki kavga İZBETON yolsuzluğu duruşmasına yansıdı: Kurultayda Kemalciydik | Cemil bizi yaktı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'u merkezine alan yolsuzluk soruşturmasında altıncı duruşma geride kaldı. Aralarında eski başkan Tunç Soyer ve eski CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun bulunduğu 65 sanık, Aliağa'da hakim karşısına çıktı. Sanık Heval Savaş Kaya'nın mevcut başkan Cemil Tugay'ı hedef alan sözleri duruşmaya damga vurdu. Kaya, CHP’deki kurultay sürecinde kendilerinin Kılıçdaroğlu’nu, Cemil Tugay’ın Özel’i desteklediğini söyledi. Özgür Özel kazanınca Tugay’ın aday olup başkanlığı ele geçirdiğini hatırlatan Kaya, ilk iş olarak İZBETON’a denetçi gönderildiğini söyledi. Kaya’nın sözleri Takvim’in gündeme taşıdığı belgeyi doğruladı.
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- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON AŞ'de yolsuzluk iddiasıyla CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve beraberindeki 65 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
- Duruşmada sanıklar, parti içi çekişmelere değinerek karşılıklı suçlamalarda bulundu ve beraat taleplerini dile getirdi.
- Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun tamamlanmasını bekleyerek duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi.
- Soruşturma kapsamında 139 şüpheli yakalanmış, 60 kişi tutuklanmış ve sanıklar hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.
- Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Şenol Aslanoğlu, devam eden farklı zimmet soruşturmaları nedeniyle halen tutuklu bulunuyor.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON bünyesinde patlak veren kooperatif yolsuzluğu davasında sanıklar hesap vermeye devam ediyor. Kamu kaynaklarının taşeron şirketler ve kooperatifler eliyle zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan davada, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın bulunduğu 65 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, parti içi hesaplaşmalar ve CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yönelik suçlamalar damga vurdu.
İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen altıncı duruşmaya, farklı zimmet dosyalarından tutuklu bulunan Soyer, Aslanoğlu ve Kaya'nın yanı sıra tutuksuz sanıklar, kooperatif mağduru müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşmayı izlemek isteyenler, iki ayrı noktada yapılan aramadan geçirilerek salona alındı. Mahkeme heyeti, izleyicilerin cep telefonu ve bilgisayarlarla salona girmesini kesinlikle yasakladı.
CHP İÇİNDEKİ BÖLÜNME İFADEYE DE YANSIDI: BİZ KEMALCİYİZ, CEMİL ÖZELCİ
Duruşmada savunma için söz alan eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, hakkındaki ağır yolsuzluk iddialarına cevap vermek yerine mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı hedef aldı.
İnşaatların yürümemesi için kasten hareket edildiğini öne süren Kaya, parti içindeki siyasi çekişmeleri mahkeme salonuna taşıyarak, "İnşaatlar yürümesin diye kasten hareket edilmiş. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Bu dönemde kurultay süreci yaşadık. Tunç Soyer ve biz Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cemil Tugay Özgür Özel'i desteklemişti. Özel kazanınca Tugay'ı aday gösterdi." dedi.
TUGAY'IN DENETÇİLERİYLE BAŞLADI
Heval Savaş Kaya, "Cemil Tugay, kendisinin Karşıyaka Belediye Başkanı olmasında emeği bulunmasına rağmen Soyer ile arasına politik mesafe koydu. Kendisi Tunç Başkanı duygusal ve ruhsal olarak aşamamış, kompleks haline getirmiş. Belli ki aynı kompleksleri bana karşı yaşamış. Göreve geldikten sonra ilk işi İZBETON'a denetçi göndermek oldu. Suç bulamayınca FETÖ'cü gibi suç uydurmaya başladılar." diye konuştu.
Takvim.com.tr Cemil Tugay'ın şikayetiyle İZBETON soruşturmasının başlatıldığını belgelemiş, bu durum CHP içinde büyük krize yol açmıştı
SOYER BERAAT İSTEDİ
Hakkında 45 yıla kadar hapis cezası istenen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, mahkemedeki savunmasında beraat talebini dile getirdi.
Tutukluluk süreçlerinin gözden geçirilmesinin her ay sadece iki dakika sürdüğünü iddia eden Soyer, "İddianameler keyfi olarak yazılmıyor. Tertemiz olduğum MASAK raporlarıyla ortadadır. Tutuklu olduğum soruşturmalarda her ay tutukluluğumun gözden geçirilmesi iki dakika sürüyor. Suçsuzum ve herkes gerçeği biliyor. Masum insana çektirilen eziyet memleketin içinde bulunduğu ortamı düzeltmez. Bu suçlar bende durmaz. Bir an önce beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.
Duruşmada söz alan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, tutuklu bulunduğu diğer soruşturmalardan hızla dava açılmasını talep etti.
Sanık avukatları, bilirkişi raporu istenmesinden vazgeçilmesini ve müvekkillerinin beraatlerini istedi.
16 EKİM'DE DEVAM
Celsede mütalaasını sunan iddia makamı, eksik bilirkişi raporunun beklenmesi ve sanıkların adli kontrol hükümlerinin devamı yönünde görüş bildirdi.
Mütalaanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenmesine ve sanıkların mevcut adli kontrol hallerinin devamına hükmederek duruşmayı 16 Ekim tarihine erteledi.
NE OLMUŞTU
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz 2025 tarihinde CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle devasa yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu ve bilirkişi incelemelerine dayanan soruşturma kapsamında, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma ile nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerin 22'sinin İZBETON AŞ, diğerlerinin çeşitli kooperatiflerde görevli olduğu, 122 şüphelinin belediye personeli ve çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirket sahipleri olduğu saptanmıştı.
Operasyonlarda Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmış, 60 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Hazırlanan üçüncü iddianamede, Soyer ve Aslanoğlu'nun aralarında bulunduğu 65 şüpheli hakkında kooperatif işlerinde iştirak halinde ve zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık suçlarından 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.
Yargılama sürecinde 11 sanık tahliye edilerek dosyada tutuklu sanık kalmamış, ancak Soyer, Kaya ve Aslanoğlu devam eden farklı zimmet ve resmi belgede sahtecilik soruşturmaları kapsamında yeniden tutuklanmıştı.
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