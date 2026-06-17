İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği: “Ağır metal” iddiasına yalanlama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nin İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliğine yönelik "ağır metalli çamur dere yataklarına dökülüyor" iddiasını kesin bir dille yalanlayarak projenin üç üniversite ve TÜBİTAK denetiminde yürütüldüğünü açıkladı.
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- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nin İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarıyla ilgili haberindeki iddiaları yalanladı.
- Bakanlık, körfezden çıkarılan yaklaşık 2 milyon metreküp dip çamurunun yapılan analizler sonucu tehlikesiz atık statüsünde olduğunu açıkladı.
- Dip çamuru dere yataklarına değil, orman vasfını yitirmiş çorak bir alana depolanıyor ve alan rehabilite edilerek ağaçlandırılacak.
- Proje TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli Üniversitesi koordinasyonunda bilimsel yöntemlerle yürütülüyor.
- Sözcü Gazetesi haberinde çamurun önemli bölümünün ağır metallerden oluştuğu ve dere yataklarına döküldüğü iddia edilmişti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan ve İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliği çalışmalarını hedef alan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Bakanlık, projenin tamamen bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü açıkladı.
"AĞIR METAL" İDDİASI BOŞA ÇIKTI
Sözcü Gazetesi'ndeki haberde, körfezin dibinden çıkarılan ve önemli bölümünün ağır metallerden oluştuğu öne sürülen yaklaşık 2 milyon metreküp kirli çamurun, İzmit ormanlarındaki dere yataklarına döküldüğü iddia edilmişti.
Bakanlık, yapılan analizler sonucunda körfezden alınan dip çamurunun "Tehlikesiz Atık" statüsünde olduğunu belirterek iddiaları reddetti.
DERE YATAKLARINA DEĞİL, ÇORAK ALANA DEPOLANIYOR
Çamurun dere yataklarına dökülmediğini vurgulayan bakanlık yetkilileri, depolama işleminin orman vasfını yitirmiş çorak bir alanda yapıldığını belirtti. Çalışmalar tamamlandığında bu çorak arazinin rehabilite edileceği ve ağaçlandırılarak yeniden ormana dönüştürüleceği ifade edildi.
ÇALIŞMALAR ÜÇ ÜNİVERSİTE VE TÜBİTAK DENETİMİNDE
Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada projenin bilimsel boyutuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:
"Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine" ilişkin iddialar tamamen yalandır.
İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta; TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.
Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Gazetede yer alana haberde "Körfezin dibinden alınan ve önemli bölümü ağır metallerden oluştuğu belirtilen yaklaşık 2 milyon metreküp kirli çamurun İzmit ormanları içindeki dere yataklarına döküldüğü" iddia edilmişti.