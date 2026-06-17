İzmit Körfezi'nde dip çamuru temizliği: “Ağır metal” iddiasına yalanlama

ÇALIŞMALAR ÜÇ ÜNİVERSİTE VE TÜBİTAK DENETİMİNDE

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada projenin bilimsel boyutuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Sözcü Gazetesi'nde bugün yer alan "İzmit Körfezi'nde yapılan dip çamuru temizliğine" ilişkin iddialar tamamen yalandır.

İzmit Körfezi'nde dünyanın en büyük çevre projelerinden biri olan dip çamuru temizliği çalışmasının her aşaması bilimsel temele dayanmakta; TÜBİTAK-MAM, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa ve Kocaeli üniversitelerinin koordinasyonunda gerçekleşmektedir.

Haberdeki asılsız iddiaların aksine Körfez'den alınan dip çamuru yapılan analizlerle "Tehlikesiz Atık" olarak nitelendirilmiştir. Ayrıca dip çamurları iddia edildiği gibi dere yataklarına değil, orman vasfının yitirmiş çorak bir alana depolanmıştır. Bu çorak alan dip çamuru depolama çalışmalarımızla birlikte rehabilite edilip, ağaçlandırılarak ormana dönüşmüş olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."