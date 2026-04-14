Yolsuzluk ve rüşvet skandalları CHP'nin kapı numarası oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 6 kooperatiften en az 4 milyar lira vurgun yapıldığı, 4 bin mağdurun yüzde 80'inin CHP'li olduğu açıklandı. Evlerine kavuşamayan mağdurlar yaşananlara tepki gösterdi.

CHP"LI İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 15 yıl önce başlattığı kooperatif projesi olduğu gibi duruyor.

EVİMİZ BARKIMIZ YOK



Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, 2011'de başlatılan inşaatların yarım kaldığını söyledi.



Şöyle devam etti:



"Yıllardır yılan hikayesine dönen bu projenin yapımı için hala elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.

Ne var ki 15 yıl geçmesine rağmen hala kendi evlerimize kavuşamadık. Mağdurların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Bizler yapılmayan, yılan hikayesine dönen bu işin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz."

Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in en yakın kurmaylarından biri.

'AKÇELİ İŞLER VAR'



Onur Küçük adlı mağdur ise Kooperatif Kanunu'na göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZBETON A.Ş.'nin suç işlediğini vurguladı.



Küçük, "Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Akçeli işler söz konusu. Burada 6 tane kooperatif bulunuyor. Her kooperatifin kendine göre bir yapısı var. Kooperatif kanununa göre burada suç işlenmiş. Mağdurların yüzde 80'i CHP'li. Bu durumu WhatsApp'tan birçok kişiye bildirdim. Ama bir sonuç alamadım. 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle görüş' gibi sürekli böyle başından savma taktiği uyguladılar. Belediyeye gittiğimde tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da oradaydı. Sürekli bir oyalama taktiği, bir kurtulma, bir sıyrılma gibi zaman kazanmaya çalıştığını hissettim" dedi.



BÜYÜK MARAZ DOĞACAK...



Onur Küçük, sorunu CHP Genel Merkezi'ne de ilettiklerini söyledi. "Bakın burada büyük maraz doğacak dedim ama kimse ilgilenmedi" diye konuştu.