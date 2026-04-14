CANLI YAYIN
Geri

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki 4 milyar TL'lik kooperatif vurgunu ile ilgili soruşturma genişletildi. 15 yıldır evlerine kavuşamayan vatandaşlar "CHP'liler siyasi rant uğruna bizi mağdur etti. Hiçbir şekilde destek olmadı. Artık evimize taşınmak istiyoruz" diyerek isyan etti. Kooperatif Kanunu'na göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZBETON A.Ş.'nin suç işlediğini vurgulanırken "Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Akçeli işler söz konusu. Burada 6 tane kooperatif bulunuyor. Her kooperatifin kendine göre bir yapısı var." denildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
15 yıllık çilenin adresi İZBETON! CHP'liler CHP'ye isyan etti: Akçeli işler var, siyasi rant uğruna bizi mağdur ettiler

Yolsuzluk ve rüşvet skandalları CHP'nin kapı numarası oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlatıldı.

Aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. 6 kooperatiften en az 4 milyar lira vurgun yapıldığı, 4 bin mağdurun yüzde 80'inin CHP'li olduğu açıklandı. Evlerine kavuşamayan mağdurlar yaşananlara tepki gösterdi.

CHP”LI İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 yıl önce başlattığı kooperatif projesi olduğu gibi duruyor. (Haberin fotoğrafları İHA, sosyal medya ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

EVİMİZ BARKIMIZ YOK


Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, 2011'de başlatılan inşaatların yarım kaldığını söyledi.

Şöyle devam etti:

"Yıllardır yılan hikayesine dönen bu projenin yapımı için hala elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.
Ne var ki 15 yıl geçmesine rağmen hala kendi evlerimize kavuşamadık. Mağdurların sayısı gün geçtikçe artıyor.
Bizler yapılmayan, yılan hikayesine dönen bu işin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz."

Ümit Erkol, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in en yakın kurmaylarından biri.

'AKÇELİ İŞLER VAR'

Onur Küçük adlı mağdur ise Kooperatif Kanunu'na göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZBETON A.Ş.'nin suç işlediğini vurguladı.

Küçük, "Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Akçeli işler söz konusu. Burada 6 tane kooperatif bulunuyor. Her kooperatifin kendine göre bir yapısı var. Kooperatif kanununa göre burada suç işlenmiş. Mağdurların yüzde 80'i CHP'li. Bu durumu WhatsApp'tan birçok kişiye bildirdim. Ama bir sonuç alamadım. 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle görüş' gibi sürekli böyle başından savma taktiği uyguladılar. Belediyeye gittiğimde tutuklanan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da oradaydı. Sürekli bir oyalama taktiği, bir kurtulma, bir sıyrılma gibi zaman kazanmaya çalıştığını hissettim" dedi.

BÜYÜK MARAZ DOĞACAK...

Onur Küçük, sorunu CHP Genel Merkezi'ne de ilettiklerini söyledi. "Bakın burada büyük maraz doğacak dedim ama kimse ilgilenmedi" diye konuştu.

SONRAKİ HABER

CHP'de istifa dalgası büyüyor

 FETÖ’nün muavenet ağına operasyon: 43 gözaltı
ÖNCEKİ HABER

FETÖ’ye 9 ilde operasyon

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler