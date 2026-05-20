İzmir Büyükşehir'e ihaleye fesat operasyonunda 3 gözaltı | Merkezde Egeşehir AŞ var | Ağbaba detayı
İzmir halkının kentsel dönüşüm bütçesini yandaş inşaat firmalarına peşkeş çekmek amacıyla kurulan kirli ihale çarkı, jandarmanın şafak baskınıyla hedef alındı. Egeşehir A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci’nin başını çektiği şebekenin kamu kaynaklarını hortumladığı ve ihaleleri kendi ortaklarına dağıttığı belirlendi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın referansıyla parlatıldığı ve şirketine ortak olduğu iddia edilen Ekinci gözaltına alındı. Erensan İnşaat ve Okçuoğlu Mühendislik gibi paravan olarak kullanılan firmaların yetkilileri Salih Eren ile Muzaffer Özpolat da gözaltında. İZBETON eski genel müdürü Hüseyin Sezer ise aranıyor.
- İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir A.Ş. merkezli yolsuzluk operasyonu düzenledi.
- Operasyonda Egeşehir A.Ş. Genel Müdürü Süleyman Ekinci, Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ve Okçuoğlu İnşaat yetkilisi Muzaffer Özpolat gözaltına alındı.
- İZBETON şirketi eski genel müdürü Hüseyin Sezer'in arandığı tespit edildi.
- Soruşturma kapsamında şüphelilere 'ihaleye fesat karıştırma', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'örgüte üye olma' suçlamaları yöneltildi.
- Egeşehir A.Ş.'nin hem ihale sürecinde hem denetim aşamasında etkili olması, usulsüz bir mekanizma olduğunu gösterdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirak şirketlerinde kurulan ve kamu kaynaklarını zarara uğratan karanlık ihale çarkı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla gün yüzüne çıkarıldı.
SUÇLAMALAR İHALEYE FESAT VE ÖRGÜT
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma, belediye içindeki yozlaşmayı gözler önüne serdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş merkezli soruşturmada, "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "örgüte üye olma" suçlamaları çerçevesinde 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
3'Ü YAKALANDI İZBETON'CU ORTADA YOK
Operasyonun merkezinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentsel dönüşüm için büyük umut bağladığı Egeşehir A.Ş. firması yer aldı.
Jandarma operasyonunda Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Süleyman Ekinci gözaltına alındı.
Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ile Ankara merkezli Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilisi Muzaffer Özpolat hakkında da gözaltı işlemi uygulandı..
Skandalın kilit isimlerinden İZBETON şirketi eski genel müdürü Hüseyin Sezer'in ise arandığı belirlendi.
AĞBABA AYRINTISI
İzmir Son Mühür gazetesinde yer alan habere göre, Süleyman Ekinci'nin göreve getirilmesinde son dönemde ismi sık sık tartışma konusu olan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın referansı etkili oldu.
İzmir yerel medyasından İzgazete'nin iddiasına göre ise Süleyman Ekinci ile Veli Ağbaba şirket ortağı.
İŞTİRAK RANTI
Soruşturma dosyası, İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştirakleri üzerinden kurulan rant mekanizmasının detaylarını ortaya koydu.
Egeşehir Yapı Genel Müdürü S.E'nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çeşitli kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katıldığı saptanan Erensan İnşaat firmasıyla ticari ilişkisi mercek altına alındı.
HEM İHALEDE HEM DENETİMDE
Söz konusu firmanın İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifindeki 3. ve 4. etap projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin doğrudan Egeşehir Yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi.
Aynı yapının hem ihale sürecinde hem denetim aşamasında etkili olması, belediye bünyesindeki "çıkar ilişkisi" ve "usulsüz denetim mekanizması" iddialarını somutlaştırdı.
