Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan kentsel dönüşüm yolsuzluğu soruşturmasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol dahil 12 şüpheli tutuklandı.

MASAK raporuna göre kooperatifin inşaat işlerini yapan eski CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nun kardeşi Erdal Şaroğlu'na ait şirketten alt taşeron Loft Mimarlık şirketine 4 yılda 440 milyon 599 bin lira aktarıldı.

Loft Mimarlık şirketi sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir, gelen paraları kayınvalidesi Serap Özdemir'in hesabına transfer etti.

Raporda 440 milyon lira ödenmesine rağmen inşaatlarda hiçbir ilerleme olmadığı ve paraların ticari görünüm verilerek kaynağının gizlendiği belirlendi.

Tutuklananlar arasında İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya bulunuyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin başlatılan ve CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da yer aldığı 12 şüphelinin tutuklandığı kentsel dönüşüm ve kooperatif yolsuzluğu soruşturmasıyla ilgili MASAK raporunda çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; kooperatifin inşaat işlerini yapan eski CHP Tunceli milletvekilinin kardeşine ait şirketten, alt taşeron şirket olan Loft Mimarlık şirketine 4 yılda 440 milyon 599 bin lira aktarıldığı, bu şirketin sahibi Tuba Karaahmetli Özdemir'in de parayı farklı zamanlarda kayınvalidesinin hesabına gönderdiği belirlendi.

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.) İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İZBETON AŞ üzerinden kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yürütülen soruşturmada kooperatifler aracılığıyla menfaat sağlandığı iddiasıyla "zimmet, nitelikli dolandırıcılık" suçlarından işlem başlatılmıştı.



Soruşturma kapsamında aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da olduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.

Tutuklananlar arasında dönemin İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da var.