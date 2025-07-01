ASLANOĞLU: BEN İMZA ATMADIM SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da hakkındaki iddiaları reddederek, "Ben hiçbir resmi belgeye imza atmadım. Bu nedenle herhangi bir belgede sahtecilik yapmadım. Raporda paranın kime gittiği belirtilmemiştir. Paranın gittiği kisiler şuan neden burada değiller." iddiasında bulundu.

9 aydır hapis yattığını söyleyen Aslanoğlu serbest kalma talebinde bulundu.

İZBETON MÜDÜRÜ KAYA: BEN SIRADAN BİR İŞÇİYİM

İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da Soyer ve Aslanoğlu gibi inkar yolunu seçti.

Kaya şunları söyledi:

"Hangi evrakta sahtecilik yapıldığına ilişkin bana bir evrak gösterilmemiş ve benim savunmam alınmamıştır. Açıkça olmayan bir suçtan dolayı savunmam alınmadan adil yargılanma hakkım ihlal edilerek, farazi bir şekilde isnat yapılarak tutuklanmam talep ediliyor. Zimmet suçu yönünden ise ben kamu yöneticisi değilim. Zimmet suçunun kendi metninde kamu görevlileri kamu yöneticileri tarafından olduğu açıkça yazmıştır. Kanunda belirtilen hiçbir şart bende yoktur. Ben sıradan bir işçiyim, zimmet özgü bir suçtur. Kanunda olmayan bir isnat yapılıyor bana, dosyada tarafımla olmayan bir belgeyle tutuklanmam talep ediliyor. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum"

TUTUKLANDILAR

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne yönelik "zimmet" iddiaları soruşturması kapsamında daha önceden tutuklu bulunan Soyer, Aslanoğlu ile Kaya hakkında bu dosyada da "zimmet" ve "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verildi.

Böylece "Gaziemir Yapı Kooperatifi" soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 12'ye çıktı.

SORUŞTURMA VE OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un da bulunduğu 9 şüpheli yakalanmış, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler, 12 Nisan'da İzmir'de çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale ve teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında yer aldığı, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında olduğu öğrenilmişti.