Cemil Tugay'dan "Tunç Soyer" itirafı! "İZBETON'da yolsuzluklar vardı ben niye sorumluluğu alayım"

CHP yandaşı T24'e konuşan Tugay, "İZBETON dosyasını incelediğimizde gerçekten kimi yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı. İç denetim sürecinde ortaya çıktı. Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım? Biz de suç duyurusu yerine bildirimde bulunduk." dedi.

CHP'li Tugay şunları söyledi:

"İZBETON' dosyasını incelediğimizde gerçekten kimi yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı. Bu durum yapılan iç denetim sürecinde ortaya çıktı. İç denetim raporunun ardından 'müfettiş incelemesi gerekli' denildi. Ben bu konuyla ilgili siyaseten olumsuz bir sonuç olabileceğine yönelik endişelerimi dile getirdim. Ancak denetimi yapan arkadaşlarımız konuyla ilgili adım atılmadığı taktirde sorumlu olacağımızı dile getirdi. Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım? 'Suç duyurusunda bulunalım' denildiğinde, 'siyasi olarak zor durumda bırakır' dedim. Daha sonrasında beni en azından suç duyurusu yerine bildirimde bulunmaya ikna ettiler. Biz de suç duyurusu yerine bildirimde bulunduk. Bu bildirim sadece İZBETON ile ilgiliydi. O bildirimde de Tunç Soyer'in ismi geçmiyordu. Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu 'kooperatif' davasına hiçbir dahlimiz yok. Kooperatif dosyasıyla da bizim hiçbir ilgimiz yok. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı ve müfettiş yürüttü. Bizimle ilgisi yok. Tutuklandığı dosya da bu dosya…"

CHP'li Cemil Tugay

"SOYER'İ ZİYARET ETMEK İSTEDİM KABUL ETMEDİ"

Kooperatiflerde ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Tugay, Soyer ile aralarında sorun olduğunu da itiraf etti.

Tugay şunları söyledi:

"Kooperatiflerde binalar yapılmadı. Vatandaşa verilen taahhüt yerine getirilmedi. Bu durum İçişleri Bakanlığı başmüfettişinin yaptığı denetim sonucu ortaya çıkıyor. Rapora göre ihaleye çıkılmadan kooperatiflere verilmiş. Kooperatiflerin her biri bir yerel gazeteden her gün çok sayıda gazete almış. Arabalar alınmış. Ben Soyer'in tutuklanmasının ardından kendisini ziyaret de etmek istedim, kabul etmedi. İçeriden öyle açıklamalar yaptı ki direkt beni hedef aldı. Şimdi 20 milyar ek yük ile bu projeleri bitirmeye çalışıyoruz. Mart ya da nisan ayından evlerin teslimini yapacağız. Amacımız vatandaşın mağduriyetini bir an önce bitirmek"