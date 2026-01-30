Cemil Tugay'dan "Tunç Soyer" itirafı! "İZBETON'da yolsuzluklar vardı ben niye sorumluluğu alayım"
CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZBETON merkezli yolsuzluk soruşturmasına ilişkin aylar sonra itirafta bulundu. Cemil Tugay, dosyayı incelediklerinde “gerçekten yolsuzluklar ve usulsüzlükler” tespit edildiğini kabul ederek, "Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım?" sözleriyle suç duyurusu yerine "bildirim" yaptıklarını açıkladı. Daha önce Takvim'in yazdığı ancak Tugay'ın reddettiği şikayetin kendi dönemlerinde yapıldığını bu kez doğrulayan Tugay, buna rağmen Tunç Soyer’in ismini dosyaya bilerek yazmadıklarını savundu. Cemil Tugay, kooperatiflerde büyük usulsüzlükler yaşandığını, vatandaşların mağdur edildiğini ve Soyer’le aralarının bu süreçte tamamen koptuğunu da itiraf etti.
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da tutuklandığı yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin itiraf geldi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden taşeron şirketler aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Sayıştay, mülkiye müfettişi ve bilirkişi raporlarına dayandırılan soruşturmada, "ihaleye fesat karıştırma", "edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık"suçlamalarıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İZBETON VE KOOPERATİFLERDE USULSÜZLÜK
Şüphelilerden bazılarının İZBETON AŞ ve çeşitli konut yapı kooperatiflerinde, diğerlerinin ise belediye personeli ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu bildirildi.
Soruşturma kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda isim tutuklandı.
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: CEMİL TUGAY'IN İMZASI VAR
Takvim.com.tr o dönem İzmir'de yaşanan halef-selef kavgasına dikkat çekerek soruşturmada Cemil Tugay'ın imzasının olduğunu yazdı.
CHP içinden gelen tepkilerle paniğe kapılan Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iç denetim raporuyla başlatılan soruşturma sonrası "Biz şikayet etmedik" iddiasında bulundu. Tugay,"Biz suç duyurusunda bulunmadık. Bu bir iftiradır." dedi.
CEMİL TUGAY'DAN İTİRAF: NEDEN SORUMLULUĞU ALAYIM BİLDİRİMDE BULUNDU
Takvim iç denetim biriminin usulsüzlüklere ilişkin hazırladığı raporda Cemil Tugay'ın "olur"verdiğinin belgesini de yayınlarken izmir Büyükşehir Belediye Başkanı aylar sonra itirafta bulundu.
CHP yandaşı T24'e konuşan Tugay, "İZBETON dosyasını incelediğimizde gerçekten kimi yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı. İç denetim sürecinde ortaya çıktı. Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım? Biz de suç duyurusu yerine bildirimde bulunduk." dedi.
GÜNAH ÇIKARDI: İZBETON'DA YOLSUZLUK VAR AMA SOYER'İN İSMİNİ YAZMADIK
Tugay soruşturmanın başlamasının sebeplerinden biri olan bildirimi kendilerinin yaptığını kabul ederken dosyada Soyer'in ismini vermediklerini savunarak günay çıkarmaya çalıştı.
CHP'li Tugay şunları söyledi:
"İZBETON' dosyasını incelediğimizde gerçekten kimi yolsuzluklar ve usulsüzlükler vardı. Bu durum yapılan iç denetim sürecinde ortaya çıktı. İç denetim raporunun ardından 'müfettiş incelemesi gerekli' denildi. Ben bu konuyla ilgili siyaseten olumsuz bir sonuç olabileceğine yönelik endişelerimi dile getirdim. Ancak denetimi yapan arkadaşlarımız konuyla ilgili adım atılmadığı taktirde sorumlu olacağımızı dile getirdi. Ben niye böyle bir sorumluluğu alayım? 'Suç duyurusunda bulunalım' denildiğinde, 'siyasi olarak zor durumda bırakır' dedim. Daha sonrasında beni en azından suç duyurusu yerine bildirimde bulunmaya ikna ettiler. Biz de suç duyurusu yerine bildirimde bulunduk. Bu bildirim sadece İZBETON ile ilgiliydi. O bildirimde de Tunç Soyer'in ismi geçmiyordu. Tunç Soyer'in tutuklu bulunduğu 'kooperatif' davasına hiçbir dahlimiz yok. Kooperatif dosyasıyla da bizim hiçbir ilgimiz yok. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı ve müfettiş yürüttü. Bizimle ilgisi yok. Tutuklandığı dosya da bu dosya…"
"SOYER'İ ZİYARET ETMEK İSTEDİM KABUL ETMEDİ"
Kooperatiflerde ciddi sorunlar yaşandığını söyleyen Tugay, Soyer ile aralarında sorun olduğunu da itiraf etti.
Tugay şunları söyledi:
"Kooperatiflerde binalar yapılmadı. Vatandaşa verilen taahhüt yerine getirilmedi. Bu durum İçişleri Bakanlığı başmüfettişinin yaptığı denetim sonucu ortaya çıkıyor. Rapora göre ihaleye çıkılmadan kooperatiflere verilmiş. Kooperatiflerin her biri bir yerel gazeteden her gün çok sayıda gazete almış. Arabalar alınmış. Ben Soyer'in tutuklanmasının ardından kendisini ziyaret de etmek istedim, kabul etmedi. İçeriden öyle açıklamalar yaptı ki direkt beni hedef aldı. Şimdi 20 milyar ek yük ile bu projeleri bitirmeye çalışıyoruz. Mart ya da nisan ayından evlerin teslimini yapacağız. Amacımız vatandaşın mağduriyetini bir an önce bitirmek"
SORUŞTURMA VE YARGI SÜRECİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve"nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu belirtilmişti.
Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 139 şüpheli yakalanmıştı.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında Soyer ve Aslanoğlu'nun da bulunduğu 60'ı tutuklanmış, 58 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Şüphelilerden 20'si emniyetten, biri savcılıktan serbest bırakılmıştı.
Soyer ile Aslanoğlu'nun da aralarında olduğu 65 şüpheli hakkında,"kooperatif" işlerinde yolsuzluk iddiasıyla iştirak halinde ve zincirleme şekilde, "kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak nitelikli dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve bu suçlara teşebbüs suçlarından hazırlanan üçüncü iddianamede 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası istenmiş, iddianame İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
Yargılamalarda, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da aralarında bulunduğu 11 sanık tahliye edilmişti.
Ancak Soyer ve Kaya, haklarında başlatılan zimmet soruşturması kapsamında da tutuklu olmaları nedeniyle tahliye edilmedi.