Hükümeti ve yargıyı hedef alan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma

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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. AHaber CANLI YAYIN



ADİL YARGIYI ETKİLEMEYE TEŞEBBÜS İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti. Başsavcılık, Aras'ın ifadelerinin, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlattı.

TÜSİAD Genel Kurulu'nda gösterilen ʺPolitik hayatta olağanüstü olaylarʺ başlıklı bir slayt (Takvim.com.tr) ARAS HÜKÜMETİ VE BAĞIMSIZ YARGIYI HEDEF ALMIŞTI



TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Aras, ülkede moral bozukluğu ve güven bunalımı yaşandığını ve sistemin çöktüğünü iddia etti.