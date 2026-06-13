Adana’da 20 yıllık faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Daire Başkanlığının titiz çalışmaları sonucunda bir cinayet daha aydınlatıldı. Çalışmalar sonucunda Adana'da 20 yıl boyunca faili meçhul olarak kalan cinayet dosyası çözüldü. Otoban kenarındaki menfezde bulunan kemik parçalarının 2006 yılında kaybolan İlyas Günal'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine yürütülen soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı.
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- Adana'da 2006 yılında kaybolan İlyas Günal'ın 2021'de otoyol kenarındaki menfezde bulunan kemik parçalarının DNA analiziyle kendisine ait olduğu tespit edildi.
- Cinayet Büro Amirliği ekipleri HTS kayıtları ve baz istasyonu verilerini inceleyerek V.A., F.A., M.Y. ve M.E.'nin 22 Şubat 2006'da cesedin bulunduğu bölgede baz sinyali verdiğini belirledi.
- 9 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, M.E.'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.
- V.A., M.Y. ve M.E. kasten öldürme suçundan tutuklanırken, F.A. hakkında adli kontrol kararı verildi, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.
- Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Daire Başkanlığının çalışmaları sonucu yaklaşık 20 yıldır faili meçhul olan cinayet dosyası aydınlatıldı.
Adana'da 2006 yılında kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan İlyas Günal'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Yıllar sonra bulunan kemik parçaları üzerinde yapılan DNA incelemesi, dosyanın yeniden açılmasını sağladı.
12 Ekim 2021 tarihinde Sarıçam ilçesinde otoyol kenarındaki bir menfez içerisinde bulunan kimliği belirsiz kemik parçaları üzerinde yapılan DNA analizlerinde, kalıntıların 18 Şubat 2006'dan bu yana kayıp olan İlyas Günal'a ait olduğu tespit edildi. Günal hakkında ailesi tarafından 23 Şubat 2006 tarihinde kayıp başvurusunda bulunulmuştu.
HTS KAYITLARI CİNAYETİN İZİNİ SÜRDÜ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İlyas Günal'ın kaybolduğu döneme ilişkin kapsamlı çalışma yürüttü. Yapılan incelemelerde, Günal'ın kaybolduğu tarihte birlikte hareket ettiği kişilerin iletişim kayıtları ve baz istasyonu verileri mercek altına alındı.
Araştırmalar sonucunda cesedin otoyol kenarındaki menfez bölgesine gömüldüğü değerlendirilirken, V.A., F.A., M.Y. ve M.E.'nin 22 Şubat 2006 tarihinde kemik parçalarının bulunduğu bölgede baz sinyali verdiği belirlendi.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Soruşturma kapsamında 9 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda V.A., M.Y., F.A., İ.E., C.A.Y., C.M., T.Ö., V.K. ve Ö.Ç. gözaltına alındı. M.E.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.E. ve T.Ö. savcılık tarafından serbest bırakılırken, F.A. hakkında adli kontrol kararı verildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Soruşturma sonunda V.A., M.Y. ve başka bir suçtan cezaevinde bulunan M.E., "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Böylece Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni kurulan Faili Meçhul Daire Başkanlığının titiz çalışmaları sonucu yaklaşık 20 yıldır faili meçhul olarak kalan cinayet dosyası, yürütülen teknik ve kriminal çalışmalarla aydınlatılmış oldu.