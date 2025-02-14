Darbe ile doğdu krizlerle cebini doldurdu! CHP’nin arka bahçesi TÜSİAD’ın kirli geçmişi: Zenginler kulübü terörsüz Türkiye’ye karşı

Savcı Mehmet Selim Kirazın şehit edildiği yerde DHKP-C ağzı ile sokak çağrısı! CHP İLE ORTAK HAREKET EDİYORLAR TÜSİAD'ın CHP'nin sokak çağrısı yaptığı günlerde gelen devreye giren TÜSİAD'ın dışarıya bağımlı bir Türkiye istediğini dile getiren Övür, "Gördüğüm kadarıyla hem CHP sokağa yönelik bir hareketlenmenin içerisinde hem de CHP'ye yakın siyasi gruplarda da böyle bir hava var. Bu iş dünyasına da yansımış. Bu eski vesayet yapısını tekrardan hayata geçirmeyi amaçlıyorlar. Bütün prangalarından kurtulan bir Türkiye olmadan dışarıya bağımlı, dışarının dediğini yapan kendi başına siyaset geliştirmeyen bir Türkiye özlemi." şeklinde konuştu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan (Takvim.com.tr)



TEĞMENLERE SELAM "DARBEYE HAZIR OLUN" MESAJI MI?



Nitekim Aras, TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada ordu içinde faaliyete geçmeden TSK'dan ihraç edilen teğmenlere de, "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor." ifadeleriyle destek veriyor. Yıllarca darbe ve vesayetçi odaklarla mücadele etmiş milletin evlatları da perde arkasında oynanan oyunları tahmin ederek "TÜSİAD sokak eylemleri öncesi darbeye hazır olun" mesajı mı veriyor değerlendirmesi yapıyor. PEKİ NEDİR BU TÜSİAD? Uluslararası güç merkezleriyle her daim birlikte hareket eden TÜSİAD, 12 Eylül'de ve 28 Şubat'ta sahnedeydi. Adı hep darbelerle anılan TÜSİAD Gezi kalkışmasında da 17-25 Aralık darbe girişiminde de hep hükümete ve bağımsız bir Türkiye hedefinin karşısında yer aldı. Bir darbe ile doğup her darbenin arkasında olmak. Bir baskı grubu zenginler kulübü TÜSİAD. Bir sivil toplum örgütü mü? Ekonomik baskı grubu mu? Siyasi parti mi? İşte TÜSİAD'ın arşivi... Geçmişten bugüne TÜSİAD gerçeği! Milli Görüş fikrinin siyaset sahnesinde ivme kazandığı yıllardı 1970'ler. 70 ve 80'li yılları etkileyecek bir siyasi oluşum çıktı ortaya. Profesör Necmettin Erbakan 1970'de Milli Nizam Partisini kurdu. Bir yıl sonra 1971'de demokrasiye vurulan ikinci darbe geldi. 12 Mart Muhtırası. Muhtıradan kısa süre sonra, Profesör Erbakan liderliğindeki Milli Nizam Partisi "Laikliğe aykırı çalışmalar yürüttüğü" iddiasıyla kapatıldı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel istifa etmek zorunda kaldı. Türkiye temel hak ve özgürlüklere kısıtlamalar getirecek 'ara rejim' dönemine girdi. Muhtıra sonrası başlayan operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınıp hapse atıldı. Bir o kadarı da işkence gördü. Türkiye zor günler geçiriyordu. İşte tam da o günlerde bir yapı çıktı ortaya. 1971 yılıydı. Türkiye'nin en zengin 12 iş adamı bir araya geldi. Tek bir çatı altında birleşti. 'Oligarşik zümrenin' temeli atıldı.

(Takvim.com.tr arşiv) KRİTİK DÖNEMDE ORTAYA ÇIKTILAR



12 Mart 1971 askeri müdahalesinden sadece 1 ay sonra bir protokol imzalandı. TÜSİAD, Türkiye'nin çok sancılı bir döneminde, hem de özel sektör karşıtı ideolojilerin öne çıktığı bir ortamda ortaya çıkmıştı. Kuruluş amacını, "Türkiye'nin demokratik ve planlı yollarla kalkınmasına Batı uygarlık seviyesine çıkarılmasına yardımcı olmak" şeklinde ifade edildi. Batı uygarlık seviyesi vurgusu özellikle yapılmıştı. Çünkü Türkiye'de siyaset Batılı değerler ekseninde şekillenmişken artık İslamı'ı referans alarak siyaset yapan bir Necmettin Erbakan vardı mesela. Yani askeri 'vesayetin' doğurduğu bir başka 'vesayetin' ilk mesajıydı. Yıl 1979... O yıl Türkiye için kötü başlamıştı. Yokluk ve yoksulluk vardı. Terör zirve yapmıştı.

Bülent Ecevit (AA) ECEVİT'E KARŞI TAM SAYFA İLAN

Sokaklar silah sesleriyle yankılanıyordu. Her gün faili meçhul cinayetler işleniyordu. Dış odaklar ve Türkiye'deki iş birlikçileri ile darbeye zemin hazırlıyordu. Millet umutsuzdu. Gelecekten kaygılıydı. Acılar gün geçtikçe katmerleniyordu. Türkiye her gün cinayet haberleri ile çalkalanıyordu. Takvimler 13 Mayıs 1979'u gösterdiğinde ise Türkiye gazetelerdeki bir ilanı konuşmaya başladı. Bir sivil toplum kuruşu olan TÜSİAD Bülent Ecevit Hükümeti'ni düşürmek içini gazetelere tam sayfa ilan ermişti.