Ayasofya'da Bizans paçavrası açan Yunan provokatörlere tahliye | 2 ay yattılar
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 9 Nisan tarihinde çift başlı kartal simgeli Bizans paçavrası açarak provokatif eylem gerçekleştiren Yunan uyruklu Mazis Michael ve Kostantina Mazi, iki aylık tutukluluğun ardından tahliye edildi. Cami içinde “Ya Ortodoks ol ya da öl” yazılı paçavrayla video çeken zanlılar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Fatih Balat Mahallesi'ndeki otele düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. 11 Nisan’da hakim karşısına çıkarılan provokatörler, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan cezaevine gönderilmişti.
Hızlı Özet Göster
- İstanbul'daki Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne turist kılığında giren iki Yunan vatandaşı provokasyon eylemi gerçekleştirdi.
- Mazis Michael ve Kostantina Mazi isimli şüpheliler, camide 'Ya Ortodoks ol ya da öl' yazılı Bizans bayrağı açtı.
- Güvenlik güçleri şüphelileri Fatih ilçesi Balat Mahallesi'ndeki otelde yakaladı.
- Zanlılar 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 11 Nisan'da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- İki ay sonunda iki Yunan sanık serbest bırakıldı.
İstanbul'un manevi kalbi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne turist kılığında girip Bizans paçavrası açarak provokasyona imza atan iki Yunan sanık, cezaevinde geçirdikleri iki ayın ardından serbest bırakıldı.
KUTSAL MEKANDA KÜSTAH PROVOKASYON
Olay, 9 Nisan tarihinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mukaddes mekanda gerçekleştirilen küstah eyleme ilişkin hızla harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, 35 yaşındaki Mazis Michael ve 42 yaşındaki Kostantina Mazi isimli yabancı uyruklu şüphelilerin cami içerisinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı sözde Bizans paçavrası açtıkları belirlendi.
OTELDE BASILDILAR
Şüphelilerin söz konusu alçak eylemi gerçekleştirdikten sonra o anları video kaydına aldığı tespit edildi.
Güvenlik güçleri, görüntüler üzerinden kimliklerini kısa sürede belirleyerek operasyonun düğmesine bastı.
Provokatörler, Fatih ilçesi Balat Mahallesi'nde kaldıkları otelde düzenlenen baskınla kıskıvrak yakalandı.
2 AY YATTILAR
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, 11 Nisan tarihinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 2 şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Mukaddes mabette nefret kusan sanıklar hakkında iki ay sonra tahliye kararı verildi.