Ayasofya'da Bizans paçavrası açan Yunan provokatörlere tahliye | 2 ay yattılar

Mazis Michael ve Kostantina Mazi isimli şüpheliler, camide 'Ya Ortodoks ol ya da öl' yazılı Bizans bayrağı açtı.

İstanbul'un manevi kalbi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne turist kılığında girip Bizans paçavrası açarak provokasyona imza atan iki Yunan sanık, cezaevinde geçirdikleri iki ayın ardından serbest bırakıldı.

Kutsal mekanda “Ya Ortodoks ol ya da öl” yazılı pankartla video çeken ve emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla yakalanan küstah sanıklar, cezaevinde geçirdikleri iki aylık sürenin ardından tahliye edildi.

KUTSAL MEKANDA KÜSTAH PROVOKASYON

Olay, 9 Nisan tarihinde meydana geldi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mukaddes mekanda gerçekleştirilen küstah eyleme ilişkin hızla harekete geçti. Yapılan çalışmalarda, 35 yaşındaki Mazis Michael ve 42 yaşındaki Kostantina Mazi isimli yabancı uyruklu şüphelilerin cami içerisinde "Ya Ortodoks ol ya da öl" yazılı sözde Bizans paçavrası açtıkları belirlendi.