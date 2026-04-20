Kürsüye her çıktığında özgürlük ve demokrasi nutukları atmasıyla ünlü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un gerçek yüzü ortaya çıktı.
BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HİÇE SAYDI
Koç, geçen hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi. Olay kamusal alanda gerçekleşmesine rağmen fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen Koç, kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüdü, korumalarıyla birlikte muhabiri tehdit edip fotoğraflarını sildirdi. Koç, basın özgürlüğünü hiçe saymakta sakınca görmedi.
İLAN LİSTESİNDEN ÇIKARDI
Aynı Ömer Koç, ertesi gün bu olayı haber yapan Günaydın'ın bağlı olduğu Sabah gazetesini de hedef aldı. Koç Holding'in 100. Yılı nedeniyle medyaya verilen ilan listesinden Sabah'ı çıkardı. Holdingin kurumsalı ise gerekçe olarak 'üst yönetim kararı'nı gösterdi. Böylece Ömer Koç, 'istediği şey yapılmayınca' ne kadar ileri gidebileceğini, iki kez üst üste göstermiş oldu.
KURUMSAL İMAJ
Şimdi merak ediyoruz; Ömer Koç'un kamuoyu önünde çizdiği demokrat, beyefendi, centilmen kişiliği sadece kurumsal bir imaj çalışmasından mı ibaret? Ve son soru: Ömer Koç ne tür bir demokrat? Bu tür anlamsız tavırlar ve boykotlar kimden gelirse gelsin Sabah ve Günaydın'ın özgür habercilik anlayışı engellenemez.