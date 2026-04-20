Koç, geçen hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi. Olay kamusal alanda gerçekleşmesine rağmen fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen Koç, kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüdü, korumalarıyla birlikte muhabiri tehdit edip fotoğraflarını sildirdi. Koç, basın özgürlüğünü hiçe saymakta sakınca görmedi.

Ömer Koç muhabiri korumaları tarafından çevreleyerek tehdit ediyor.

İLAN LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Aynı Ömer Koç, ertesi gün bu olayı haber yapan Günaydın'ın bağlı olduğu Sabah gazetesini de hedef aldı. Koç Holding'in 100. Yılı nedeniyle medyaya verilen ilan listesinden Sabah'ı çıkardı. Holdingin kurumsalı ise gerekçe olarak 'üst yönetim kararı'nı gösterdi. Böylece Ömer Koç, 'istediği şey yapılmayınca' ne kadar ileri gidebileceğini, iki kez üst üste göstermiş oldu.