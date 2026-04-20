Ömer Koç'tan Sabah gazetesine 100. yıl ayıbı: Listeden çıkardılar

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un Bebek’te yürüyüş yaparken görüntü alan gazeteciyi korumalarıyla birlikte tehdit edip fotoğrafları sildirdi. Olayın ardından, haberi yapan Günaydın'ın bağlı olduğu Sabah gazetesini Koç holdingin 100. yıl ilan listesinden çıkardı. Ömer Koç'un kamusal imajı ve yaptıkları arasındaki uçurum dikkat çekti, iki yüzlülüğü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
  • Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Bebek'te yürüyüş yaparken kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüdü ve korumalarıyla birlikte fotoğrafları sildirdi.
  • Koç Holding, olayı haber yapan Günaydın'ın bağlı olduğu Sabah gazetesini holdingin 100. yılı nedeniyle verilen ilan listesinden çıkardı.
  • Holdingin kurumsal birimi, Sabah'ın ilan listesinden çıkarılma gerekçesini 'üst yönetim kararı' olarak açıkladı.
  • Olay, kamusal alan olan Bebek'te geçen hafta sonu gerçekleşti.

Kürsüye her çıktığında özgürlük ve demokrasi nutukları atmasıyla ünlü Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un gerçek yüzü ortaya çıktı.

Ömer Koç yürüyüş yapıyor. Fotoğraflar Takvim arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HİÇE SAYDI

Koç, geçen hafta sonu Bebek'te yürüyüş yaparken gazeteciler tarafından görüntülendi. Olay kamusal alanda gerçekleşmesine rağmen fotoğrafının çekilmesine çok sinirlenen Koç, kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüdü, korumalarıyla birlikte muhabiri tehdit edip fotoğraflarını sildirdi. Koç, basın özgürlüğünü hiçe saymakta sakınca görmedi.

Ömer Koç muhabiri korumaları tarafından çevreleyerek tehdit ediyor.

İLAN LİSTESİNDEN ÇIKARDI

Aynı Ömer Koç, ertesi gün bu olayı haber yapan Günaydın'ın bağlı olduğu Sabah gazetesini de hedef aldı. Koç Holding'in 100. Yılı nedeniyle medyaya verilen ilan listesinden Sabah'ı çıkardı. Holdingin kurumsalı ise gerekçe olarak 'üst yönetim kararı'nı gösterdi. Böylece Ömer Koç, 'istediği şey yapılmayınca' ne kadar ileri gidebileceğini, iki kez üst üste göstermiş oldu.

Ömer Koç

KURUMSAL İMAJ

Şimdi merak ediyoruz; Ömer Koç'un kamuoyu önünde çizdiği demokrat, beyefendi, centilmen kişiliği sadece kurumsal bir imaj çalışmasından mı ibaret? Ve son soru: Ömer Koç ne tür bir demokrat? Bu tür anlamsız tavırlar ve boykotlar kimden gelirse gelsin Sabah ve Günaydın'ın özgür habercilik anlayışı engellenemez.

