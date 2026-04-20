İş insanı Ömer Koç fotoğrafını çeken muhabiri çembere aldı: "Hemen o fotoğrafları silin"

İş insanı Ömer Koç, Bebek’te bir kadınla yaptığı yürüyüş sırasında kendisini görüntüleyen muhabire sert tepki gösterdi. Korumalarıyla birlikte gazeteciyi çembere alan Koç, çekilen fotoğrafları sildirdi. Yaşanan gerginliğin ardından iş insanı bölgeden ayrıldı.

İş insanı Ömer Koç fotoğrafını çeken muhabiri çembere aldı: "Hemen o fotoğrafları silin"
  • İşadamı Ömer Koç, özel teknesi ile Bebek'e giderek korumalar eşliğinde sahil yürüyüşü yaptı.
  • Koç, yanındaki bir kadınla sohbet ederken fotoğraflarının çekilmesine sinirlendi.
  • Koç, muhabirin üzerine yürüyerek 'Ne hakla beni rahatsız ediyorsunuz' diye bağırdı.
  • Koç ve korumaları muhabiri çembere alarak fotoğrafları sildirdi.
  • Koç, fotoğraflar silindikten sonra sinirli şekilde semtten ayrıldı.

Özgürlük ve demokrasi kelimelerini dilinden düşürmeyen iş insanı Ömer Koç'tan şaşırtan davranış.

Ömer Koç, yanındaki kadın ve koruması / Fotoğraflar Takvim arşivden alınmıştır.

KÜPLERE BİNDİ

Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ünlü iş insanı, önceki gün özel teknesi ile Bebek'e gidip korumalar eşliğinde sahil yürüyüşü yaptı. Yanında bulunan bir kadın ile sohbet ederek yürüyen Koç, fotoğraflarının çekilmesine çok sinirlendi.

Ömer Koç ve korumalarının muhabiri çembere aldığı anlar

MUHABİRİ ÇEMBERE ALDI

Kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüyen Koç, "Ne hakla beni rahatsız ediyorsunuz. Hemen o fotoğrafları silin!" diye bağırdı. Korumaları eşliğinde muhabiri çembere alan Koç, fotoğraflarını sildirdikten sonra sinirli şekilde semtten ayrıldı.

