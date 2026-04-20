Özgürlük ve demokrasi kelimelerini dilinden düşürmeyen iş insanı Ömer Koç'tan şaşırtan davranış.
KÜPLERE BİNDİ
Günaydın'dan Gökhan Gökduman'ın haberine göre ünlü iş insanı, önceki gün özel teknesi ile Bebek'e gidip korumalar eşliğinde sahil yürüyüşü yaptı. Yanında bulunan bir kadın ile sohbet ederek yürüyen Koç, fotoğraflarının çekilmesine çok sinirlendi.
MUHABİRİ ÇEMBERE ALDI
Kendisini görüntüleyen muhabirin üzerine yürüyen Koç, "Ne hakla beni rahatsız ediyorsunuz. Hemen o fotoğrafları silin!" diye bağırdı. Korumaları eşliğinde muhabiri çembere alan Koç, fotoğraflarını sildirdikten sonra sinirli şekilde semtten ayrıldı.