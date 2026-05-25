Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 59 kişi tutuklandı | 11,3 milyarlık para trafiği

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturmanın 08 Nisan 2025 tarihinde başlatıldığı bildirildi.

3 HOME OFİS VE 10 AYRI YASA DIŞI BAHİS MERKEZİ



Başsavcılığın 2025/31784 soruşturma numaralı dosyası kapsamında 71 şüpheli ve 84 GSM hattı hakkında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 135'inci maddesi uyarınca teknik takip kararı alındı. Soruşturma sürecinde uygulanan tedbirler ve fiziki takip çalışmaları sonucunda Antalya'da 7 yasa dışı bahis ofisi ile 3 home ofis olmak üzere toplam 10 ayrı yasa dışı bahis merkezi tespit edildi.

11,3 MİLYARLIK PARA HAREKETLİLİĞİ



Şüphelilere ait banka hesaplarında yapılan incelemelerde toplam 11 milyar 326 milyon 665 bin 774 lira 88 kuruşluk para hareketliliği belirlendi.

Adreslere eş zamanlı baskın yapılmıştı. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir)

183 ŞÜPHELİYE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Dosya kapsamında 18 Mayıs 2026 tarihinde 183 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 119 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ünün yurt dışında bulunduğu, 16'sının ise farklı suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan şüphelilerin banka hesapları ve mal varlığı değerleri hakkında, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında Sulh Ceza Hakimliği kararları alındığı belirtildi.



59 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 59'u tutuklanırken, 51 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 28 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Samet Baş