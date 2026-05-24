İcbar suretiyle irtikap! CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

Albayrak, savcılık sorgusunda ABİTAŞ'a çek verildiğini kabul etti. Bir başka müteahhit ise 1 milyon lira talep edildiğini vermeyince inşaatının durdurulduğunu belirtti.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturmasında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı. Dosyada, iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk para talep edildiği iddiaları, 2,5 milyon liralık çek hareketleri ve belediye iştiraki ABİTAŞ'a uzanan para trafiği yer aldı.





SORUŞTURMA BİR MÜTEAHHİDİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI



Soruşturma, müteahhit Enes Öztaş'ın Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayetle başladı. Başsavcılık tarafından yürütülen araştırmalarda, müşteki Enes Öztaş'a ait 1 milyon lira bedelli çekin üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait cironun bulunduğu tespit edildi.





"1 MİLYON VERMEDİM, İNŞAATIMI DURDURDULAR"



Albayrak, savcılık sorgusunda, Enes Öztaş'ın şikayetine konu çeklerin ABİTAŞ'a verildiğini kabul etti. Şikayetçi olan bir başka müteahhit ise Belediye Başkanı Fikret Albayrak tarafından kendisinden 1 milyon lira talep edildiğini ileri sürdü. Talep edilen parayı vermemesi nedeniyle inşaat faaliyetlerine izin verilmediğini anlattı.