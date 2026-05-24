İcbar suretiyle irtikap! CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturmasında tutuklanan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada CHP'li Albayrak'ın icbar suretiyle irtikap suçu işlemesi üzerine görevinden uzaklaştırıldığı bildirildi.
- CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklandı.
- Soruşturma, müteahhit Enes Öztaş'ın şikayetiyle başladı ve iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk para talep edildiği dosyaya girdi.
- Albayrak, savcılık sorgusunda ABİTAŞ'a çek verildiğini kabul etti. Bir başka müteahhit ise 1 milyon lira talep edildiğini vermeyince inşaatının durdurulduğunu belirtti.
- İçişleri Bakanlığı, Fikret Albayrak'ı 'İcbar suretiyle İrtikap' suçu nedeniyle görevden uzaklaştırdı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturmasında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı.
Dosyada, iskan işlemleri karşılığında müteahhitlerden milyonluk para talep edildiği iddiaları, 2,5 milyon liralık çek hareketleri ve belediye iştiraki ABİTAŞ'a uzanan para trafiği yer aldı.
SORUŞTURMA BİR MÜTEAHHİDİN ŞİKAYETİYLE BAŞLADI
Soruşturma, müteahhit Enes Öztaş'ın Düzce Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı şikayetle başladı. Başsavcılık tarafından yürütülen araştırmalarda, müşteki Enes Öztaş'a ait 1 milyon lira bedelli çekin üzerinde Akçakoca Belediyesi iştiraki ABİTAŞ Ulaşım Nakliye İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait cironun bulunduğu tespit edildi.
"1 MİLYON VERMEDİM, İNŞAATIMI DURDURDULAR"
Albayrak, savcılık sorgusunda, Enes Öztaş'ın şikayetine konu çeklerin ABİTAŞ'a verildiğini kabul etti. Şikayetçi olan bir başka müteahhit ise Belediye Başkanı Fikret Albayrak tarafından kendisinden 1 milyon lira talep edildiğini ileri sürdü. Talep edilen parayı vermemesi nedeniyle inşaat faaliyetlerine izin verilmediğini anlattı.
GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI
İrtikap soruşturmasında tutuklanan CHP'li Fikret Albayrak İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında "İcbar suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,
Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.