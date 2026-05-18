Demir yollarında 9 yılda 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz seyahat imkanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2026-2030 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı'nı hazırladıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , 15. Dönem Engelli ve Gazi Bireyler Eğitim Semineri'ne videokonferans yöntemiyle katılarak ulaşım ağlarında hayata geçirilen dev yatırımları ve yeni eylem planlarını duyurdu. Herkes için erişilebilir, kapsayıcı ve eşit çalışma ortamı oluşturma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Uraloğlu, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde engelli ve gazi vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, toplumsal ve ekonomik hayata tam katılımlarını sağlamak için dev adımlar atıyoruz ." dedi.

4 YILLIK ULAŞIM STRATEJİSİ GELİYOR

Bakanlık olarak engelli ve hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaşların günlük hayata katılımını teşvik etmek amacıyla önemli çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Uraloğlu, yeni dönemin yol haritasını paylaştı. Uraloğlu, "Bakanlığımızın 'Her adımda farklılıkları ortadan kaldıran ulaşım ağı oluşturmak' vizyonu doğrultusunda, 2026-2030 Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı hazırlık çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Cumhurbaşkanlığının onayına sunacağız." bilgisini aktardı.

9 MİLYON YOLCUYA ÜCRETSİZ HİZMET

Ulaşım modlarındaki erişilebilirlik dönüşümüne dikkati çeken Bakan Uraloğlu, istasyon ve peronlarda kapsamlı yenilikler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bugüne kadar 130 istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladıklarını ve 119 istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını hizmete aldıklarını anlatan Uraloğlu, "Demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdik. Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamasıyla 27 yüksek hızlı tren garında bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk." diye konuştu.

HAVALİMANLARINA ULUSLARARASI ÖDÜL

Turuncu Masa hizmetini Rize-Artvin, Ordu-Giresun ve Tokat havalimanlarında başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, havacılık ve denizcilik sektöründeki yatırımları şu sözlerle özetledi:

"38 havalimanımız 'Engelsiz Havalimanı Kuruluşu' unvanına, 42 havalimanımız Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip. İstanbul Havalimanımız, engelli otoparkları, kılavuz yollar, dijital danışma kioskları gibi hizmetlerle uluslararası ödüller kazandı. Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişler, asansörler ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdik."

OTOBÜSLERDE 1,5 YILDA 2 MİLYON ENGELLİYE İNDİRİM

Kara yolu ulaşımında 2025 yılında 1 milyon 784 bin 410, bu yılın ilk 4 ayında 356 bin 771 engelli vatandaşın şehirlerarası otobüslerde yüzde 40 oranına varan indirimlerden faydalandığını aktaran Uraloğlu, yaya geçitlerinde hissedilebilir yüzeyler, rampalar ve butonlu sinyalizasyon düzenlemeleriyle erişilebilirliği güçlendirdiklerini vurguladı. Uraloğlu, Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması ile ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler geliştirdiklerini dile getirdi.

ENGELLİ MEMUR SAYISI 83 BİNE YAKLAŞTI

İstihdam verilerini ve e-Devlet üzerinden sunulan hizmetleri paylaşan Uraloğlu, kamudaki engelli memur sayısının 2002 yılında yaklaşık 6 bin iken bugün 83 bine yaklaştığını, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatlarında yaklaşık 2 bin 400 engellinin görev yaptığını bildirdi. e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdiklerini anımsatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İletişim Merkezimizden bugüne kadar internetten 43 bin 871, mobilden 10 bin 375 olmak üzere 54 bin 246 işitme engelli vatandaşımıza hizmet sunduk. PTT eliyle engelli vatandaşlarımız aylıklarını evlerinde teslim alabiliyor. Türkiye Kart ile engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda yeni imtiyazlar sağlıyoruz. Evrensel erişilebilirlik standartlarını merkeze alarak, herkesin hareket özgürlüğünü tam anlamıyla değerlendirebileceği kapsayıcı gelecek inşasına kararlılıkla devam edeceğiz. Bakanlık olarak engelli ve gazi kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız."

