İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz istifa etti: “İlkelerle işleyiş çelişkide”
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla partisinden istifa ettiğini duyurdu. İsim vermeden Müsavat Dervişoğlu yönetimini “durağanlığı kurumsallaştırmakla” eleştiren Beyaz, İYİ Parti’nin kuruluşundaki umut dalgasının beklenen etkiyi oluşturamadığını söyledi. Teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek vizyon yerine pasif sürekliliğin tercih edildiğini belirten Beyaz, inandığı ilkeler ile mevcut işleyiş arasındaki derin çelişkinin mevcut kararı almasında belirleyici rol oynadığının altını çizdi.
- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden ayrıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.
- Beyaz, parti içi dinamikleri ve Müsavat Dervişoğlu yönetimini eleştirerek 'durağanlığın kurumsallaştırıldığını' söyledi.
- Milletvekili, İYİ Parti'nin kuruluş dönemindeki umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını belirtti.
- Siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde ilerlemesi nedeniyle partiden ayrıldığını açıkladı.
- Ersin Beyaz, bundan sonraki süreçte 'millete karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğini' paylaştı.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde alınan hezimetin ardından Meral Akşener'in istifasıyla başlayan İYİ Parti'deki çözülme derinleşiyor. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı detaylı bir metinle partisinden ayrıldığını kamuoyuna duyurdu.
Partisinin kuruluş sürecinden bu yana kritik kademelerde görev alan Beyaz, mevcut siyasi işleyiş ile inandığı değerler arasındaki derinleşen ayrılığa işaret etti. Temsil edilen değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmenin, siyasi sorumluluğu ile şahsi kanaati arasında derin bir çelişki doğurduğunu belirten Beyaz, "İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır." dedi.
MÜSAVAT DURAĞANLIĞI KURUMSALLAŞTIRDI
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu' yönetimini isim vermeden eleştiren Beyaz, parti içi dinamiklere ve yönetim anlayışına yönelik eleştirilerini sıraladı. Beyaz, teşkilatın beklentilerinin aksine merkezi tasarrufla "durağanlığın kurumsallaştırıldığını" söyledi.
Millete karşı sorumluluk bilinciyle yürüttükleri gayretin, büyüme iradesi taşımayan yaklaşımların zımni ittifakıyla akamete uğratıldığını anlatan Beyaz, "Teşkilatın dinamizmini harekete geçirecek bir vizyon yerine, pasif bir sürekliliğin yeniden tahkim edilmesi tercih edilmiştir." ifadelerini kullandı.
MİLLET DE GÖRÜYOR
Siyasi atılım yönündeki beklentilerle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğunun altını çizen Beyaz, "değişen toplumsal ve siyasi ihtiyaçlara cevap verecek yeni vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkın da gördüğünü" aktardı.
DALGA DİNDİ
Türkiye'de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğünü savunan Beyaz, bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden yapıların genişleme imkanının daraldığını bildirdi.
Toplumsal karşılık üretme kapasitelerinin sınırlandığına dikkat çeken Beyaz, "İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim." diye konuştu.
1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığı İYİ Parti döneminin, ortaya konulan emek, samimiyet ve iradeyle şahsı adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacağını dile getiren Beyaz, geçmişine, mücadelesine ve inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettiğini vurguladı. Beyaz, bundan sonraki süreçte "millete karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğini" paylaştı.