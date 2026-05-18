İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz istifa etti: “İlkelerle işleyiş çelişkide”

MİLLET DE GÖRÜYOR

Siyasi atılım yönündeki beklentilerle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğunun altını çizen Beyaz, "değişen toplumsal ve siyasi ihtiyaçlara cevap verecek yeni vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkın da gördüğünü" aktardı.

DALGA DİNDİ

Türkiye'de siyasetin giderek keskinleşen bloklaşma ekseninde yürüdüğünü savunan Beyaz, bu tabloda farklı siyasi hatlar arasında denge kurma arayışıyla hareket eden yapıların genişleme imkanının daraldığını bildirdi.

Toplumsal karşılık üretme kapasitelerinin sınırlandığına dikkat çeken Beyaz, "İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın ve umut dalgasının beklenen etkiyi ortaya koyamadığını üzülerek müşahede etmekteyim." diye konuştu.

1 Kasım 2017 tarihinde maddi manevi tüm sorumluluğu üstlenerek Kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev aldığı İYİ Parti döneminin, ortaya konulan emek, samimiyet ve iradeyle şahsı adına daima kıymetli bir hatıra olarak kalacağını dile getiren Beyaz, geçmişine, mücadelesine ve inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettiğini vurguladı. Beyaz, bundan sonraki süreçte "millete karşı aynı hürmetle siyaset yapmaya devam edeceğini" paylaştı.

