Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu: Dursun Özbek ve Okan Buruk'la görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig’de şampiyon olan Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk ile telefonda görüştü. Erdoğan, sarı-kırmızılı kulübün şampiyonluğu nedeniyle iki ismi tebrik etti.

  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ı telefonla tebrik etti.
  • Erdoğan, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk ile ayrı ayrı görüştü.
  • Erdoğan görüşmede sarı-kırmızılı ekibin sezon boyunca ortaya koyduğu performansı kutladı.
  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu elde etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yönetimiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak şampiyonluk nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede Başkan Erdoğan'ın, sarı-kırmızılı ekibin sezon boyunca ortaya koyduğu performansı kutladığı öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise elde edilen başarı nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.

Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyasporu 4-2 yendi
Galatasaray 26. kez şampiyon! Cimbom Antalyaspor'u 4-2 yendi

