Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray yönetimiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk'u telefonla arayarak şampiyonluk nedeniyle tebrik etti.
Görüşmede Başkan Erdoğan'ın, sarı-kırmızılı ekibin sezon boyunca ortaya koyduğu performansı kutladığı öğrenildi. Teknik Direktör Okan Buruk'un ise elde edilen başarı nedeniyle duyduğu memnuniyeti ifade ettiği belirtildi.