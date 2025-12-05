PODCAST CANLI YAYIN

Takipçi değil oyun kurucu bir aktör oldu

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Foreign Affairs’te yayımlanan makalesinde Türkiye’nin küresel siyasette “oyun kurucu aktör” haline geldiğini vurguladı.

Fınlandıya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Türkiye'nin küresel dengelerde oyunun kurallarını değiştiren bir ülke konumuna yükseldiğini vurguladı.
Finlandiya lideri Stubb, Amerikan dış politika dergisi Foreign Affairs için yazdığı "Batı'nın Son Şansı" başlıklı makalesinde Türkiye'nin önemine de değindi. Dünyanın yeni bir düzensizlikle karşı karşıya kaldığına işaret eden Stubb, "Büyük güç rekabeti geri döndü, Çin ile ABD arasındaki rekabet jeopolitiğin çerçevesini belirliyor. Ancak küresel düzeni şekillendiren tek güç bu değil. Türkiye küresel düzende yalnızca takipçi değil;
"oyun kurucu" bir aktör haline geldi" ifadelerini kullandı.

