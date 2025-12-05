Şehit evlada 'anı odası': Fotoğraflar, mektuplar, başarı belgeleri, madalyalar görenleri ağlattı.
Ordu’da Ahmet-Mahide Örtücü çifti, şehit evlatlarının hatırasını yaşatmak için evlerinde bir ‘anı odası’ yaptı.
Hakkari'de 24 Haziran 2016'da PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kerim Örtücü'nün cenazesi, 26 Haziran'da memleketi Ünye'de toprağa verildi. Evlat acısıyla sarsılan Örtücü ailesi, evlerinin bir odasını oğullarının hatıralarına ayırarak 'anı odası'na dönüştürdü. Odada şehit Örtücü'ye ait fotoğraflar, mektuplar, başarı belgeleri, madalyalar görenleri ağlattı.