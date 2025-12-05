Kızıl saçlı savcının tehdit ettiği savcı ifade verdi
İSÖ’ye köstebeklik yaptığı saptanan kızıl saçlı savcı Serra Çakar Salmani soruşturmasında çarpıcı bilgiler ortaya çıktı. Salmani’nin örgüt talimatıyla soruşturma savcılarını tehdit ettiği belirlendi.
İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan üzerinden bilgi aktaran kızıl saçlı savcı Serra Çakar Salmani soruşturmasında çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Salmani'nin soruşturmayı yürütmesi nedeniyle üstü kapalı tehdit ettiği savcı da 'tanık' sıfatıyla HSK müfettişlerine ifade verdi.
DİKKAT ET!
tehdit edilen soruşturma savcısı verdiği ifadesinde, "2025 yılı tahminen Mart ayına kadar dosyalar benim gözetimimdeydi. Daha sonra diğer savcılar da dosyaya eklendi. Savcı Salmani'yi dönem arkadaşı olmam sebebiyle tanıyorum. Bir ziyaretinde bana hitaben, 'Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur' tarzında sözler sarf etti. Ben de 'Bu konuları çok da fazla düşünmem. Biz işimizin gereğini yapıyoruz' şeklinde cevap verdim" ifadelerini kullandı. Savcı, "Ancak beni ziyareti biraz ani, yani rutin dışıydı. Operasyonlar öncesinde beni ziyaret edip bu minvalde sözler sarf etmesi nedeniyle Serra Çakar Salmani'nin örgüt tarafından bilinçli olarak gönderildiğini düşündüm" dedi.
OPERASYONDAN 1 GÜN SONRA DA BULUŞTULAR
Pehlivan ile savcı Salmani'nin operasyondan 1 ay önce 15.44- 18.49 saatleri arasında Zorlu AVM yakınlarında ortak baz verdiğini saptadı. Pehlivan ve savcının 6 Mart tarihinde de Kadıköy'de, operasyondan bir gün sonra Nişantaşı'nda ortak baz verdikleri tespit edildi.
CEP TELEFONUNU TESLİM ETTİ
Salmani ve Pehlivan'ın bir çok kez internet uygulaması üzerinden irtibatlandığı soruşturma dosyasına eklendi. Salmani, cep telefonu ve dijital materyallerini polise teslim etmedi.