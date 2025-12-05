Kızıl saçlı savcının tehdit ettiği savcı ifade verdi

Serra Çakar Selmani

DİKKAT ET!

tehdit edilen soruşturma savcısı verdiği ifadesinde, "2025 yılı tahminen Mart ayına kadar dosyalar benim gözetimimdeydi. Daha sonra diğer savcılar da dosyaya eklendi. Savcı Salmani'yi dönem arkadaşı olmam sebebiyle tanıyorum. Bir ziyaretinde bana hitaben, 'Bu dosyalar sıkıntılı, kendine dikkat et, bunların yarın sana dönüşü olur' tarzında sözler sarf etti. Ben de 'Bu konuları çok da fazla düşünmem. Biz işimizin gereğini yapıyoruz' şeklinde cevap verdim" ifadelerini kullandı. Savcı, "Ancak beni ziyareti biraz ani, yani rutin dışıydı. Operasyonlar öncesinde beni ziyaret edip bu minvalde sözler sarf etmesi nedeniyle Serra Çakar Salmani'nin örgüt tarafından bilinçli olarak gönderildiğini düşündüm" dedi.