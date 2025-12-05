Kamuda engelli istihdamı 5 binden 83 bine yükseldi

Son 10 yılda 10 milyondan fazla vatandaşımız trenlerden hiçbir ücret ödemeden istifade etti. Kamuya mahsus binalara ve toplu taşıma araçlarına 3 bin 992 adet erişilebilirlik belgesi verdik. 2002'de kamuda sadece 5 bin engelli istihdam ediliyordu. Bu sayı 83 bine yaklaştı. 2002'de 5 bin kişi evde bakım olanağından yararlanırken bugün 520 bin vatandaşımız yararlanıyor.