BM Genel Kurulu, Filistin'de işgale son verilmesini ve iki devletli çözümü talep eden kararı kabul etti

BM Genel Kurulu, Filistin’e yönelik sorumluluğunu yeniden teyit eden ve İsrail’in 1967 sonrası işgaline son verilmesini talep eden tasarıyı 151 oyla kabul etti. Türkiye, kararın uygulanması ve Gazze’de ateşkes anlaşmalarına uyulması çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, BM'nin Filistin'e karşı sorumluluğunu yeniden teyit eden, İsrail'in 1967 sonrası işgaline son verilmesi ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep eden karar tasarısını kabul etti.

Cibuti, Ürdün, Moritanya, Katar, Senegal ve Filistin tarafından hazırlanan tasarı, BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu. "Filistin sorununun barışçıl çözümü" başlıklı tasarının oylamasında 151 üye ülke "evet", İsrail ve ABD başta olmak üzere 11 ülke de "hayır" oyu kullandı. Oylamada, 11 ülke çekimser kaldı.

TÜRKİYE KARARIN UYGULANMASI ÇAĞRISI YAPTI

Oylamadan önce Genel Kurul'da konuşan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin, Filistin sorununun barışçıl çözümüne ilişkin kararı kararlılıkla desteklediklerini belirterek, tüm üye ülkeleri bu kararların uygulanması için gayretle çalışmaya çağırdı.

Yıldız, Gazze'deki insani durumu "endişe verici" olarak nitelendirerek, İsrail'in saldırıları sonucu ölü sayısının 70 bini aştığına ve çöken altyapının bölgeyi tahrip etmeye devam ettiğine vurgu yaptı.

Gazze'deki yıkıma rağmen diplomatik arenada cesaret verici gelişmeler olduğuna işaret eden Yıldız, son bir yılda iki devletli çözüme yönelik uluslararası desteğin arttığı bir dizi gelişmeye dikkati çekti.

ATEŞKES ANLAŞMALARININ UYGULANMASI ÇAĞRISI

Yıldız, "Gazze'de iki yıl süren yıkıcı çatışma ve yoğun insani acıların ardından ateşkesin sağlanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye, bir arabulucu olarak, Güvenlik Konseyi'nin 2803 sayılı kararı ve 20 maddelik barış planı da dahil olmak üzere ateşkes anlaşmalarının eksiksiz ve sadık bir şekilde uygulanması çağrısında bulunuyor." dedi.

Uluslararası toplumun, Gazze'ye gerekli ölçekte kesintisiz insani yardım sağlanmasına destek vermesi gerektiğini belirten Yıldız, ayrıca Gazze'de yeniden yapılanmanın derhal başlatılması ve Batı Şeria, Lübnan, Suriye veya daha geniş bölgede şiddetin yayılmasının önlenmesi konusunda uyardı.

Yıldız, ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddet eylemlerini ve yayılmasını "şiddetle" kınadığını kaydederek, Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın ancak iki devletli vizyon ve 1967 öncesi sınırlara dayalı bir siyasi çözümle sağlanabileceğinin altını çizdi.

İSRAİL'İN İŞGALİNİN SONA ERDİRİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Kabul edilen karar, BM'nin Filistin sorununa ilişkin sorumluluğunu yeniden teyit ediyor, İsrail'in 1967 sonrası işgalinin sona erdirilmesini ve iki devletli çözümün desteklenmesini talep ediyor.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin faaliyetlerini durdurup İsrail'in uluslararası hukuka uyması istenen kararda, ayrıca müzakerelerin yenilenmesi ve devletleri, ciddi bir insani krizin ortasında Filistinlilere yardımı artırırken sınır değişikliklerini tanımamaya çağırıyor.

AYRILMAZ BİR PARÇASI

Kararda, 10 Ekim'de Gazze'de yürürlüğe giren barış anlaşmasından duyulan memnuniyet belirtilerek, Gazze Şeridi'nde demografik veya bölgesel değişiklik girişimlerinin reddedilmesi ve Gazze Şeridi'nin 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanıyor.

İsrail'in, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'den beri işgal altında tuttuğu Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının devredilemez haklarının, özellikle kendi kaderini tayin hakkının ve bağımsız bir devlet kurma hakkının gerçekleştirilmesi çağrısı yapılıyor.

BM Genel Kurul kararlarının bağlayıcılığı bulunmuyor ancak dünya kamuoyunun görüşünü yansıtması bakımından önemli görülüyor.

