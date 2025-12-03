PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Hakim-Savcı Kura Töreni’nde net mesaj

Başkan Erdoğan, “Hakim ve savcılara parmak sallayarak, tehdit ve taciz ederek adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu maskelerinin düşmesinden duydukları endişedir” dedi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan’dan Hakim-Savcı Kura Töreni’nde net mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Hakim- Savcı Kura Töreni'nde Önemli açıklamalar yaptı:

Yargının kendi doğal mecrasındaki işleyişine, siyaset kurumu ve medya dâhil herkesin saygı duyması gerekiyor. Özellikle son aylarda yargı mensuplarımızı hedef alan hatta çoğu zaman tehdide varan sorumsuz bir üslubun siyasete hakim olduğu görülüyor. Bunun sebebi muhatap olunan iddiaların vahameti ve ciddiyetidir.Her fırsatta hakim ve savcılara parmak sallayarak, tehdit ve taciz ederek adalet sistemini felç etmeye çalışanların en büyük korkusu adalet önünde maskelerinin düşmesinden duydukları derin endişedir. Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma gibi nitelikli suçların işlendiğine dair yeterli suç şüphesine karşı savcılık makamı kamu davası açmak mecburiyetindedir.Her fırsatta yargıya parmak sallayanların öncelikle bu hukuk kaidesini öğrenmelerinin şart olduğuna inanıyorum. Çirkin üsluplarıyla yargı mensuplarımızı tartışmaların içine çekerek yargıyı bizzat kendileri siyasallaştırıyor.


ADALET REFORMU

Başkan Erdoğan, "2002'de 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız bugün yeni kuralarla birlikte 26 bin 803'e ulaşacak. Adli yargıda faaliyet gösteren mahkemelerimizin sayısını 8 bin 681'e ulaştı" dedi.


YENİ TÜRKİYE MESAJI

Başkan Erdoğan, "Belki biraz zaman alacak ama, 'Yeni Türkiye'yi inşallah herkes kabullenecek" dedi.

