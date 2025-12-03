PODCAST CANLI YAYIN

ABD sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi

23 yılda sağlıkta büyük dönüşüm gerçekleştiren Türkıye’deki sistem, dünyaya örnek oldu. ABD Sağlık Bakanı Kennedy, “Bizim sistem çöktü” dedi. Kendisine Başkan Erdoğan'ın Türk sağlık modeli sunuldu.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., "Sağlık sistemimiz, hastaları hasta tutmak için kurgulanmış. Hastanelerden doktorlara, sigorta şirketlerinden ilaç lobisine kadar geniş bir ağ oluşturulmuş" dedi. Kennedy, ABD'deki sistemin düzeltilebilmesi için start verdi. Bakanlık yetkilileri Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili özel dosya hazırladı. Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme Komisyonu da Türk modelinin çok başarılı olduğunu açıkladı.

DÜNYAYA ÖRNEK SAĞLIK SİSTEMİ

Türkiye'de yaşayan herkes Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile sağlık şemsiyesi altında

Üç basamaklı sağlık hizmeti herkesi kapsıyor

1-Aile hekimi

2-Devlet hastaneleri

3-İleri tedavi merkezleri

HIZLI HİZMET

TC kimlik numarası ile kuyruk beklemeden tedavi ve ilaca ulaşım
Dünyanın her yerindeki hastalara ulaşabilen acil sağlık ve afet hizmeti
İhtiyaç sahiplerine yerinde sağlık ve bakım hizmeti

KOLAY FİNANSMAN
Geliri düşük olanların sağlık primlerini (GSS) devlet karşılıyor.
18 yaşından küçük herkes ücretsiz sağlık hizmeti alıyor.
Acil servislerde sağlık hizmeti ücretsiz sunuluyor.

ŞEHİR HASTANESİ VİZYONU

Kamu-Özel işbirliği ile kurulan şehir hastaneleri her vatandaşa ileri seviyede sağlık hizmeti veriyor

DİJİTAL SİSTEM
E-nabız sistemi ile kişisel sağlık yönetimi sağlanıyor.
MHRS ile 79 branşın 72'sinde aynı gün randevu.
Elektronik reçete ve tetkik sistemi.

