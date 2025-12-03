ABD sistem çöktü! Masaya Başkan Erdoğan’ın sağlık devrimi geldi

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., "Sağlık sistemimiz, hastaları hasta tutmak için kurgulanmış. Hastanelerden doktorlara, sigorta şirketlerinden ilaç lobisine kadar geniş bir ağ oluşturulmuş" dedi. Kennedy, ABD'deki sistemin düzeltilebilmesi için start verdi. Bakanlık yetkilileri Türkiye'deki sağlık sistemiyle ilgili özel dosya hazırladı. Amerika'yı Yeniden Sağlıklı Hale Getirme Komisyonu da Türk modelinin çok başarılı olduğunu açıkladı.